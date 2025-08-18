Sport

Ioan Ovidiu Sabău, ultimatum pentru un jucător după Farul – U Cluj 0-1: „Trebuie să decidă”

Ioan Ovidiu Sabău i-a transmis un mesaj ferm jucătorului său de la U Cluj după victoria din deplasare cu Farul, scor 1-0
Gabriel-Alexandru Ioniță
19.08.2025 | 00:28
Ioan Ovidiu Sabau ultimatum pentru un jucator dupa Farul U Cluj 01 Trebuie sa decida
Ioan Ovidiu Sabău în timpul meciului Farul - U Cluj 0-1. Foto: Sport Pictures

La finalul meciului Farul Constanța – U Cluj 0-1, Ioan Ovidiu Sabău a fost întrebat, printre altele, și despre situația lui Issouf Macalou, fotbalist de bază al „șepcilor roșii” în partea a doua a sezonului trecut, despre care însă se zvonește că și-ar dori să plece de la echipă în această perioadă.

Ioan Ovidiu Sabău, mesaj ferm pentru Macalou după Farul – U Cluj o-1:

În contextul în care înaintea acestei partide de la Ovidiu a lămurit că Mamadou Thiam nu mai face parte din planurile sale, cel puțin pentru moment, după ce a lipsit de la ultimele antrenamente într-o conjunctură asemănătoare, antrenorul formației ardelene a explicat că își dorește să se bazeze în continuare pe Macalou, dar cu condiția ca acesta să reînceapă să fie concentrat în totalitate la ce are de făcut la formația actuală, în condițiile în care bineînțeles că el este în continuare sub contract cu aceasta.

„Am reușit să arătăm bine ca formă sportivă, începem să avem acea ușurință de a face lucrurile, când am fost în egalitate numerică, am avut inițiativa, am arătat bine încă de la încălzire, mi s-a părut că toată săptămâna la antrenamente am arătat bine. După eliminare, trebuie să faci sacrificii, vreau să îi felicit pe toți. Eram supărat, dar azi vreau să îi felicit pe toți.

Aveam nevoie de o astfel de victorie, îți dă o oarecare liniște, contează mult rezultatul. (n.r. Despre Mikanovic, marcatorul golului) Vreau să îl felicit, are o stare de spirit incredibilă, capabil să alerge 120 de minute în continuu, la acea accidentare urâtă am vrut să îl schimb, nu a vrut, tot ce face face la intensitate maximă.

„Trebuie să decidă ce vrea să facă”

(n.r. Despre Iustin Chirilă) Da, am riscat, e un portar copil. Foarte mulțumit, neașteptat de sigur pe el, sunt acele emoții, presiunea foarte mare, lipsă de rezultate, dar mi-a plăcut foarte mult, s-a poziționat acolo unde trebuie.

De abia acum începem să ne pregătim bine, nu am avut timp, foarte mulți jucători au venit destul de târziu, am amestecat pregătirea, poate nici nu am nimerit, ne-am adaptat la situația jucătorilor care au venit pe rând, dar ne asumăm. Depinde numai de noi, dacă suntem preocupați să găsim soluții, mai serioși, mai modești un pic.

(n.r. Despre Macalou) Depinde doar de el, eu am încredere că ne poate ajuta, dar și el trebuie să decidă ce vrea să facă și dacă vrea să facă parte, să se identifice cu această echipă, pentru că e sub contract, e jucătorul nostru”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău la flash-interviu la finalul meciului Farul Constanța – U Cluj 0-1.

