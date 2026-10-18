Ioan Ovidiu Sabău, uluit de înfrângerea Farului la Craiova: „Chin!”. Ce alt cuvânt a repetat obsesiv

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Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani) a rămas cu un gust amar după Universitatea Craiova – Farul 2-0. Antrenorul „marinarilor” a fost uimit de felul dezamăgitor în care s-au prezentat fotbaliștii săi, pe care i-a acuzat că le-a fost frică de campioana României în exercițiu.

Ioan Ovidiu Sabău, după U Craiova – Farul 2-0: „Ne-a fost tare frică”

Farul a învins-o etapa trecută pe Petrolul (3-1), dar nu a reușit să lege două victorii la rând. cu Universitatea Craiova. Golurile oltenilor și de Oleksandr Romanciuk (87). Antrenorul constănțenilor, Ioan Ovidiu Sabău, a avut un discurs destul de dur la flash-interviu.

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„Un adversar superior nouă, care joacă în cupele europene, a câștigat campionatul. Am dat impresia că ne-a fost tare frică. Am intrat într-o stare de criză de soluții. Am avut acea ocazie la ultima fază. A doua repriză, preț de 30 de minute, am fi putut egala. Nu mi-a plăcut deloc, sunt multe de spus. Vom discuta toată săptămâna ce avem de făcut. Sper că jucătorii realizează că joacă sub nivelul lor și că vor face mai bine.

A fost un chin! Nu s-au găsit soluții pentru că adversarul a pus presiune. Noi am jucat bine și cu FCSB, și cu Dinamo… Dar astăzi s-a văzut o frică la foarte mulți jucători. Surprinzător, și la jucători cu experiență. Au fost emoții la unii dintre ei!

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Nu stau să mă plâng, să spun de ce am jucat cu un jucător de 17 ani atacant. Cei care au arătat bine anterior, sunt sigur că vor arăta la fel. Totuși, cei care au jucat slab… Sper să își revină! Îi tot lăudăm, le dăm încredere, dar unii nu realizează la ce nivel joacă. Trebuie să aibă și ei un orgoliu, să facă ceva pentru echipa asta. Clubul ne plătește la zi, suntem respectați, dar avem și noi o obligație, clubul să vadă că ne merităm banii.

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A fost echipa mai bună Craiova, nu se pune problema de altceva. Ne-am dorit ca noi să arătăm bine, ei veneau după un meci important. Totuși, au jucători buni, de calitate”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, după Universitatea Craiova – Farul Constanța 2-0.

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Programul Farului până la finalul turului

După eșecul din Bănie, Farul va reveni la Ovidiu pentru meciul din etapa a 13-a, în care va primi vizita Oțelului. Duelul fostelor campioane va avea loc duminică, 25 octombrie, de la ora 16:00. Apoi, în penultima etapă din turul sezonului regulat, echipa lui Neluțu Sabău va merge pe terenul nou-promovatei FC Voluntari. „Marinarii” încheie prima parte a sezonului, acasă, cu Rapid, într-un duel care va avea loc la finalul primei săptămâni din noiembrie.