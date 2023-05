Ioan Ovidiu Sabău și-a anunțat plecarea de la Universitatea Cluj: ”Este cel mai bine pentru sănătatea mea”. Cine sunt favoriți să-l înlocuiască. Video

Tehnicianul ”șepcilor roșii” după eșecul cu Sepsi din ultimul act, spunând că la loviturile de departajare se poate întâmpla orice, amintind și de barele pe care echipa sa le-a avut.

Ioan Ovidiu Sabău a plecat de la Universitatea Cluj

La nici o săptămână după ce a ratat câștigarea Cupei României Betano, Ioan Ovidiu Sabău și-a anunțat plecarea de la Universitatea Cluj. Cu toate acestea, el ar putea continua colaborarea cu ”șepcile roșii” ca antrenor al formației secunde, unde ar asigura tranziţia juniorilor spre prima echipă.

ADVERTISEMENT

”Atunci când am preluat echipa am spus că antrenorii care vin, cu tot respectul pentru ei, îşi iau bagajele şi pleacă. Am spus că în cazul în care nu funcţionează lucrurile, plec. Însă, fiind crescut şi format aici am o altă responsabilitate.

A fost o încărcătură enormă, mai ales în ultima parte şi foarte greu să te mai odihneşti, să dormi. După meciul cu Voluntari a fost o încărcătură destul de mare, care m-a măcinat foarte mult şi m-a consumat. Am luat o decizie. Consider că este cel mai bine pentru mine, pentru sănătatea mea să întrerup colaborarea la nivel de antrenor principal cu Universitatea.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

Nu renunţ la cariera de antrenor. În momentul de faţă prioritatea mea rămâne însă U Cluj. Ce nu aş vrea să speculeze este că nu s-a pus niciun moment problema că am cerut un buget mai mare, că am vrut să ridic nivelul, că vrem să atacăm play-off-ul, dar clubul nu a putut să îmi asigure aşa ceva. Am spus sincer exact ceea ce simt şi de ce am nevoie”, a declarat Sabău, într-o conferință de presă.

Sănătatea, motivul invocat de Sabău pentru retragere

Fostul mare internațional a explicat că decizia renunțării a luat-o înainte de finala Cupei României Betano și nu și-ar fi schimbat-o nici dacă Universitatea Cluj ar fi reușit să câștige trofeul.

ADVERTISEMENT

”A fost o decizie luată înainte de finala Cupei României. Nu e condiţionată de câştigarea Cupei. Dacă aş fi câştigat Cupa nu aş fi fost altfel sau aş fi gândit diferit. În principiu, nu mi-am dorit ca lucrurile să se afle pentru că aveam nevoie de stabilitate.

A fost foarte greu să iau această decizie pentru că îţi doreşti, eşti de aici, este linişte şi un buget asigurat. Am avut alături oameni în conducere care m-au lăsat să îmi fac meseria foarte bine şi nişte jucători minunaţi de care m-am legat foarte mult, suporterii, dar simt că mă consumă foarte mult. Nu mai am timp de mine, de sănătatea mea, de familie.

ADVERTISEMENT

Este total diferit să antrenezi în altă parte şi să antrenezi aici, la echipa ta, la care eşti şi fan şi îţi doreşti de fiecare dată să nu dezamăgeşti. Această dorinţă încarcă foarte mult. Trebuie să existe acest echilibru. Fotbalul este un sport şi aşa este tratat. Din păcate, de partea asta a mea nu mă pot separa”, a spus el.

ADVERTISEMENT

Ar putea continua la echipa a doua a ”șepcilor roșii”

Neluțu Sabău a admis faptul că există posibilitatea să rămână alături de Universitatea Cluj și să se ocupe de echipa secundă a clubului în încercarea de a-i ajuta pe tinerii fotbaliști să facă pasul către formația mare.

”Luăm în calcul dacă se vor găsi fonduri, dacă financiar se va asigura bugetul să rămân în cadrul clubului pentru a forma şi a face pasul de la juniori la seniori, însemnând să ne înscriem în Liga 3, iar acolo să pot să ajut aceşti jucători talentaţi, tineri, să fie pregătiţi pentru prima echipă.

Începem uşor, uşor să promovăm şi din propria pepinieră. Este în momentul de faţă o idee la nivel de discuţie şi nu la nivel de decizie. Trebuie găsite soluţii, trebuie găsite condiţii, iar prioritatea este în momentul de faţă prima echipă. E nevoie de un antrenor potrivit, pe filosofia clubului, pe ceea ce îşi doreşte conducerea.

Va fi nevoie de jucători, iar pretenţiile vor fi altele, cum e normal, firesc, în funcţie de bugetul care e la dispoziţie. Nu e un buget extraordinar, dar e un buget care îţi poate da continuitate pentru a avea o echipă care să nu se gândească în fiecare an la salvarea de la retrogradare”, a conchis Sabău.

Cine sunt favoriți să-l înlocuiască

Directorul sportiv al Universității Cluj, Gabi Giurgiu, a dezvăluit că există mai mulți antrenori pe listă pentru înlocuirea lui Ioan Ovidiu Sabău, dar deocamdată nu s-a luat o hotărâre finală în această privință.

”Avem mai mulţi antrenori pe listă. Vom vedea în continuare ce decizie vom lua. Cu siguranţă vor fi şi schimbări de lot. Sunt şanse mari ca jucătorii cu experienţă să rămână la ”U”, chiar o parte din ei sunt sub contract şi vor rămâne alături de noi”, a afirmat Giurgiu.

Conform , principalul favorit pentru înlocuirea lui Ioan Ovidiu Sabău este fostul internațional Viorel Moldovan, care nu a mai antrenat de mai bine de doi ani. Al doilea pe listă este Anton Petrea, care a retrogradat cu Chindia Târgoviște în acest sezon.

Există lanse mari ca Universitatea Cluj să-l piardă în această vară și pe veteranul Alex Chipciu, dorit de Gigi Becali înapoi la FCSB. Din informațiile FANATIK, de la vicecampioana României.