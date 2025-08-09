Ioan Ovidiu Sabău și-a recunoscut vina, dar și-a făcut și jucătorii praf după U Cluj – Petrolul: „Este rușinos”

Ioan Ovidiu Sabău a avut un discurs foarte dur la finalul meciului , disputat sâmbătă seară la Sibiu în etapa a cincea din Superliga.

Ioan Ovidiu Sabău, foarte dur cu jucătorii săi după U Cluj – Petrolul 1-1

Chiar dacă a admis că a fost neinspirat când a venit vorba despre schimbările efectuate în repriza a doua, antrenorul „șepcilor roșii” i-a criticat foarte dur și pe jucătorii săi și le-a reproșat acestora în mod special lipsa de implicare în joc.

„După față, se vede, nu? O primă repriză destul de bună, am avut câteva situații clare să facem chiar 2-0, nu am avut acea dorință suficientă să înscriem.

După pauză, încet-încet anumiți jucători au scăzut ca ritm, ca intensitate, destul de lenți, previzibili, cu multe mingi pierdute.

„E rușinos să intri și să nu alergi”

Am făcut schimbările, și sistemul de joc, din păcate pot spune că am fost total neinspirat. Nu au ajutat cu nimic, e trist să vorbești așa despre jucătorii tăi, dar e rușinos să intri și să nu alergi, probabil că au câștigat multe campionate și au intrat așa…

(…) Din păcate, nu a funcționat absolut nimic. Sigur, puteam să facem 2-0 cu Lukic când a scăpat singur cu portarul, a avut un moment în care a ezitat crezând că este în offside, dar te duci spre poartă, a luat o decizie neinspirată.

Meci de luptă, da. Multe lucruri nu se leagă, mentalitate de echipă mediocră, care se luptă acolo undeva la ultimele locuri, lăsăm impresia asta, ce să ascundem? Nu se vede lipsa de implicare, de dorință, de a realiza mai mult?

Verdict ferm din partea antrenorului: „Eu mă raportez la ce am fost eu ca jucător, dar e diferență”

Eu mă raportez la ce am fost eu ca jucător, la implicarea mea, nu acceptam să joc slab, dar e diferență, nu ai cum să compari, greșesc eu cred. Logic așa ar fi fost, să arătăm mult mai bine, 60 de minute am arătat destul de bine cu Craiova, dar per total nu arătăm bine absolut deloc.

Ce depinde de mine, încerc să găsesc soluții, suntem o echipă, și jucătorii trebuie să își facă partea, să meargă acasă și să își analizeze prestația, să nu fie așa o indiferență, lasă că trece și ziua asta, nu. Contează mult atunci când te prezinți în fața fanilor să nu stai cu capul plecat, că te-ai prezentat bine.

(n.r. Despre faptul că echipa a juca la Sibiu, pentru că pe Cluj Arena se desfășoară festivalul Untold) Da, poate să fie un minus, dar până la urmă e un joc de fotbal, terenul a arătat bine, să ne întoarcem acasă, sperăm să fie mai bine”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău la finalul meciului