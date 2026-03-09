Ioan Vermeșan, atacantul surpriză convocat de Mircea Lucescu, gol magnific în Italia! A șocat cu execuția sa. Video

ADVERTISEMENT

Ioan Vermeșan ar putea fi surpriza lui Mircea Lucescu pentru meciul pe care tricolorii îl vor juca la finalul lunii cu Turcia, în barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial. Atacantul este pe val în Italia și a înscris un nou gol superb pentru echipa sa, Verona.

Ioan Vermeșan, surpriza lui Mircea Lucescu pentru meciul cu Turcia

Selecționerul a apelat la această soluție cel puțin surprinzătoare, având în vedere că există o adevărată criză de atacanți în fotbalul românesc. Rămâne însă de văzut dacă va fi păstrat la naționala mare sau va fi trimis la U21.

ADVERTISEMENT

Ioan Vermeșan o duce de minune în această primăvară. Atacantul român înscrie aproape în fiecare weekend pentru echipa de juniori a celor de la Verona. A debutat deja în Serie A și ar putea deveni un fotbalist extrem de important pentru naționala de seniori în următorii ani, dacă își va continua evoluțiile bune.

Îl obligă pe Lucescu să-l convoace! Ioan Vermeșan face show în Italia. A înscris un gol superb în ultimul meci

În ultima etapă din campionat, Ioan Vermeșan a înscris un gol superb. Atacantul român a punctat în victoria pe care echipa sa, Verona, a obținut-o pe teren propriu în fața celor de la Frosinone. Scorul final a fost 3-1 în favoarea echipei gazdă.

ADVERTISEMENT

Fantastic goal Vermesan — TheFootballZone (@football_t69515)

a marcat spectaculos. A primit o pasă la marginea careului, a făcut un dribling scurt și l-a învins pe portarul advers cu o execuție fină. Șutul său nu a fost unul în forță, însă mingea a fost imparabilă. Goalkeeperul nu a putut interveni, deși distanța față de poartă era una considerabilă.

ADVERTISEMENT

„Categoric că am fost surprins de faptul că sunt pe lista preliminară. Nu mă așteptam, dar mi-am dorit mereu să pot ajunge la națională. E o bucurie și mai mare că asta se poate întâmpla sub comanda domnului Mircea Lucescu.

Ce pot să spun e că voi da tot ce am mai bun, ca să nu dezamăgesc și să rămân la națională. Dacă nu voi prinde lista finală, voi merge să joc pentru U21, nu va fi nicio problemă. Vreau să bifez cât mai multe prezențe pentru echipa mea de club și să mă bucur în continuare de fotbal”, spunea Ioan Vermeșan după ce a primit vestea că este convocat la naționala mare, conform