Sport

Ioan Varga, ce lovitură! CFR Cluj transferă un fotbalist de la CM 2026: „A jucat contra Argentinei!”

Ioan Varga este gata să facă spectacol pe piața transferurilor vara aceasta. Patronul lui CFR Cluj a dezvăluit ce achiziții urmează să facă ardelenii, printre care și un jucător de la CM 2026
Cristian Măciucă
28.06.2026 | 23:33
Ioan Varga ce lovitura CFR Cluj transfera un fotbalist de la CM 2026 A jucat contra Argentinei
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Ioan Varga, ce lovitură! Vrea să transfere la CFR Cluj un fotbalist la CM 2026: „A jucat contra Argentinei!” FOTO: Fanatik
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CFR Cluj a terminat pe locul 3 sezonul trecut și va juca în preliminariile Conference League. Neluțu Varga își dorește însă ca echipa sa să se bată din nou la titlu și pregătește o super campanie de transferuri în acest mercato.

Ioan Varga vrea să aducă la CFR Cluj un fotbalist de la CM 2026

CFR Cluj nu vrea să mai rateze niciun obiectiv în sezonul 2026-2027 și tocmai de aceea Ioan Varga vrea să îi facă toate poftele noului antrenor Antonio Folha. După ce CFR Cluj l-a transferat pe portarul Andre Moreira, informație dezvăluită de FANATIK, și după ce a anunțat că negociază transferul lui Anderson Ceara, de la Csikszereda, Varga a transmis că pregătește și alte achiziții, inclusiv un jucător de la World Cup, care a jucat în Argentina – Iordania 3-1.

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„Săptămâna aceasta care urmează vor sosi direct în cantonament. Am înțeles că este vorba despre un uruguayan, număr 6 sau număr 8. Nu știu exact. Un fundaș central, un atacant și portarul, care deja a fost prezentat oficial. Mai este vorba și despre un alt fundaș central, care a fost prezent la Mondial acum. A jucat chiar de dimineață, contra Argentinei”, a declarat Ioan Varga, conform digisport.ro.

După înfrângerea cu Argentina, Iordania a terminat Grupa J pe ultimul loc și a părăsit CM 2026. Fundașii Iordaniei convocați de selecționerul Jamal Sellami la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic au fost Yazan Al-Rab (FC Seoul, Coreea de Sud), Raed Al-Rousan (Al-Hussein/Iordania), Abdallah Nasib (Al-Zawraa/Irak), Hossam Abu Al-Dahab (Al-Faisaly/Iordania), Saleem Obeid (Al-Hussein/Iordania) și Mohammad Abu Al-Nadi (Selangor FC/Malaezia).

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Câți bani plătește Varga să îl ia pe Anderson Ceara

Referitor la Anderson Ceara, Varga a transmis că nu se teme de problemele medicale, pe care le-ar fi descoperit dei de la FCSB. Dimpotrivă, patronul ardelenilor vrea să plătească chiar și 600.000 de euro pentru extrema stângă de la Miercurea Ciuc. „De noi este dorit Anderson Ceara. Este adevărat. Noi îl vrem, dar nu am ajuns încă la un compromis cu privire la subiectul acela vizavi de problema medicală. Să vedem dacă, într-adevăr, este ceva grav sau mai mult simbolic.O să discutăm mai multe săptămâna viitoare, după ce primim și noi un feedback de la doctori. Discuția este undeva la 500-600.000 de euro”, a mai spus Varga.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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