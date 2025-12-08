Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

El a câștigat Marele Premiu la Super Gala Fanatik 2025. Ioan Varga, surpriza anului în fotbalul românesc

Ioan Varga, finanțatorul CFR Cluj, a primit Marele Premiu la Super Gala Fanatik 2025. De ce a fost ales investitorul ardelenilor pentru premiul suprem de la Gala FANATIK
Ciprian Păvăleanu
08.12.2025 | 17:42
SPECIAL FANATIK
Neluțu Varga a câștigat „Marele Premiu FANATIK". Foto: Colaj FANATIK
Ioan Varga a avut ani buni de dominație alături de CFR Cluj în campionatul românesc. Deși echipa nu se află în cea mai bună formă în ultima vreme, CFR Cluj continuă să fie o echipă de top din România, care și-a făcut un nume printre granzii FCSB, Dinamo, Rapid sau Universitatea Craiova. Patronul ardelenilor a primit premiul suprem la Super Gala Fanatik 2025.

Ioan Varga, câștigătorul Marelui Premiu FANATIK 2025

Ioan Varga a fost prezent la Super Gala Fanatik 2025 pentru a-și revendica cel mai prestigios titlu dintre premiile FANATIK. Patronul ardelenilor de la CFR Cluj a fost răsplătit cu „Marele Premiu la Super Gala Fanatik 2025 pentru performanțele obținute în acest an.

De ce a fost ales patronul CFR Cluj pentru trofeul suprem

FCSB a avut doi ani consecutivi aproape perfecți. Gigi Becali are meritul de a fi făcut o echipă care să nu aibă nicio problemă în campionatul intern și să se califice pentru doi ani consecutivi în UEFA Europa League. În ciuda acestui lucru, Neluțu Varga a reușit să țină pasul cu campioana ultimelor două sezoane și a terminat de fiecare dată în spatele ei, pe locul secund.

Mai mult decât atât, CFR Cluj a reușit să pună mâna și pe un trofeu în acești ani de supremație a „roș-albaștrilor”, câștigând Cupa României. Din păcate, ardelenii nu s-au calificat pe niciunul dintre tablourile principale în cupele europene, însă Ioan Varga a încercat să facă tot posibilul pentru a realiza aceste lucruri. Patronul lui CFR a investit sume importante în salarii și a adus jucători cu nume importante în „Gruia”, însă a avut parte și de multe dezamăgiri, în frunte cu forma slabă a lui Louis Munteanu.

Evoluția CFR Cluj în ultimul an: rezultate, transferuri, decizii

CFR Cluj a fost vicecampioana sezonului 2024-2025 și câștigătoarea Cupei României. În campionat, deși nu a putut să țină pasul cu o FCSB ce învingea de trei ori PAOK, a reușit să termine peste Craiova, U Cluj, Rapid și Dinamo.

În cupele europene, CFR părea că poate ajunge pe unul dintre tablourile principale ale unei competiții UEFA în acest sezon, însă a trăit un coșmar în fața lui Hacken. Ardelenii au eliminat pe rând Paksi (Ungaria) și Lugano (Elveția), urmând să fie eliminată cu greu de Braga din turul al 3-lea al Europa League. În play-off-ul Conference League, echipa condusă la acel moment de Dan Petrescu a cedat inexplicabil la scor în meciul tur, iar acest lucru i-a provocat demisia antrenorului ce a făcut performanțe alături de CFR Cluj. Deși „feroviarii” au câștigat în retur cu 1-0, nu a fost destul pentru a întoarce înfrângerea cu 2-7 din primul meci.

Atunci când vine vorba de transferuri, CFR Cluj a făcut câteva dintre cele mai de răsunet mutări din SuperLiga României, iar Neluțu Varga a făcut eforturi uriașe pentru a reuși să aducă la Cluj nume precum Kurt Zoua, Islam Slimani, Marcus Coco sau Andrei Cordea. Cu toate acestea, ei nu au adus aportul pe care patronul l-ar fi sperat, iar CFR se află într-o postură delicată în acest sezon.

Cum a depășit Varga alte nume mari ale fotbalului românesc

Deși competiția a fost acerbă, Ioan Varga i-a depășit pe ceilalți granzi ai fotbalului românesc datorită consecvenței, investițiilor majore și rezultatelor obținute de CFR indiferent de context. În ciuda problemelor pe care clubul le-a întâmpinat, CFR Cluj a rămas o prezență solidă în vârful clasamentului și a încercat să fie competitivă pe toate fronturile. Toate aceste lucruri i-au adus lui Neluțu Varga „Marele Premiu la Super Gala Fanatik 2025” în fața contracandidaților săi.

Trofeul i-a fost înmânat președintelui de la CFR Cluj, Iuliu Mureșan. „Am să mulțumesc în numele lui. Într-adevăr, a băgat foarte mulți bani în fotbal. FOtbal fără bani nu se poate face. Sunt echipe care au câștigat campionatul, dar nu de 8 ori ca și CFR. De Ioan Varga se leagă foarte multe performanțe, 5 titluri, 1 cupă și 3 Supercupe. Eu zic că a făcut o treabă extraordinară, cu bani, desigur, dar e un om suflet mare. Dacă are bani, îi dă pe toți la fotbal. Așa e el construit. Mulțumesc încăodată!”, a transmis președintele ardelenilor.

