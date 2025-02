Ioana Băsescu, turnată la DIICOT de avocata lui Călin Georgescu. Nordis a vândut apartamente la un etaj care nu există

Ioana Băsescu este acuzată de procurorii DIICOT că a girat, în calitate de notar public, vânzarea unor apartamente din cadrul proiectului Nordis Mamaia pentru care exista deja o promisiune de vânzare.

Adevărul despre apartamentele de la Nordis vândute de mai multe ori

Una dintre în dosarul Nordis vizează așa-zisa vânzare a aceluiași apartament către mai mulți clienți. Acest lucru ar fi fost posibil prin schimbarea numerotării și denumirii apartamentelor, pe baza unei presupuse operațiuni de recompartimentare.

”Cu alte cuvinte, prin aceste operațiuni, un apartament care avea o denumire generică (RIMINI) și un indicativ (D24) devine un apartament cu denumirea și indicativul schimbate, deși fizic, conform planurilor de arhitectură, el rămâne în aceeași poziție”, susțin procurorii DIICOT, în referatul de propunere de arestare.

Anchetatorii arată că rațiunea unei astfel de operațiuni era reprezentată de evitarea unei posibile răspunderi juridice. Asta în situația în care clientul semnatar al promisiunii de vânzare-cumpărare ar fi constatat că unitatea locativă pentru care au achitat avansul a fost vândut către o altă persoană.

”Manevra” ar fi ieșit la iveală atunci când doi clienți, Iulia și Sorin B., au apelat la un expert cadastrist, în cadrul unui litigiu civil cu Nordis. Acesta a constatat că apartamentul contractat prin promisiunea de vânzare-cumpărare fusese înstrăinat către o persoană juridică, Multi Active Finance SRL.

Fiica lui Traian Băsescu nu și-ar fi informat clienții că promisiunea nu se trece în cartea funciară

Astfel, apartamentul ”Mallorca nr 207” a devenit ”apartamentul 43”. ”Foarte important de precizat este că atât promisiunea de vânzare-cumpărare a soților B. și actele adiționale ulterioare cât și contractul de vânzare-cumpărare a imobilului către persoană juridică menționată sunt încheiate la același notar, Băsescu Ioana”, arată procurorii DIICOT.

Acest lucru a fost posibil, spun procurorii, pentru că notarii cu care Nordis lucra, printre care și Ioana Băsescu, omiteau să le transmită clienților că promisiunea de vânzare nu se trece în cartea funciară. Acest lucru se întâmpla chiar dacă apartamentul respectiv este plătit integral.

O astfel de situație a fost relatată și de avocata Ingrid Mocanu, fostă prietenă a Laurei Vicol și care, în prezent, îl reprezintă pe Călin Georgescu. Mocanu este unul dintre păgubiți și a dat declarații la DIICOT în calitate de martor în dosarul Nordis.

Ingrid Mocanu, avocata lui Călin Georgescu, despre Ioana Băsescu: ”Trebuia să știe că apartamentul a fost vândut către un alt proprietar”

”În toamna anului 2023, am aflat de la Mihai Alexandru, la insistențele mele de a semna, tot promițându-mi că mâine semnăm, că este o mică problemă, în sensul că apartamentul meu a ajuns în proprietatea unei alte persoane, aspect constatat și de mine ulterior. Acesta fusese scos din patrimoniul NORDIS MANAGEMENT printr-un contract în opinia mea fictiv, către NORDIS PROPERTY SERVICES SRL, contract semnat la biroul notarului IOANA BĂSESCU. În legătura cu acest contract MIHAI ALEXANDRU mi-a comunicat verbal că au recurs la această soluție pentru a nu putea fi executați de creditorii cu titluri executorii.

Astfel, apartamentul meu din Mamaia, care inițial avea nr. 303B, s-a transformat, după compartimentare, în apartamentul nr. 74. Apartamentul a fost înstrăinat prin contractul de vânzare cumpărare autentificat la notar IOANA BĂSESCU sub nr. 273/26.01.2023. În context, doresc să precizez că, la cabinetul aceluiași notar, anterior, pentru același apartament am semnat un act adițional la promisiunea inițial. Consider că notarul trebuia să aibă cunoștință cu privire la faptul că, același apartament a fost vândut către un nou cumpărător”, a relatat Ingrid Mocanu la DIICOT.

Dosarul Nordis: Ioana Băsescu a convins un client să semneze achiziția unui apartament la etajul 10, într-un bloc P+9

O altă clientă a Nordis Mamaia le-a povestit procurorilor că a fost convinsă de Ioana Băsescu să semneze un antecontract, în ciuda faptului că apartamentul pe care urmau să-l plătească se afla la un etaj care nu exista în autorizația de construire.

”De asemenea, am mai identificat o problemă în ceea ce privește regimul de înălțime, în sensul că autorizație era emisă pentru P+9, apartamentul nostru fiind la P+10. Am primit răspunsuri evazive de genul că se va rezolva, notarul Ioana Băsescu fiind cea care a precizat că dacă dorim să semnăm o putem face, dacă nu, nu”, a declarat Laura Elena G., păgubită Nordis.

”Precizez că, am fost convins să semnez de notarul public Ioana Băsescu, personal întrebând-o dacă e în regulă să semneze notarul o promisiune pentru un imobil aflat la un etaj pentru care nu exista autorizație de construire la momentul semnării. Răspunsul a fost că pot să cumpăr sau să nu cumpăr, luând decizia să cumpăr”, a spus Ion Sorinel G., în fața anchetatorilor.

Clauza de confidențialitate impusă de Nordis, girată de Ioana Băsescu

Un alt aspect demn de menționat este că toți clienții Nordis aveau stipulat în contract faptul că . Aceste înțelegeri erau perfectate tot în fața notarului.

”În conținutul promisiunii am identificat o clauză care m-a deranjat și anume cea care îmi interzicea să fac remarci negative în public la adresa NORDIS. Deaspre clauză am discutat cu notărița, aceasta comunicându-mi că acesta este formatul agreat de semnare cu toată lumea”, a declarat, la DIICOT, Ion Sorinel G., care a a lucrat cu Ioana Băsescu la contractul semnat cu Nordis.

În dosarul Nordis, Ioana Băsescu este acuzată de sprijinire a unui grup infracțional organizat, după ce în anul 2024, în calitate de notar public, ”a sprijinit grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025”.