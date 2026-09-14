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A ascultat de ultimul sfat primit de la Mircea Lucescu și a dat Italia pe Polonia! Ioan Vermeșan și-a explicat decizia: „Mi-a pus câteva întrebări”

Ioan Vermeșan, una dintre speranțele pentru atacul naționalei României, a plecat de la Hellas Verona pentru a semna în Polonia cu Widzew Lodz. Tânărul urmează sfatul lui Mircea Lucescu
Ciprian Păvăleanu
14.09.2026 | 13:00
A ascultat de ultimul sfat primit de la Mircea Lucescu si a dat Italia pe Polonia Ioan Vermesan sia explicat decizia Mia pus cateva intrebari
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Ioan Vermeșan a pus în aplicare ultimul sfat primit de la Mircea Lucescu. Foto: Sportpictures.eu
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Ioan Vermeșan are doar 19 ani și deja a bifat primele minute pentru echipa mare a lui Hellas Verona, în Serie A. Totuși, după ce formația a retrogradat în Serie B, el a ales să meargă în Polonia, la Widzew Lodz. El a dezvăluit că a luat această decizie în urma unui ultim sfat primit de la Mircea Lucescu.

De ce a ales Ioan Vermeșan să dea Serie B pe Polonia

Deși a fost unul dintre principalii jucători ai echipei de tineret a lui Hellas Verona și chiar a prins câteva minute pe finalul meciurilor în sezonul trecut de Serie A, Ioan Vermeșan a decis să nu rămână la Verona, în Serie B. El a ales campionatul Poloniei, unde va evolua sub formă de împrumut pentru Widzew Lodz.

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Chiar dacă este o formație ce a terminat în subsolul clasamentului în stagiunea precedentă, iar în 8 etape din acest sezon a adunat doar 8 puncte, noua echipă a lui Vermeșan este a doua ca valoare a lotului, sub campioana Lech Poznan.

Internaționalul de tineret, care s-a aflat pe lista preliminară a lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia, a ales această variantă în urma ultimului sfat primit de la reputatul antrenor, înainte să se întâmple tragedia: „Am avut un dialog, mi-a pus câteva întrebări și sfatul său a fost să merg să joc. Să-mi găsesc locul și să mă dezvolt”, a declarat atacantul român pentru Pro Sport.

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Ioan Vermeșan a explicat condițiile în care se poate întoarce la Verona și care este obiectivul său la Widzew Lodz

Deoarece în Serie B nu ar fi avut asigurată prezența în teren, Vermeșan speră ca acest lucru să fie diferit în Polonia. Totuși, chiar dacă polonezii ar alege să activeze clauza de cumpărare, Hellas Verona are dreptul să-l răscumpere: „(n.r. – Widzew are opțiune de cumpărare) Și Verona are opțiune de cumpărare înapoi! Sincer, mă regăsesc foarte bine aici. Cu siguranță, la Hellas, de 4 ani, mi-am făcut prieteni, relații. Știu și limba italiană. E foarte important. În Polonia folosesc doar engleză. Deocamdată, în cele 4-5 zile de când sunt aici, mă simt foarte bine. Nu știu dacă aș vedea neapărat o plecare, dar dacă aș vedea o plecare, cu siguranță m-aș duce la mai bine.

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Obiectivul meu ar fi să dovedesc faptul că ce am făcut la juniori nu este o întâmplare. Că potențialul meu este unul destul de mare, să demonstrez la seniori că pot. Vreau să fiu cea mai bună versiune a mea în acest sezon”, a mai spus Vermeșan pentru sursa citată.

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  • 42 de milioane de euro este cota lui Widzew Lodz conform Transfermarkt.com, peste orice echipă din SuperLiga României
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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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