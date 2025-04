Ioan Ovidiu Sabău și-a certat jucătorii după FCSB – U Cluj 1-0: „Teama asta îți anulează din calități. N-au jucat la un astfel de nivel”

provocându-i echipei lui Ioan Ovidiu Sabău a doua înfrângere din acest play-off. La finalul partidei de pe Arena Națională, antrenorul oaspeților a fost supărat pe fotbaliștii săi.

Ioan Ovidiu Sabău, foc și pară pe jucători după FCSB – U Cluj 1-0: „Am fost timizi”

U Cluj are 2 înfrângeri și 1 victorie după primele trei etape de play-off. „Șepcile roșii” au învins-o cu 1-0 pe CFR Cluj, dar au pierdut cu U Craiova (0-3) și cu FCSB (0-1). Următorul meci al „studenților” .

„FCSB a controlat jocul până în minutul 70, am fost timizi, nu am avut curaj. Le-am dat ușor migea, le-am transmis încredere, curaj, se știe că au calitate când au mingea. Foarte puțin am ajuns în careul advers.

Am fost ceea ce trebuia să fim ultimele 10-15 minute, am controlat, am pasat. Am fi putut la ultimele acțiuni egala, asta e istoria. A fost prea târziu, FCSB are experiență, e prea puțin, în astfel de jocuri trebuie mai multă personalitate.

Teama îți anulează din calități, teama să nu greșești, probabil unii jucători nu au jucat la un astfel de nivel, nu ai calitate, am fi putut ține de minge mai mult. Sunt meciuri în care realizez și sunt foarte atent la fiecare jucător, la nivelul pe care îl poate duce fiecare.

Sunt meciuri importante să vedem ce avem de făcut pentru a vedea nivelul. Meciurile sunt oglinda fiecărui jucător. Depinde de buget, dacă vom nimeri jucătorii, ideea e să arătăm mai bine ca anul acesta”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, după FCSB – U Cluj 1-0.

Despre penalty-ul acordat pentru FCSB: „S-a dat cum s-a dat”

Singurul gol al meciului a fost marcat de . „Am avut un sezon excelent pentru U, pentru jucători, trebuie să facem anumite schimbări clar, eu cred că putem mai mult, mai avem meciuri importante de jucat. Cred că FCSB are un pic (n.r. avantaj)… dar nu mai are dinamica, viteza, parcă au obosit.

(n.r. Despre penalty) Ce aș putea să mai zic? S-a dat cum s-a dat, sunt specialiști care vor trage concluzii, când ai 4 minute la VAR și dai doar 5 minute prelungiri… la meciul cu CFR au fost 8 minute prelungiri, fără intervenția VAR.

Asta e concluzia: 4 minute la VAR și dai 5 minute prelungiri, în rest, s-a descurcat bine. Dar sunt discuții cu acel penalty”, a conchis antrenorul ardelenilor.