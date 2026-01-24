Sport

Ioan Soter, soțul Iolandei Balaș, moarte fulgerătoare după o discuție cu Ilie Ceaușescu: „Comuniștii au asuprit-o permanent!”

Cum a dispărut Ioan Soter, soțul campioanei Iolanda Balaș. Antrenorul s-a stins din viață la scurt timp după o discuție cu llie Ceaușescu. „A fost o dramă”.
Alex Bodnariu
24.01.2026 | 15:00
Ioan Soter sotul Iolandei Balas moarte fulgeratoare dupa o discutie cu Ilie Ceausescu Comunistii au asuprito permanent
EXCLUSIV FANATIK
Ioan Soter, soțul Iolandei Balaș, moarte fulgerătoare după o discuție cu Ilie Ceaușescu. „Comuniștii au asuprit-o permanent!”
ADVERTISEMENT

Ioan Soter, soțul marii campioane Iolanda Balaș, a murit fulgerător la finalul anilor ’80, în plină perioadă comunistă, după o confruntare directă cu Ilie Ceaușescu. Andrei Vochin a rememorat momentul și a explicat contextul dramatic în care antrenorul a încetat din viață.

Iolanda Balaș și marea dramă a vieții sale. Cum a fost distrus soțul ei, Ioan Soter, de comuniști

Iolanda Balaș a fost una dintre cele mai mari sportive din istoria României. A câștigat două titluri olimpice la săritura în înălțime și a stabilit 14 recorduri mondiale. A dominat probele de atletism aproape două decenii, iar alături de Ioan Soter a format un cuplu legendar în sportul românesc.

ADVERTISEMENT

Soter nu a fost doar soțul campioanei, ci și omul care a transformat-o într-un fenomen mondial. Antrenor cu disciplină și multă viziune, a dus-o pe Balaș în vârful lumii atletismului. Totuși, în România controlată de regimul Ceaușescu, performanța nu era suficientă pentru a te proteja de abuzurile sistemului.

Cum a murit Ioan Soter, fiul Iolandei Balaș. Marele antrenor, victima regimului comunist

În 1987, delegația României pentru Campionatul Mondial de la Roma a stârnit un scandal intern la clubul Steaua, structura sportivă a Armatei. Doar trei atleți ai clubului au fost incluși în lot, iar acest lucru a atras furia conducerii politice. Ioan Soter s-a trezit în mijlocul conflictului. Ilie Ceaușescu, fratele dictatorului Nicolae Ceaușescu și unul dintre oamenii-cheie ai politicii sportive, l-a chemat la discuții pe responsabilul secției de atletism de la Steaua. Confruntarea a degenerat rapid într-o umilire publică, care i-a făcut mult rău lui Soter.

ADVERTISEMENT
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”
Digi24.ro
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”

„A fost o dramă. S-a întâmplat și din cauza comuniștilor. Ioan Soter era angajat la Steaua, la clubul sportiv al armatei. Șeful secției de atletism era la Steaua. Pentru Campionatul Mondial, culmea, tot de la Roma din 1987, în delegația României erau doar 3 atleți de la Steaua. Asta era o crimă pentru conducătorii de la Steaua.

ADVERTISEMENT
FOTO Investiție istorică în România! ”S-a aprobat și s-a semnat: 64.000.000€!”
Digisport.ro
FOTO Investiție istorică în România! ”S-a aprobat și s-a semnat: 64.000.000€!”

L-a chemat Ilie Ceaușescu pe cel care răspundea de secția de sport de la Steaua. L-a făcut în toate felurile. L-a făcut inapoiabil pe omul care a scos campioane olimpice. Avea 60 de ani, a pus la suflet tot. A doua zi a făcut AVC. L-au internat la spital și în două săptămâni a murit. Comuniștii nu s-au oprit. Pe băiatul lor, Doru, l-au trimis să facă armata la Oradea. Probabil că în momentul în care a terminat cu activitatea sportivă nu le-a mai păsat. Comuniștii au asuprit-o permanent! După s-au lăudat cu performanțele ei, dar au făcut și lucruri rele”, a declarant Andrei Vochin în podcastul Oldies but Goldies.

Ce reacție a avut Ilie Năstase când a aflat că fiica sa a...
Fanatik
Ce reacție a avut Ilie Năstase când a aflat că fiica sa a ajuns pe străzi și a cerut bani pentru adăpost și mâncare. Mesajul surprinzător din doar 6 cuvinte
LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 11. Când și cu cine joacă...
Fanatik
LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 11. Când și cu cine joacă Gloria Bistrița și CSM București. Mesajul postat de Ziua Unirii
Mai rău de atât nu se poate: Manchester United, eșec istoric! La ce...
Fanatik
Mai rău de atât nu se poate: Manchester United, eșec istoric! La ce capitol a fost întrecută de Arsenal și Liverpool
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
ULUITOR! Jurnalist luat la șuturi de suporterii Rapidului, în Giulești. 'M-a sunat Corsicanu',...
iamsport.ro
ULUITOR! Jurnalist luat la șuturi de suporterii Rapidului, în Giulești. 'M-a sunat Corsicanu', mi-a zis că mă așteaptă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!