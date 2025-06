Ioana Cosma, marcată după ce a fost ținta unui derapaj grosolan: ”Făăă, să nu te mai văd, să dispari!!!”

Ajunsă între timp comentator de meciuri de fotbal feminin la FRF.TV, Ioan Cosma a trecut printr-un moment extrem de greu când lucra în trustul Pro. Ea a fost victima unui derapaj venit din partea unei femei.

Derapaj suburban al unei femei la adresa Ioanei Cosma

Jurnalista, care în urmă cu ceva vreme , a povestit faptul că intrarea în lumea comentatorilor, cu ocazia EURO 2020, i-a adus și neplăceri, primind mesaje de amenințare.

”A fost foarte mișto să comentez meciuri. Ca să nu mă încarc, eu nu m-am uitat pe niciun comentariu. Nu mi-am văzut porția de înjurături, nu m-am uitat la nimic. Țin minte că m-a sunat cineva la un moment dat: ‘Dă acum pe Antena 3!’.

Era breaking news: ‘O femeie comentează meciuri la Euro’. Sociologi, psihologi comentau despre cum trebuie să privim acest lucru. Am zis: ‘Whaaat??’. A fost o experiență, am deschis o ușă la nivelul acela.

Am primit și mesaje de la fete… am primit de la o doamnă mai în vârstă, undeva la 50 și ceva de ani, din Constanța. A făcut rost de numărul meu și mi-a scris: ‘Făăă, să nu te mai văd, să dispari!!!’. A fost ceva… Am dat block, block. Dar mi-a rămas în minte, mi s-a părut halucinant. Cu cât ești mai în vârstă, cu atât ai mai multă experiență… Teoretic”, a declarat Cosma, la podcast-ul ”2 la 1”.

Există discriminare în presa sportivă?

a vorbit despre munca pe care o face în acest moment în fotbalul feminin, dar și despre discriminările din presa sportivă din țara noastră.

”Nu sunt prima comentatoare din România. Dar am comentat la acest nivel și e o ușă deschisă pentru fetele care vin din urmă. Eu acum comentez fotbal feminin pe FRF TV. Sunt tare mândră de aceste fete. Când se duc la stadion, să se uite câte femei sunt în tribună.

Și ele trebuie reprezentate într-un fel. Nu e o exclusivitate masculină. Sunt multe femei în tribună. Cred că trebuie să mai fie fete care să comenteze. Matilda Popa poate comenta, din punctul meu de vedere…

Dacă eram băiat, aș fi putut să comentez după 5 ani de presă. Dar am fost fată. A fost un fel de discriminare. Dar până la urmă, și băieții, și fetele au aceleași șanse în meseria asta. Evoluează societatea. Uneori mă întreb invers: au băieții aceleași șanse? Pentru că sunt foarte multe fete pe postul de reporter, mult mai multe decât băieții”, a spus Ioana Cosma.