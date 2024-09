Universitatea Cluj are parte de un start de sezon de vis în SuperLiga României. Ardelenii sunt neînvinși în actuala ediție de campionat și au un avans de cinci puncte față de ocupanta locului doi, Oțelul Galați. Pentru U Cluj, urmează un meci foarte greu, pe teren propriu, împotriva Universității Craiova.

Ioan Ovidiu Sabău și secretul celor de la U Cluj pentru startul fabulos de sezon: „Mă bucură că se pune presiune pe noi”

Universitatea Cluj a captat atenția tuturor după ce etapa trecută . Elevii pregătiți de Ioan Ovidiu Sabău au făcut un meci perfect din punct de vedere tactic și .

Cu victoria în fața Rapidului, Universitatea Cluj s-a desprins la cinci puncte în fruntea SuperLigii României, iar acum va avea un nou test în campionat. În etapa din acest weekend, „sepcile roșii” vor înfrunta Universitatea Craiova, una dintre candidatele la titlu. La conferința de presă dinaintea meciului de pe teren propriu, a dezvăluit care este secretul echipei.

„Mă bucură că se pune presiune pe noi, așa putem progresa noi ca și echipă: eu ca antrenor…ei ca jucători. Doar așa putem crește, cu presiune și cu obiective îndrăznețe.

Nu poți să faci ceva de performanță fără presiune! Nu există nici un secret, suntem doar un grup frumos care se antrenează foarte bine și atunci când vine jocul știe să lupte. Duminică va trebui să avem multă atenție, inteligență și să pregătim foarte bine jocul.

Trebuie să înțelegem că nu trebuie să ne admirăm prea mult. Am primit ceea ce meritam, atenție, respect, dar trebuie să o luăm de la capăt. Nu avem voie să ne mulțumim cu puțin. Va fi foarte greu, Craiova vine după o perioadă complicată.

E o echipă în care s-a investit, cu un antrenor foarte bine pregătit. Au jucători care pot face diferența, dacă sunt lăsați. Trebuie să le acordăm atenție, atât cât trebuie, dar trebuie ca noi să avem încredere în ceea ce suntem capabili să facem”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău la conferința de presă.

Costel Gâlcă a răbufnit înainte de U Cluj – Universitatea Craiova: „Să lase jucătorii în pace, eu sunt vinovat”

Universitatea Craiova este fără succes în ultimele trei etape de campionat, iar presiunea în lotul oltenilor a crescut, asta în condițiile în care Mihai Rotaru a adus câțiva jucători în această vară.

Mai mult decât atât, oltenii vor avea parte de o deplasare infernală în acest weekend, când vor înfrunta cea mai în formă echipă a campionatului, Universitatea Cluj. La conferința de presă dinaintea partidei, Costel Gâlcă .

„Înfruntăm liderul, o echipă care a demonstrat până în momentul actual că este cea mai bună din campionat. Mulți jucători sunt de mult timp împreună, au omogenitate mare în apărare și în atac. Au câțiva jucători de calitate, care duc mingea în față.

Îmi doresc ca echipa mea să fie una compactă, să avem o atitudine mai bună și o poziționare mai bună în apărare. În ultimele trei meciuri am luat un punct, ne-am creat ocazii, dar nu am reușit să marcăm mai mult.

În ultimele trei meciuri am marcat două goluri și am primit cinci, este normal să scadă încrederea. Cu o atitudine mai bună o să reușim să facem un meci mai bun și să câștigăm. Suporterul Universității Craiova să se aștepte la o echipă care dă totul în teren și va face tot posibilul să câștige”, a spus Costel Gâlcă.

„Nu o să apară noile achiziții. Normal că locul patru e prea puțin, am spus-o și înainte. Toți se așteaptă la mai mult de la noi, a fost un progres la începutul campionatului, dar în ultimele trei etape am avut ocazii de gol și am înscris prea puțin.

Simțim că nu putem să marcăm din poziții foarte bune, nu avem inspirație. S-a văzut că facem greșeli în defensivă, stăm bine ca număr de jucători, dar nu avem o poziționare bună. De multe ori îi fură jocul, îi atrag în unele spații, pe care nu ar trebui să le atace.

Echipa mea va fi mult mai compactă, va fi mult mai pragmatică și va avea poziții mult mai bine stabilite. Vreau să transmit publicului să lase jucătorii în pace, dacă vor un vinovat, acela sunt eu. Am spus de la început că îmi asum toate lucrurile, am spus că vin să ne bătem la campionat”, a mai spus Gâlcă.