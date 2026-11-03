Ioan Varga revine din Africa să salveze CFR Cluj! Ce a promis

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Ioan Varga este plecat de mai mulți ani în Africa, acolo unde se ocupă de afacerile sale cu aur. Anunță acum că se va întoarce în țară în curând și va avea mai multă vreme să se ocupe de CFR Cluj. Dă asigurări fanilor că întoarcerea sa va rezolva toate problemele de la CFR Cluj, pentru că va putea superviza singur tot ce se întâmplă în Gruia.

Ioan Varga anunță că se întoarce în țară și va rezolva problemele de la CFR Cluj, club aflat în insolvență

În trecut, fiind foarte ocupat să facă milioane de euro prin țări străine. Toate situațiile nedorite se vor schimba pentru că Varga e pregătit să se întoarcă și să fie aproape de familie. Recunoaște că este obosit, însă anunță o revenire „în forță”.

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„Sunt bine, puțin obosit. Vreau să termin luna aceasta tot ceea ce am pe aici, iar din decembrie să pot să revin și eu acasă în forță și bucuros. După doi ani de muncă în Africa este timpul să revin și eu acasă și să reintre totul în normal. Deci, luna noiembrie este luna în care vreau să-mi termin toate treburile aici și să revin acasă. Despre asta este vorba”, a explicat Ioan Varga, pentru

Despre posibila plecare a lui Marius Șumudică de la CFR Cluj, Varga nu crede în aceste zvonuri: „Sunt doar speculații și nu vreau să acord prea multă atenție”. Antrenorul Marius Șumudică s-a întors la CFR chiar în momentul în care echipa intra în insolvență, decis să o salveze de la retrogradare sau, de ce nu, să obțină un loc de play-off.

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Marius Șumudică a lăsat să se înțeleagă că pleacă de la echipă, patronul Varga nu crede în acest scenariu

După ce au trecut mai multe etape din Gruia, analizând mai multe oferte din Turcia sau zona arabă. Picătura care ar putea să umple paharul răbdării lui Șumudică ar fi o eventuală depunctare a celor de la CFR Cluj, din cauza problemelor financiare și a datoriilor.

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O posibilă destinație pentru Șumudică ar fi Gaziantep, fosta echipă a lui Mirel Rădoi.„Nu mă interesează și nici nu vreau să intru într-o discuție. Domnul Șumudică este sub contract. Când va fi o discuție despre plecare, vom avea o variantă de rezervă, fiți siguri. Nu putem vorbi însă acum despre plecarea dânsului”, a completat Varga pentru sursa citată.