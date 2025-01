Ioan Ovidiu Sabău, tranșant despre situația lui Vladislav Blănuță: „Nu și-a dorit să plece la FCSB”. Video

, locație în care lotul pregătit de Ioan Ovidiu Sabău își va desfășura cantonamentul de iarnă. Liderul din Superliga are un bilanț negativ în partidele amicale, cu 2 înfrângeri și doar o victorie. După eșecul cu MTK Budapest, antrenorul clujenilor a vorbit despre situația echipei, dar și despre . Sabău a mărturisit că atacantul nu a dorit să plece la campioana României.

„Chipciu și Nistor nu sunt bătrâni, sunt jucători cu experiență! Sunt mulțumit de tot ce s-a întâmplat până acum”

„Nu trebuie să vorbim despre acest joc. Venim după o perioadă bună de pregătire. Am avut momente bune, unele mai puțin bune. Încă nu avem ritm. Sunt mulțumit de tot ce s-a întâmplat până acum. Mai avem două zile și sper ca la primul meci să-i duc pe jucători într-o formă bună. Toți jucătorii sunt importanți pentru mine, am încredere în toți și când intră trebuie să arate că mă pot baza pe ei.

Pentru mine, toți sunt jucători pe care mă bazez, sunt jucători care au un contract, sunt plătiți. Mă bazez pe tot lotul, iar când un jucător intră, acesta trebuie să demonstreze că pot să mă bazez pe el. Clar că tragi concluzii după astfel de jocuri.

Sunt mulțumit de lotul pe care îl am. Suntem pe primul loc, iar noi am arătat în foarte multe momente că jucăm bine. Ne antrenăm foarte bine, jucătorii sunt valoroși și eu sunt de părere că suntem acoperiți pe fiecare poziție.

Avem jucători cu experiență, au o calitate umană deosebită și au arătat acest lucru. Sunt jucători care încă pot. Dacă se face referire la Nistor, Chipciu și Bogdan, aceștia sunt niște jucători care au arătat foarte bine în campionat.

„Blănuță nu a dorit să plece! El își dorește să rămână la U Cluj”

Se va începe un nou campionat, pentru că s-a făcut o pauză de 2 săptămâni. Echipele au adus jucători noi și se creează o oarecare emulație. Tu, ca antrenor, vrei să aduci un jucător într-o oarecare formă și trebuie să știi cât să încarci, cât să lași, pentru că e o perioadă foarte, foarte scurtă.

Blănuță a zis că nu-și dorește să plece. Se simte foarte bine aici, simte că poate progresa și că e un grup bun aici. E mulțumit și își dorește foarte mult să rămână.

Trebuie să progreseze! Încă mai are mult de lucru! E un jucător care de multe ori arată ca un număr 9, e un atacant important, tânăr și are o marjă mare de progres. E jucătorul nostru, la fel ca Thiam, au contracte cu noi. Au un obiectiv îndrăzneț în acest an, anume calificare în play-off.

Când vom fi matematic în play-off, atunci vom putea spune că este un obiectiv frumos pe care l-am îndeplinit”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău după partida amicală cu MTK Budapesta.

1,3 milioane de euro este cota de piață a lui Vladislav Blănuță, potrivit transfermarkt.

9 goluri și 2 pase decisive în 21 de partide sunt cifrele lui Blănuță din acest sezon.