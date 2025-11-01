Ioan Ovidiu Sabău, pronostic uluitor pentru U Cluj – FCSB: „Poate fi învinsă!”

ADVERTISEMENT

Deși nu mai este antrenor la U Cluj, Ioan Ovidiu Sabău are încredere totală în succesorul său Cristiano Bergodi. Sabău e convins că FCSB poate fi învinsă în duelul de pe Cluj Arena, programat sâmbătă, 1 noiembrie, de la ora 20:30.

Ce pronostic a dat Ioan Ovidiu Sabău la U Cluj – FCSB

U Cluj – FCSB este un meci capital pentru ambele formații. Cele două aleargă să prindă un loc de play-off. Înaintea duelului de pe Cluj Arena, „șepcile roșii” sunt pe locul 9, cu 17 puncte, în timp ce campioana ocupă poziția a 10-a, cu 16 puncte.

În urmă cu două săptămâni, după eșecul cu FC Botoșani, scor 0-2, U Cluj a schimbat antrenorul. , iar Fostul tehnician al ardelenilor nu are resentimente și e convins că Universitatea o poate bate pe FCSB.

„Eu cred că U Cluj câștigă, asta e părerea mea. Cum a zis și Cristiano Bergodi, este o echipă care are încredere și forță în momentul de față. Este și publicul, mai vin și după două victorii și cred că FCSB poate fi învinsă. Cei de acolo nu trec prin momente foarte bune.

U Cluj stă bine pe partea defensivă acum, se așază în teren, închid spațiile, stau retrași. Mi-aș dori mult să învingă că sunt acolo lângă play-off și este o echipă de fotbal. (n.r. despre Cristiano Bergodi) Trebuia altceva la echipă, așa cum am zis și eu. Trebuia alt fel de abordare, altfel de discuții după 3 ani extrem de încărcați”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, conform

De când n-a mai bătut-o U Cluj pe FCSB

FCSB este o „bestia nera” pentru Univeristatea Cluj. Campioana en-titre are o serie de 6 meciuri consecutive fără înfrângere în fața ardelenilor.

Ultima victorie cu FCSB a lui U Cluj datează din 31 octombrie 2022. Atunci, Mamadou Thiam (32), actualul fotbalist al roș-albaștrilor, și Ioan Filip (40) marcau pentru „șepcile roșii”. În schimb, golul de onoare al roș-albaștrilor era înscris de Andrei Cordea (87).