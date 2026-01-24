Ioan Soter, soțul Iolandei Balaș, moarte fulgerătoare după o discuție cu Ilie Ceaușescu: „Comuniștii au asuprit-o permanent!”

ADVERTISEMENT

Ioan Soter, soțul marii campioane Iolanda Balaș, a murit fulgerător la finalul anilor ’80, în plină perioadă comunistă, după o confruntare directă cu Ilie Ceaușescu. Andrei Vochin a rememorat momentul și a explicat contextul dramatic în care antrenorul a încetat din viață.

Iolanda Balaș și marea dramă a vieții sale. Cum a fost distrus soțul ei, Ioan Soter, de comuniști

A câștigat două titluri olimpice la săritura în înălțime și a stabilit 14 recorduri mondiale. A dominat probele de atletism aproape două decenii, iar alături de Ioan Soter a format un cuplu legendar în sportul românesc.

Soter nu a fost doar soțul campioanei, ci și omul care a transformat-o într-un fenomen mondial. Antrenor cu disciplină și multă viziune, a dus-o pe Totuși, în România controlată de regimul Ceaușescu, performanța nu era suficientă pentru a te proteja de abuzurile sistemului.

Cum a murit Ioan Soter, fiul Iolandei Balaș. Marele antrenor, victima regimului comunist

În 1987, delegația României pentru Campionatul Mondial de la Roma a stârnit un scandal intern la clubul Steaua, structura sportivă a Armatei. Doar trei atleți ai clubului au fost incluși în lot, iar acest lucru a atras furia conducerii politice. Ioan Soter s-a trezit în mijlocul conflictului. Ilie Ceaușescu, fratele dictatorului Nicolae Ceaușescu și unul dintre oamenii-cheie ai politicii sportive, l-a chemat la discuții pe responsabilul secției de atletism de la Steaua. Confruntarea a degenerat rapid într-o umilire publică, care i-a făcut mult rău lui Soter.

„A fost o dramă. S-a întâmplat și din cauza comuniștilor. Ioan Soter era angajat la Steaua, la clubul sportiv al armatei. Șeful secției de atletism era la Steaua. Pentru Campionatul Mondial, culmea, tot de la Roma din 1987, în delegația României erau doar 3 atleți de la Steaua. Asta era o crimă pentru conducătorii de la Steaua.

L-a chemat Ilie Ceaușescu pe cel care răspundea de secția de sport de la Steaua. L-a făcut în toate felurile. L-a făcut inapoiabil pe omul care a scos campioane olimpice. Avea 60 de ani, a pus la suflet tot. A doua zi a făcut AVC. L-au internat la spital și în două săptămâni a murit. Comuniștii nu s-au oprit. Pe băiatul lor, Doru, l-au trimis să facă armata la Oradea. Probabil că în momentul în care a terminat cu activitatea sportivă nu le-a mai păsat. Comuniștii au asuprit-o permanent! După s-au lăudat cu performanțele ei, dar au făcut și lucruri rele”, a declarant Andrei Vochin în podcastul Oldies but Goldies.