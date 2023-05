Ioan Ovidiu Sabău și-a felicitat jucătorii după finala Cupei României Betano dintre Sepsi și U Cluj: „Au fost minunați, le port un respect deosebit!”

Antrenorul „șepcilor roșii” nu le-a reproșat nimic jucătorilor săi, spunând că la penalty-uri se poate întâmpla orice, amintind și de barele pe care echipa sa le-a avut în prima repriză.

Ioan Ovidiu Sabău și-a felicitat jucătorii după finala Cupei României Betano dintre Sepsi și U Cluj

Ioan Ovidiu Sabău a vorbit după finala la loviturile de departajare cu Sepsi, felicitându-și jucătorii pentru felul în care au evoluat:

ADVERTISEMENT

„Sentimentul nu e unul plăcut, clar, mi-aș fi dorit mult pentru acești jucători minunați, pentru care am un respect deosebit. Am reușit să pregătim bine jocul, în zonă centrală am avut noi control, chiar dacă ei se descurcă acolo bine.

Am și jucat, ne-am creat ocazii, am dominat jocul. Ne pare rău, ne pare rău pentru fani, îmi dau seama că și-ar fi dorit enorm ca echipa pe care o susțin să câștige cupa.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

Am sperat, am simțit că e momentul nostru să câștigăm jocul! Am simțit că putem câștiga finala, au fost motivați, și-au dorit mult, am avut acea motivație de care avem nevoie, am fost echilibrați!”.

„Ca joc am arătat bine, păcat!”

„Ca joc am arătat bine, păcat! E o finală, se uită, rămâne trofeul. Îl felicit pe Cristiano Bergodi pentru că a reușit să câștige această cupă. Cei care au ratat sunt afectați.

ADVERTISEMENT

Eu i-am felicitat, pentru felul în care s-au comportat astăzi, cred că suporterii noștri sunt mândri de ei pentru cum s-au descurcat astăzi”, a .

„A intervenit o oarecare oboseală, am întrebat pe cine să bată, Simion s-a simțit obosit. Martic a fost în primă fază și a spus că nu bate, după a spus că bate. Îmi dau seama ce e în sufletul lor și că sunt supărați.

ADVERTISEMENT

Am nevoie de două-trei zile să mă odihnesc, să mă liniștesc și eu, a fost o luptă pentru evitarea retrogradării, acum a cupei. Sunt afectat de ce a fost azi, am nevoie de timp!”, a mai spus antrenorul „șepcilor roșii”.