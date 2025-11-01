Sport

Ioan Ovidiu Sabău, pronostic uluitor pentru U Cluj – FCSB: „Poate fi învinsă!”

Ioan Ovidiu Sabău a oferit un pronostic neașteptat pentru U Cluj - FCSB. Fostul antrenor al „șepcilor roșii” a plecat de la gruparea de pe Cluj Arena în urmă două săptămâni
Cristian Măciucă
01.11.2025 | 18:21
Ioan Ovidiu Sabau pronostic uluitor pentru U Cluj FCSB Poate fi invinsa
ULTIMA ORĂ
Ioan Ovidiu Sabău, pronostic uluitor pentru U Cluj - FCSB: „Poate fi învinsă!”. FOTO: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Deși nu mai este antrenor la U Cluj, Ioan Ovidiu Sabău are încredere totală în succesorul său Cristiano Bergodi. Sabău e convins că FCSB poate fi învinsă în duelul de pe Cluj Arena, programat sâmbătă, 1 noiembrie, de la ora 20:30.

Ce pronostic a dat Ioan Ovidiu Sabău la U Cluj – FCSB

U Cluj – FCSB este un meci capital pentru ambele formații. Cele două aleargă să prindă un loc de play-off. Înaintea duelului de pe Cluj Arena, „șepcile roșii” sunt pe locul 9, cu 17 puncte, în timp ce campioana ocupă poziția a 10-a, cu 16 puncte.

ADVERTISEMENT

În urmă cu două săptămâni, după eșecul cu FC Botoșani, scor 0-2, U Cluj a schimbat antrenorul. Ioan Ovidiu Sabău a plecat, iar la cârma „șepcilor roșii” a venit Cristiano Bergodi. Fostul tehnician al ardelenilor nu are resentimente și e convins că Universitatea o poate bate pe FCSB.

„Eu cred că U Cluj câștigă, asta e părerea mea. Cum a zis și Cristiano Bergodi, este o echipă care are încredere și forță în momentul de față. Este și publicul, mai vin și după două victorii și cred că FCSB poate fi învinsă. Cei de acolo nu trec prin momente foarte bune.

ADVERTISEMENT
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există...
Digi24.ro
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o excepție

U Cluj stă bine pe partea defensivă acum, se așază în teren, închid spațiile, stau retrași. Mi-aș dori mult să învingă că sunt acolo lângă play-off și este o echipă de fotbal. (n.r. despre Cristiano Bergodi) Trebuia altceva la echipă, așa cum am zis și eu. Trebuia alt fel de abordare, altfel de discuții după 3 ani extrem de încărcați”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, conform digisport.ro. 

ADVERTISEMENT
Ion Țiriac n-a stat pe gânduri, după ce a văzut dezastrul din Suceava....
Digisport.ro
Ion Țiriac n-a stat pe gânduri, după ce a văzut dezastrul din Suceava. Decizia luată

De când n-a mai bătut-o U Cluj pe FCSB

FCSB este o „bestia nera” pentru Univeristatea Cluj. Campioana en-titre are o serie de 6 meciuri consecutive fără înfrângere în fața ardelenilor.

Ultima victorie cu FCSB a lui U Cluj datează din 31 octombrie 2022. Atunci, Mamadou Thiam (32), actualul fotbalist al roș-albaștrilor, și Ioan Filip (40) marcau pentru „șepcile roșii”. În schimb, golul de onoare al roș-albaștrilor era înscris de Andrei Cordea (87).

ADVERTISEMENT
3,30 e cota Betano pentru „1 solist” la U Cluj - FCSB
Gafa monumentală, cum nici în SuperLiga nu vezi! Imaginile virale din Bundesliga cu...
Fanatik
Gafa monumentală, cum nici în SuperLiga nu vezi! Imaginile virale din Bundesliga cu golul de cascadorii râsului
Rezultate SuperLiga, etapa 15. Unirea Slobozia – FC Argeș 0-1. De la 20:30...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 15. Unirea Slobozia – FC Argeș 0-1. De la 20:30 urmează U Cluj – FCSB
Ionuț Cercel, titularul U21 la FCSB în meciul cu U Cluj. Cum arată...
Fanatik
Ionuț Cercel, titularul U21 la FCSB în meciul cu U Cluj. Cum arată primul „11”. Update exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Legendarul fotbalist a aruncat cu paharul de vin spre Cornel Dinu: 'Am avut...
iamsport.ro
Legendarul fotbalist a aruncat cu paharul de vin spre Cornel Dinu: 'Am avut un defect în viață: nu mi-a plăcut să am șefi'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!