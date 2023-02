Ioana Cosma, prima apariție la Fanatik SuperLiga după despărțirea de Pro TV: „Abia aștept să încep!” Video Exclusiv

Ioana Cosma, cunoscuta jurnalistă care a prezentat până la începutul lunii februarie ediții ale emisiunii „Ora exactă în Sport” de la Pro Arena, și-a făcut apariția în platoul FANATIK SUPERLIGA. În urmă cu două zile, FANATIK v-a prezentat , ale emisiunii moderate luni, marți și vineri de Horia Ivanovici. , Ioana Cosma și-a făcut apariția în platoul emisiunii alături de Horia Ivanovici și invitații Vivi Răchită, Dănuț Lupu și Cristi Coste.

Ioana Cosma, prima apariție la FANATIK SUPERLIGA după despărțirea de trustul Pro: „Simt nevoia să vorbesc”

Pe 21 ianuarie 2023, FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că angajații au fost anunțați că emisiunea „Ora exactă în Sport” care se afla în grila Pro Arena, va dispărea. Astfel, . În ultima ediție a emisiunii locomotivă de pe postul secund al trustului PRO a avut loc pe 5 februarie, iar .

Prezentă în platoul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, pe care o va modera în fiecare miercuri și joi, de la ora 10:30, Ioana Cosma s-a arătat încântată de noua experiență. „E ceva special pentru că până la urmă schimbi scaunul pe care stai. Am avut 28 de ani la Pro.

Mergeam spre 29, dar e bine să se mai întâmple lucruri de genul acesta. Nu e nimic rău în asta. Până la urmă a schimbat Figo granzii în Spania. Nu e nicio problemă. Ne bucurăm! După o pauză de trei săptămâni simt nevoia să fac emisiune. Simt nevoia să vorbesc cu Vivi, Dănuț, Cristi, cu toți oamenii”, au fost cuvintele de bun-venit ale Ioanei Cosma, la FANATIK SUPERLIGA.

Ioana Cosma va face spectacol la FANATIK SUPERLIGA începând de miercuri, 1 martie: „Abia aștept!”

Ioana Cosma își va începe rapid activitatea și va prezenta prima ediție a emisiunii FANATIK SUPERLIGA, miercuri, 1 martie, cu începere de la ora 10:30. Totodată, cunoscuta jurnalistă îl va avea alături pe Leo Badea, producător și fost coleg cu Ioana Cosma la trustul PRO.

„Abia aștept să încep! Cât ai pasiune fă lucrurile care îți plac, când nu mai ai pasiune, lasă-te. Să ne bucurăm, zic!”, au fost cuvintele Ioanei Cosma, la prima apariție în platoul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Emisiunea moderată de Horia Ivanovici luni, marți și vineri și de Ioana Cosma în zilele de miercuri și joi pot fi urmărite pe toate canalele media FANATIK: site, facebook, youtube, Tik Tok, Twitter, Twitch. Ioana Cosma, o pasionată a „sportului rege”, și-a început cariera în 1994, la Cluj, orașul natal.

A fost reporter, redactor, a prezentat știri, a făcut interviuri, a realizat și a moderat emisiuni, a condus departament de sport, este prima femeie care a comentat meciuri la noi, în mai 2019 (n.r. finala Cupei României la fotbal feminin) și la EURO 2020, în 2021.

Ioana Cosma face echipă cu Leo Badea în fiecare miercuri și joi la FANATIK SUPERLIGA

Ioana Cosma nu vine singură în echipa FANATIK SUPERLIGA, ci îl va avea alături pe Leo Badea, cunoscutul producător care a realizat mii de emisiuni. A fost producătorul emisiunii „Ora exactă în Sport” în ultimii 15 ani, însă a făcut parte din familia PRO încă din 1994.

Leo Badea a confirmat pentru FANATIK informația începutului de an pe piața media românească. „Am fost informați că din data de 5 februarie 2023 emisiunea „Ora exactă în sport” se închide. 7 persoane au primit preaviz. Ioana Cosma, Mihăiță Mironică, Dan Ionescu, Alin Floroiu, Florin Culiță, Robert Zamfirescu și eu am fost dați afară. Solidar cu noi, Ionuț Coandă și-a dat demisia. Era șef departament sport. Ca să nu existe interpretări, am trimis ca să aflați de la mine adevărul.

Financiar eram pe zero. Nu există altă producție proprie la Pro Arena. Nu știm motivul. Eu țin să vă mulțumesc pentru că am colaborat excelent. Dacă v-am greșit cu ceva îmi cer scuze. Se spune că un șut în fund e un pas înainte.

Cu Dumnezeu înainte. Vă iubesc și vă promit că voi rămâne devotat fenomenului fotbal al cărui fan voi rămâne, indiferent de situație”, a declarat Leo Badea, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Veste bună începând din această săptămână! Fanatik SuperLiga, emisiunea care vă aduce în casă exclusivitățile din fotbalul românesc, este în fiecare zi de luni până vineri, începând de la ora 10:30. Se poate viziona LIVE pe FANATIK.RO, canalul de , de la la contul FANATIK de pe Tik-Tok, dar și pe contul de .