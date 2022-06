Ioan Ovidiu Sabău, tranșant la adresa naționalei României: „Nu se vede că suntem o echipă! Jucătorii să ia exemplu de la muntenegreni”

Fostul internațional român și-ar dori un nucleu format din mai mulți tineri la echipa națională, chiar dacă asta ar însemna ca România să sacrifice câteva calificări la turneele finale.

Ioan Ovidiu Sabău, tranșant la adresa naționalei României

Ioan Ovidiu Sabău a avut un mesaj tranșant la adresa , scor 0-2, spunând că nu a văzut mai nimic în jocul „tricolorilor” de la Podgorica:

„Nu se vede că suntem o echipă, că suntem un grup foarte unit. Nu vedem o echipă foarte motivată să dea totul pe teren, asta se vede.

Rolul principal, în afară de selecție și intuiție, contează cum îi încarci pe jucători, ca să-ți dea maximum pe teren, că nici nu ai la dispoziție mult timp pentru a sta cu ei.

Dacă nu sunt alții, îl folosești pe Chiricheș, ce să spun. Citeam și declarațiile unor oameni importanți în fotbal, cum e Gică Popescu sau Dorinel Munteanu, cert e că sunt prea multe calificări ratate în ultima perioadă”.

„Nu am arătat ca joc mare lucru, nu știu ce a pregătit Edi, nu prea am văzut calitate. Am văzut că Muntenegru e o echipă care știe să lupte.

Asta știu și asta au făcut foarte bine. Își câștigă duelurile corp la corp, dacă i-ai depășit, revin și-ți iau mingea. Să vadă și jucătorii noștri și să ia exemplu, ce să spun…

Noi nu mai avem identitate, aveam o combinație, aveam personalitate. Spune Gică Popescu faptul că s-au ratat mai multe calificări, dar de ce nu am sacrifica unele calificări și să formăm un nucleu de fotbaliști mai tineri”, a mai spus Ioan Ovidiu Sabău, la TV .

„Avem tineri foarte buni și joacă bine!”

și a vorbit despre fotbaliștii tineri din România, de la care așteaptă să devină noii lideri ai „tricolorilor”: „Avem tineri foarte bun, cu niște calități bune, e adevărat că joacă într-un campionat modest, dar asta e. Sunt mulți jucători tineri și o fac bine.

Nu știu de ce Răzvan Marin joacă la acest nivel, pentru că a jucat în Serie A, are meciuri în picioare, la fel și Cicâldău. Trebuie să arate mai mult”.

„Îl avem și pe Octavian Popescu, un fotbalist foarte bun, cu ultima pasă, cu personalitate”, a mai spus Ioan Sabău.