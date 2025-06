Ioan Sdrobiș, mentorul lui Cristi Chivu, declarații emoționante pentru noul antrenor al lui Inter: „Se înscrie pe lista celor mai mari tehnicieni români!”

Ioan Sdrobiș, primul antrenor al lui Cristi Chivu de la Reșița, a vorbit pentru FANATIK și îl va înlocui pe Simone Inzaghi.

Ioan Sdrobiș, antrenorul care l-a debutat pe Cristi Chivu, în culmea fericirii: „Inter e marele test”

Ioan Sdrobiș a fost extrem de încântat la aflarea veștii, : „Normal că sunt foarte fericit pentru Cristi Chivu. Sunt bucuros și pentru Vali Badea, Dragoș Grigore și de toți copiii mei”.

Cu toate acestea, fostul antrenor ajuns la 79 de ani îl pune în gardă pe Chivu: „Eu nu cred că salvarea de la retrogradare e un rezultat fantastic. E o realizare și atât. De-acum va veni în cariera sa de antrenor examenul de maturitate. La Inter”.

Sdrobiș i-a transmis toate cele bune noului antrenor al lui Inter prin intermediul mamei sale: „Să vedem ce alegeri va face. Îi trebuie multă răbdare și inteligență în alegerea pașilor. Am vorbit cu Mariana Chivu și l-am felicitat și eu după ce a reușit să salveze Parma și pentru pasul următor”.

Din punctul său de vedere, Inter Milano este marea provocare a carierei, iar dacă va reuși, ar putea să aibă o traiectorie fulminantă: „E bine dacă el consideră că l-am ajutat mult și sper să îmi dea un telefon. Deci Inter e marele test. Parma a luat-o așa în piept, dar ca să își formeze un statut de antrenor cu greutate la Milano e proba”.

Care e marea calitate a lui Cristi Chivu

Ioan Sdrobiș știe care e marele atu al lui Cristi Chivu la Inter: „Eu cred că va antrena echipe și mai mari pentru că este un tip foarte riguros și foarte atent cu pașii săi. Îi măsoară foarte bine! Acum depinde ce va alege și mă rog la Dumnezeu pentru el.

Așa cum a pornit în cariera asta de antrenor acum nu mai are voie să se grăbească. Abia după ce va ajunge la un statut de mare antrenor va putea să pună problema și să aibă pretenții, să pună punctul pe i, așa cum vrea el”.

Presiunea este însă uriașă pe umerii lui Chivu: „Vine totuși în locul lui Inzaghi, e o presiune, au jucat finala Ligii Campionilor, deci nu e ușor. Acuma dacă el realizează faptul că Inter, Ajax, Manchester City, PSG, Bayern Munchen și așa mai departe, vor în fiecare an titlul și Liga Campionilor. Aici nu mai e cu salvări de la retrogradare și nu știu ce. La echipele mari nu sunt alte obiective”.

„Mircea Lucescu a stat doar 9 etape la Inter”

Ioan Sdrobiș e convins că nu îi va fi deloc ușor lui Cristi Chivu pe Giuseppe Meazza: „Dacă reușește să ia titlul în Serie A atunci se înscrie deja pe lista celor mai mari antrenori români. Mircea Lucescu a stat 9 etape la Inter Milano și a terminat pe locul 8. Antrenorii mari se văd în Germania, Italia, Franța, Anglia. În rest, că ai fost la alte echipe…

Cum nici pentru Chivu salvarea de retrogradare nu îl va confirma ca un mare, mare antrenor. Dacă reușește să ia titlul și să aibă un parcurs bun în cupele europene e altceva. El e foarte riguros în tot ceea ce face și asta contează enorm. Nimic nu este la întâmplare, iar asta e excelent.

Eu mi-am făcut datoria față de el și am văzut un tânăr care nu trebuia să mai stea în România. Poate fi acum și un antrenor mare. Are viitor și calitățile necesare. Eu am trecut cu el peste toate pragurile și n-am ținut cont.

Am felicitat-o pe doamna Mariana Chivu și i-am spus să îi transmită lui Cristi toate cele bune din partea mea, însă greul de-abia acum începe. Cu el nu m-am mai văzut de ceva ani, dar am mai vorbit la telefon”.

Fostul antrenor al lui Chivu rămâne unul dintre cei mai suporteri ai săi: „O să urmăresc toate meciurile lui Inter. Cum naiba să nu mă uit? Să mă fac mai sănătos ca să nu mai am emoții. Sunt la București și trebuie să merg la neurolog. Îi doresc mult succes!”.