Sport

Ioan Ovidiu Sabău și-a recunoscut vina, dar și-a făcut și jucătorii praf după U Cluj – Petrolul: „Este rușinos”

Ioan Ovidiu Sabău a fost extrem de supărat la finalul meciului U Cluj - Petrolul! Ce a declarat antrenorul „șepcilor roșii”
Gabriel-Alexandru Ioniță
10.08.2025 | 00:22
Ioan Ovidiu Sabau sia recunoscut vina dar sia facut si jucatorii praf dupa U Cluj Petrolul Este rusinos
ULTIMA ORĂ
Ioan Ovidiu Sabău în timpul meciului U Cluj - Petrolul 1-1. Foto: Sport Pictures

Ioan Ovidiu Sabău a avut un discurs foarte dur la finalul meciului U Cluj – Petrolul 1-1, disputat sâmbătă seară la Sibiu în etapa a cincea din Superliga.

ADVERTISEMENT

Ioan Ovidiu Sabău, foarte dur cu jucătorii săi după U Cluj – Petrolul 1-1

Chiar dacă a admis că a fost neinspirat când a venit vorba despre schimbările efectuate în repriza a doua, antrenorul „șepcilor roșii” i-a criticat foarte dur și pe jucătorii săi și le-a reproșat acestora în mod special lipsa de implicare în joc.

„După față, se vede, nu? O primă repriză destul de bună, am avut câteva situații clare să facem chiar 2-0, nu am avut acea dorință suficientă să înscriem.

ADVERTISEMENT

După pauză, încet-încet anumiți jucători au scăzut ca ritm, ca intensitate, destul de lenți, previzibili, cu multe mingi pierdute.

„E rușinos să intri și să nu alergi”

Am făcut schimbările, și sistemul de joc, din păcate pot spune că am fost total neinspirat. Nu au ajutat cu nimic, e trist să vorbești așa despre jucătorii tăi, dar e rușinos să intri și să nu alergi, probabil că au câștigat multe campionate și au intrat așa…

ADVERTISEMENT
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu...
Digi24.ro
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi primul stat din lume care interzice bancnotele

(…) Din păcate, nu a funcționat absolut nimic. Sigur, puteam să facem 2-0 cu Lukic când a scăpat singur cu portarul, a avut un moment în care a ezitat crezând că este în offside, dar te duci spre poartă, a luat o decizie neinspirată.

ADVERTISEMENT
FOTO Alex Băluță a plecat de la FCSB și a postat imagini total...
Digisport.ro
FOTO Alex Băluță a plecat de la FCSB și a postat imagini total neobișnuite pe internet

Meci de luptă, da. Multe lucruri nu se leagă, mentalitate de echipă mediocră, care se luptă acolo undeva la ultimele locuri, lăsăm impresia asta, ce să ascundem? Nu se vede lipsa de implicare, de dorință, de a realiza mai mult?

ADVERTISEMENT

Verdict ferm din partea antrenorului: „Eu mă raportez la ce am fost eu ca jucător, dar e diferență”

Eu mă raportez la ce am fost eu ca jucător, la implicarea mea, nu acceptam să joc slab, dar e diferență, nu ai cum să compari, greșesc eu cred. Logic așa ar fi fost, să arătăm mult mai bine, 60 de minute am arătat destul de bine cu Craiova, dar per total nu arătăm bine absolut deloc.

Ce depinde de mine, încerc să găsesc soluții, suntem o echipă, și jucătorii trebuie să își facă partea, să meargă acasă și să își analizeze prestația, să nu fie așa o indiferență, lasă că trece și ziua asta, nu. Contează mult atunci când te prezinți în fața fanilor să nu stai cu capul plecat, că te-ai prezentat bine.

(n.r. Despre faptul că echipa a juca la Sibiu, pentru că pe Cluj Arena se desfășoară festivalul Untold) Da, poate să fie un minus, dar până la urmă e un joc de fotbal, terenul a arătat bine, să ne întoarcem acasă, sperăm să fie mai bine”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău la finalul meciului U Cluj – Petrolul 1-1.

SuperLiga, live video etapa 5. U Cluj – Petrolul 1-1. Remiză între cele...
Fanatik
SuperLiga, live video etapa 5. U Cluj – Petrolul 1-1. Remiză între cele două formații la Sibiu. Cum arată clasamentul
Transferuri internaționale 2025, mercato de vară. Al Hilal l-a luat pe Darwin Nunez...
Fanatik
Transferuri internaționale 2025, mercato de vară. Al Hilal l-a luat pe Darwin Nunez de la Liverpool pentru o sumă uriașă
FCSB, fără suporteri la returul cu Drita: ”Am fost atenționați că e mai...
Fanatik
FCSB, fără suporteri la returul cu Drita: ”Am fost atenționați că e mai bine așa”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Ousmane N'Doye, șocat după ce a simțit impactul cu România: 'La cinci dimineață...
iamsport.ro
Ousmane N'Doye, șocat după ce a simțit impactul cu România: 'La cinci dimineață am văzut ceva pe stradă. Am crezut că sunt în Senegal'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!