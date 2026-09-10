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, a fost împrumutat de Hellas Verona la Widzew Lodz pentru un sezon, în pofida faptului că avea o ofertă foarte bună și din SuperLigă, de la Universitatea Cluj. Alegerea jucătorului a fost influențată de mai mulți factori importanți.

De ce a ales Ioan Vermeșan transferul la Widzew Lodz

Transferul lui Ioan Vermeșan a luat prin surprindere foarte multă lume. Tânărul fotbalist simțea că nu va fi titular la Hellas Verona în actualul sezon din Serie B și voia să se transfere neapărat într-un loc unde să beneficieze de mai multe minute. Prima variantă concretă și agreată pentru fotbalist a fost, pentru o perioadă, Universitatea Cluj. Doar că lucrurile s-au schimbat în ultimele zile de mercato.

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Conform , proiectul de la Lodz s-a dovedit unul mai promițător pentru fotbalistul român, iar acesta și-a schimbat opțiunea. Mai exact, . De asemenea, un comision important ar fi primit și agentul său.

În plus, conform presei din Italia, Widzew Lodz și-a arătat disponibilitatea de a-l transfera definitiv pe Ioan Vermeșan la finalul sezonului viitor, dacă fotbalistul confirmă așteptările. Suma mutării definitive nu a fost făcută publică, dar nu poate fi deloc mică. Cota actuală a internaționalului român de tineret, conform Transfermarkt, este de 1.000.000 de euro. Dacă va face meciuri bune pentru Lodz, cu siguranță aceasta va crește și va fi greu de crezut că transferul definitiv nu va avea șapte cifre.

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Widzew Lodz este unul dintre cele mai bogate cluburi din Polonia, în acest moment. Patron este Robert Dobrzycki, unul dintre cei mai bogați oameni din Polonia. Averea sa nu poate fi estimată exact, însă acesta deține 25% din compania Panattoni Europe, estimată la 5 miliarde de euro. Sezonul trecut, Lodz a efectuat transferuri în valoare totală de 23.000.000 de euro! În sezonul actual, clubul a schimbat strategia și a adus mai mulți jucători sub formă de împrumut sau liberi de contract, plus câteva mutări de până la 1.000.000 de euro.

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Decizia luată de italieni înaintea cedării lui Ioan Vermeșan

Ioan Vermeșan a fost un jucător extrem de important pentru juniorii celor de la Hellas Verona în ultimele sezoane. A marcat 35 de goluri și a oferit 15 pase decisive în 91 de partide, performanță care i-a permis să adune și șase meciuri pentru prima echipă, dintre care cinci în Serie A.

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Italienii nu au vrut să-l îndepărteze pe jucător încă din această vară. Contractul românului expira în vara lui 2027, așa că și-au luat măsuri de precauție înaintea împrumutului în Polonia: i-au prelungit contractul până în vara lui 2029, semn al încrederii pe care o au în jucător. Așadar, din vară, fie va reveni la Verona mai matur și mai pregătit, fie va aduce clubului italian o sumă importantă de bani.

Polonezii explică de ce l-au transferat

Artur Platek, directorul sportiv al celor de la Widzew Lodz, a explicat motivele pentru care formația poloneză a decis să-l împrumute pe Ioan Vermeșan de la Hellas Verona. Oficialul a dezvăluit că atacantul român se afla de mai mult timp pe radarul clubului și a evidențiat potențialul său sportiv și de piață.

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„Ioan este un atacant tânăr și promițător a cărui evoluție o urmărim de ceva timp. Este într-o formă fizică foarte bună, este dinamic, știe să atace spațiile și se simte confortabil în careul advers. În ciuda vârstei fragede, a debutat deja în Serie A, iar media sa de goluri din competițiile de juniori îi confirmă potențialul foarte mare.

Este important de precizat că și situația lotului nostru a influențat această decizie. Epuizasem deja locurile disponibile pe lista jucătorilor mai în vârstă, astfel că puteam crește concurența în compartimentul ofensiv doar prin aducerea unui fotbalist născut în 2005 sau mai târziu. Ioan îndeplinește acest criteriu, dar, mai presus de toate, este jucătorul ideal pentru noi din punct de vedere sportiv.

Nu am vrut să transferăm un tânăr doar pentru a respecta cerințele regulamentare. Căutam un jucător cu calitățile potrivite și cu potențialul necesar pentru a aduce o contribuție concretă echipei. Suntem convinși că Ioan va continua să crească la Widzew și, în timp, va deveni un jucător important pentru club, atât din punct de vedere sportiv, cât și al valorii sale pe piața transferurilor”, a declarat Artur Platek, directorul sportiv al lui Widzew Lodz, potrivit .