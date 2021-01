Ioan Ovidiu Sabău, semnal de alarmă pentru Răzvan Marin: „Are nevoie de disciplină și de forță”

Ioan Ovidiu Sabău a vorbit despre parcursul lui Răzvan Marin în Serie A și crede că mijlocașul lui Cagliari are nevoie de mai multă disciplină și de progres la nivelul condiției fizice pentru a se impune în fotbalul mare.

Răzvan Marin a fost cumpărat în iulie 2020 de către Cagliari de la Ajax Amsterdam, în schimbul sumei de 10 milioane de euro. El a adunat 17 meciuri în actuala ediție a Serie A.

Fiul fostului fundaș român Petre Marin a crescut la Viitorul Constanța și era considerat un fotbalist cu perspective excelente, însă a ratat șansa de a impresiona la Ajax Amsterdam.

Ioan Ovidiu Sabău, semnal de alarmă pentru Răzvan Marin: „Îi lipsește „grinta””

În vârstă de 52 de ani, Ioan Ovidiu Sabău este unul dintre marii mijlocași centrali pe care i-a dat fotbalul românesc. Parte din generațiile de excepție ale lui Dinamo și Rapid, construite de Mircea Lucescu, „Moțul” a jucat și în Italia pentru Brescia și Reggiana.

Sabău a vorbit în presa din „Cizmă” despre evoluțiile lui Răzvan Marin la Cagliari. Adus de la Ajax Amsterdam în schimbul sumei de 10.000.000 de euro, Marin a adunat 19 meciuri în total pentru italieni. El a marcat un gol și a oferit și o pasă decisivă, însă fostul antrenor de la Gloria Bistrița și Poli Timișoara crede că mai are de muncit.

„Răzvan Marin este un fotbalist serios și cu multe calități, din punct de vedere tehnic. Dar cred că are carențe din punct de vedere fizic și îi lipsește „grinta” (n.r. – termen italienesc care se referă la atitudine, tupeu). Însă „grinta” nu paote fi decât un dar natural, nu prea ai cum să o dezvolți.

El are nevoie de timp pentru a se putea acomoda la fotbalul italian și pentru a-l înțelege mai bine. Fotbalul de aici se bazează mult pe disciplină tactică și pe forță. Este nevoie să lucreze mai mult, să nu se complacă și să nu renunțe niciodată să lupte”, a declarat Sabău pentru Calcio Casteddu.

Rămâne recunoscător Italiei: „A fost a doua mea casă”

Ioan Ovidiu Sabău s-a transferat în Italia în 1992, de la Feyennord, și a evoluat mai întâi pentru Brescia. A jucat pentru gruparea la care a evoluat și Gică Hagi până în 1998, cu un interludiu între 1996 și 1997, atunci când a evoluat pentru Reggiana.

Sabău a fost unul dintre cei mai buni străini din istoria Bresciei, ajungând la un total de 106 partide în tricoul alb-albastru, perioadă în care a marcat 11 goluri. El a vorbit pentru sursa citată și despre anii petrecuți în Italia.

„În Italia mi-am făcut prieteni adevărați și am descoperit și Martorii lui Iehova, alături de care am învățat mai multe despre Cuvântul lui Dumnezeu. Aici am avut ocazia să dau piept cu unii dintre cei mai buni fotbaliști din lume, am jucat aici pe când fotbalul italian nu avea egal. Am învățat și această limbă superbă, cunoscând o țară de-a dreptul minunată. Italia a fost a doua mea casă.

Am urmărit perioada pandemiei cu tristețe. Am suferit în momentele critice ale epidemiei din Italia, la începutul anului precedent. Am plâns când vedeam tancurile ieșind din Bergamo încărcate cu sicrie. Sper că o să scăpăm în curând de această mare epidemie, care a făcut victime și în România. Oamenii trebuie să poată redescoperi speranța pe care doar credința în Dumnezeu o poate da”, a mai spus Sabău.