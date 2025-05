Ioan Ovidiu Sabău, reacție surprinzătoare după eșecul cu CFR Cluj: „O cupă europeană te poate și încurca”

. După trei victorii consecutive, „șepcile roșii” au cedat contra formației pregătite de Dan Petrescu în etapa a 7-a a play-off-ului, scor 0-1, .

Ioan Ovidiu Sabău: „E clar că nu am pregătit bine jocul”

La finalul întâlnirii, Ioan Ovidiu Sabău a recunoscut superioritatea rivalei în această partidă. „Au lipsit foarte multe, e clar că nu am pregătit bine jocul, nu am ajuns într-o formă bună la acest joc. În prima repriză am arătat foarte rău, n-am reușit să facem 4-5 pase consecutive, să dăm un șut pe poartă, foarte multe mingi pierdute, asta le-a dat curaj celor de la CFR.

În repriza a doua, în unele momente am controlat jocul, am pasat, am avut două situații, puteam să și egalăm, dar este clar că n-am fost ce trebuia să fim la un meci atât de important”, a declarat tehnicianul la conferința de presă.

„O cupă europeană te poate și încurca”

Chiar dacă a ieșit în mare măsură din lupta pentru titlu, U Cluj are în continuare șanse la o calificare în Conference League, însă Ioan Ovidiu Sabău este de părere că echipa sa nu este pregătită pentru un parcurs european, care ar putea să reprezinte inclusiv o problemă, datorită calendarului mai aglomerat.

„Pe mine mă interesează să prindem primele patru locuri. Asta mă interesează foarte mult. Nu este vorba despre o cupă europeană, pentru că te poate și încurca. Prestigiu… ok, nu ești pregătit. Trebuie să fii pregătit. Știu ce înseamnă să joci la acel nivel, trebuie să-ți faci lotul.

Ați văzut ce s-a întâmplat cu echipe care de șapte-opt ani construiesc, încearcă să câștige titlul, și când ajung acolo, în afară de FCSB, ies din primul sau al doilea tur. Trebuie să fii pregătit. Noi am arătat bine, ne-am calificat în play-off, ne maturizăm ca și echipă, ca și club, am realizat un obiectiv frumos în acest an, dar trebuie să fim mai realiști. Cupele europene… destul de greu.

Nu suntem pregătiți pentru cupele europene, acesta e punctul meu de vedere, pot să fiu contrazis, să supăr pe cineva, dar am atâta experiență, știu ce înseamnă să joci astfel de jocuri, sunt foarte multe lucruri de pus la punct”, a afirmat antrenorul Universității Cluj.

Ioan Ovidiu Sabău o vede pe FCSB campioană: „E prea puternică”

Experimentatul tehnician a vorbit și despre situația de la vârful clasamentului: „Cred că titlul e jucat, FCSB cred că e prea puternică în momentul de față, valoroasă, au experiență. Sunt meciurile directe, e foarte greu să piardă campionatul”.

În următoarea etapă de campionat, Universitatea Cluj va evolua pe teren propriu chiar împotriva FCSB-ului, care și-ar putea asigura matematic titlul de campioană cu un succes contra „șepcilor roșii” pe Cluj Arena.