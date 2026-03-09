Sport

Ioan Vermeșan, atacantul surpriză convocat de Mircea Lucescu, gol magnific în Italia! A șocat cu execuția sa. Video

Adrian Vermeșan a înscris un nou gol în Italia. Proaspăt convocat la echipa națională, atacantul român a marcat cu o execuție de mare finețe. Vești bune pentru Lucescu.
Alex Bodnariu
09.03.2026 | 14:02
Ioan Vermesan atacantul surpriza convocat de Mircea Lucescu gol magnific in Italia A socat cu executia sa Video
ULTIMA ORĂ
Ioan Vermeșan, gol fabulos înainte de Turcia - România Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Ioan Vermeșan ar putea fi surpriza lui Mircea Lucescu pentru meciul pe care tricolorii îl vor juca la finalul lunii cu Turcia, în barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial. Atacantul este pe val în Italia și a înscris un nou gol superb pentru echipa sa, Verona.

Ioan Vermeșan, surpriza lui Mircea Lucescu pentru meciul cu Turcia

Mircea Lucescu l-a inclus pe Ioan Vermeșan pe lista preliminară pentru meciul cu Turcia de la Istanbul. Selecționerul a apelat la această soluție cel puțin surprinzătoare, având în vedere că există o adevărată criză de atacanți în fotbalul românesc. Rămâne însă de văzut dacă va fi păstrat la naționala mare sau va fi trimis la U21.

ADVERTISEMENT

Ioan Vermeșan o duce de minune în această primăvară. Atacantul român înscrie aproape în fiecare weekend pentru echipa de juniori a celor de la Verona. A debutat deja în Serie A și ar putea deveni un fotbalist extrem de important pentru naționala de seniori în următorii ani, dacă își va continua evoluțiile bune.

Îl obligă pe Lucescu să-l convoace! Ioan Vermeșan face show în Italia. A înscris un gol superb în ultimul meci

În ultima etapă din campionat, Ioan Vermeșan a înscris un gol superb. Atacantul român a punctat în victoria pe care echipa sa, Verona, a obținut-o pe teren propriu în fața celor de la Frosinone. Scorul final a fost 3-1 în favoarea echipei gazdă.

ADVERTISEMENT
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
Digi24.ro
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel

Atacantul român a marcat spectaculos. A primit o pasă la marginea careului, a făcut un dribling scurt și l-a învins pe portarul advers cu o execuție fină. Șutul său nu a fost unul în forță, însă mingea a fost imparabilă. Goalkeeperul nu a putut interveni, deși distanța față de poartă era una considerabilă.

Digisport.ro
"Telenovela" s-a încheiat, la scurt timp după ce Gigi Becali l-a sunat pe Laurențiu Reghecampf
ADVERTISEMENT

„Categoric că am fost surprins de faptul că sunt pe lista preliminară. Nu mă așteptam, dar mi-am dorit mereu să pot ajunge la națională. E o bucurie și mai mare că asta se poate întâmpla sub comanda domnului Mircea Lucescu.

Ce pot să spun e că voi da tot ce am mai bun, ca să nu dezamăgesc și să rămân la națională. Dacă nu voi prinde lista finală, voi merge să joc pentru U21, nu va fi nicio problemă. Vreau să bifez cât mai multe prezențe pentru echipa mea de club și să mă bucur în continuare de fotbal”, spunea Ioan Vermeșan după ce a primit vestea că este convocat la naționala mare, conform Prima Sport.

ADVERTISEMENT
Marius Șumudică rupe tăcerea despre situația sa la Al Okhdood. „Am mulți prieteni...
Fanatik
Marius Șumudică rupe tăcerea despre situația sa la Al Okhdood. „Am mulți prieteni prin țară, cum s-a văzut din nou”. Exclusiv
Elias Charalambous a plecat oficial de la FCSB! Campioana României a anunțat despărțirea...
Fanatik
Elias Charalambous a plecat oficial de la FCSB! Campioana României a anunțat despărțirea de antrenorul cipriot. Update
Jose Mourinho, un car de nervi după Benfica – FC Porto 2-2: „Mă...
Fanatik
Jose Mourinho, un car de nervi după Benfica – FC Porto 2-2: „Mă fac trădător, dar acum 20 de ani erau la picioarele mele”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Nu Hagi! Craioveanu a numit cel mai bun ”decar” alături de care a...
iamsport.ro
Nu Hagi! Craioveanu a numit cel mai bun ”decar” alături de care a jucat: ”Genial jucător”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!