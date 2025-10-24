Ioan Pavel, umilit de stat înainte să moară în accidentul aviatic. Povestea milioanelor blocate de un funcționar neglijent

ADVERTISEMENT

Milionarul Ioan Pavel, decedat în accidentul aviatic din județul Vaslui, a fost unul dintre cei mai discreți afaceriști ai României. Cu o avere neevaluată vreodată de revistele de profil, suceveanul a reușit să se impună pe cont propriu, pornindu-și afacerile de la zero, fără ajutorul statului.

Câți bani avea Ioan Pavel, milionarul discret care și-a pierdut viața în accidentul aviatic din județul Vaslui

Puține lucruri se cunosc cu adevărat despre Ioan Pavel. În vârstă de 65 de ani, Pavel a fost unul dintre primii antreprenori din județul Suceava. A început cu o cafenea, după care și-a extins business-ul ajungând să dețină un adevărat lanț, sub brandul Daily Caffe.

În ultimul deceniu, Pavel și-a extins și mai mult orizontul, testând alte tipuri de afaceri, de la vânzări de produse alimentare (alimente, băuturi, tutun) la dezvoltare imobiliară și import de mașini. În urmă cu câțiva ani, el a achiziționat fostul combinat de vin Vinia Iași, iar în Vaslui deținea o cabană și o podgorie.

În momentul tragediei, Ioan Pavel avea părți sociale la opt firme care au generat o cifră de afaceri de peste 56 de milioane de lei și un profit de 1,6 milioane lei, doar în 2024. Aproape jumătate din aceste sume veneau din compania Daily Group, care deține brandul Daily Coffe.

Cei care l-au cunoscut spun că lui Pavel îi plăcea să investească sume mari, însă o făcea în mod calculat. Deși ajunsese la un nivel social ridicat, afaceristul rămăsese un tip modest, căruia nu-i plăcea să iasă în față. De altfel, Ioan Pavel nu obișnuia să dea interviuri sau declarații despre viața sau afacerile sale.

Afaceri de 10 milioane de euro pe an, blocate pentru o datorie de 11.400 de lei

FANATIK a aflat că nu toate lucrurile erau roz pentru Ioan Pavel, afaceristul care și-a pierdut viața în . În anul 2023, conturile societății Daily Group au fost poprite de un executor judecătoresc pentru o sumă modestă. Pavel s-a enervat atât de tare încât i-a făcut plângere penală executorului, acuzându-l de abuz și neglijență în serviciu.

Ioan Pavel a stat mai bine de două luni cu conturile firmei sale blocate pe baza unui titlu executoriu de 11.400 de lei. Suma provenea din restanțe acumulate la o chiria unui imobil, pe care nu a apucat s-o plătească la timp. Milionarul mai achitase o dată datoria, dar între timp s-au mai strâns și alte debite (de exemplu cheltuieli de executare), așa că la începutul anului 2023 s-a trezit notificat să achite și acest rest.

Suceveanul nu a fost de acord să plătească, așa că a contestat datoria în instanță și a obținut o (care ulterior s-a transformat într-o suspendare definitivă). În loc să oprească procedura, pe baza hotărârii judecătorești care i-a fost comunicată prin e-mail, executorul a trecut la poprirea conturilor societății. Astfel, acesta a reușit ”performanța” de a bloca fără niciun temei, pentru două luni, activitatea unei companii care produce 10 milioane de euro pe an.

Ce a declarat la audieri funcționarul care i-a blocat conturile lui Ioan Pavel

Ioan Pavel a apelat atunci la organele statului, formulând o plângere penală împotriva executorului judecătoresc. Câteva luni mai târziu, procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava au dispus clasarea cauzei pe motiv că faptele nu au fost comise cu forma de vinovăție stabilită de lege.

Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, executorul judecătoresc le-a spus anchetatorilor că, într-adevăr, a primit prin e-mail decizia de suspendare a executării silite, însă nu a putut deschide documentul pentru că nu i-a fost trimisă și o parolă pentru acest lucru. Fără să verifice (cum ar fi Portalul Instanțelor), executorul a decis să pună poprire pe conturile firmei lui Pavel.

Procurorii au acceptat varianta oferită de executor, concluzionând că nu i se poate imputa fapta.

Milionarul care a murit în accidentul aviatic, scandalizat de atitudinea organelor statului: ”Am încasat bani pe care nu i-am putut folosi”

Ioan Pavel a atacat ordonanța de clasare, încercând să convingă instanța că executorul a acționat cu intenție, producând un prejudiciu important companiei.

”Pentru a demonstra că executorul judecătoresc, respectiv C.M.G., a încercat cu intenție directă să prejudicieze societatea noastră, dar totodată să inducă în eroare și organele de cercetare penală (probabil cu experiență profesională limitată), invocând că susținerea învinuitului, precum că nu a avut la cunoștință și nu a putut accesa conținutul hotărârilor judecătorești emise în cauză, pentru că nu a fost comunicată parola de acces” este falsă și evident neadevărată.

Asta în condițiile în care există la dispoziția justițiabililor site-ul Ministerului Justiției, portal.just.ro, a cărui accesare este extrem de facilă și se realizează fără parolă de acces, de unde pot fi cunoscute temenele de judecată, măsurile dispuse și soluțiile pronunțate de instanțele competente.

A precizat că între momentul suspendării provizorii a executării silite și suspendarea efectivă a executării silite, societatea noastră a încasat sume de bani de care nu ne-am putut folosi”, a arătat avocatul lui Ioan Pavel.

Ioan Pavel a murit ”cu dreptatea în mână”?

Afaceristul care a murit în accidentul aviatic din județul Vaslui nu a putut însă întoarce decizia procurorilor, cu toate că a tot încercat să o atace în instanță până recent. În ciuda influenței pe care o avea și a puterii pe care o câștigase prin clădirea unui adevărat imperiu financiar, nimeni nu a plătit vreodată pentru paguba produsă de dezinteresul și lipsa de empatie a unui funcționar care nu și-a făcut treaba până la capăt.