Ioan Ovidiu Sabău, resemnat după Universitatea Craiova – U Cluj 3-0: „Sunt încă fotbaliști care joacă sub nivelul lor!”

Antrenorul „șepcilor roșii” a spus că echipa sa nu a jucat atât de râu cât s-a văzut la finalul meciului pe tabelă, însă a recunoscut că mai sunt unii fotbaliști care evoluează sub nivelul potențialului lor.

Ioan Ovidiu Sabău, resemnat după Universitatea Craiova – U Cluj

Ioan Ovidiu Sabău a fost resemnat după înfrângerea : „Diferență mare între ce am văzut și ce am vrut să facem. Ei au dat gol, noi am dat peste paortă. Și noi puteam intra în joc chiar și la 2-0, dar asta este. Felicităm Craiova!

Am avut unele momente cu teamă, nu ne-am demarcat suficient, am pierdut destul de ușor mingea. Au fost momente în care cu puțină atenție puteam intra în joc. La 3-0 nu mai ai ce să spui.

Un jucător încă nepregătit, are nevoie de minute, dar e un fotbalist care ne poate ajuta, are forță, are curajul de a lua acțiuni unu contra unu, mie mi-a plăcut pentru primul joc”.

„Sunt unii fotbaliști care joacă sub nivelul lor!”

„Am forțat pe atac, trebuie să riscăm. Am împins jocul, ne-am dăruit, am pus și noi presiune. Cred că sunt încă jucători care joacă sub nivelul lor și trebuie să-i ajut din nou să revină la nivelul lor normal.

E posibil să intervină și uzură, o anumită oboseală, vine această pauză, vreau să îi odihnesc. Să muncim mai bine, cu încredere, să mergem mult pe atac”, a .

„Nu stăm să ne apărăm pe două linii, încercăm să jucăm, asta este identitatea noastră, câteodată ne merge, astăzi Craiova ne-a taxat la fiecare fază pe care a avut-o.

Trebuie să ne pregătim mai bine, să jucăm mai bine în fața porții, astăzi s-a accidentat Cristea, Ovidiu Bic, trebuie să identific ce pot să fac să îi aduc pe jucători la un nivel mai bun”, a mai spus antrenorul „șepcilor roșii”.