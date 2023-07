Ioana Dichiseanu a impresionat Portugalia! Artista, concert fado fără precedent

Ioana Dichiseanu a susținut un concert-omagiu de muzică fado la Casa Amaliei Rodrigues de la Lisabona. Evenimentul a fost organizat de Institutul Cultural Român (ICR) din Lisabona în colaborare cu Fundação Amália Rodrigues.

Ioana Dichiseanu, concert fado care a dus-o pe prima pagină din ziarele portugheze

a fost acompaniată de artiștii portughezi António Neto (chitară clasică) și Luís Coelho (chitară portugheză). Acest concert extraordinar de muzică fado s-a materializat într-un omagiu cantabil adus morții Amáliei Rodrigues – ”Zeița muzicii Fado” – și nostalgiei.

ADVERTISEMENT

Concertul susținut de Ioana Dichiseanu s-a bucurat de un succes incontestabil, fapt remarcat și de presa portugheză. De altfel, unul dintre cele mai importante ziare naționale din Portugalia, ”Diário de Notícias” a alocat un spațiu generos acestui recital.

Iar cum portughezii sunt foarte sensibili când vine vorba de acest gen muzical, concertul Ioanei Dichiseanu este cu atât mai mult de apreciat cu cât recenziile la adresa talentului artistei au fost extrem de pozitive.

ADVERTISEMENT

Ioana Dichiseanu: ”Tata s-a dus acasă la Amália, invitat de ea, și au făcut chiar și fotografii împreună”

Întrebată despre momentul în care s-a îndrăgostit, pur și simplu, de acest gen muzical cu totul deosebit, Ioana Dichiseanu a declarat că totul că totul a început încă din copilărie, iar tatăl său, actorul Ion Dichiseanu, este cel care i-a insuflat această dragoste muzicală permanentizată.

De altfel, a povestit pentru faptul că Ion Dichiseanu a fost chiar și în casa Amáliei Rodrigues. ”Am început să manifest interes faţă de fado cu mulți, mulți ani în urmă, încă de copil. Dar la vremea aceea nici măcar nu-mi închipuiam că voi cânta cândva fado, ceea ce auzeam erau poveștile tatălui meu despre Amália Rodrigues.

ADVERTISEMENT

El a venit la un moment dat la Lisabona și s-a dus acasă la Amália, invitat de ea, și au făcut chiar și fotografii împreună, pe care le avea acasă, precum și două discuri cu autograf, pe care chiar m-am gândit să le aduc cu mine la acest concert de la Lisabona, aici, la Casa-Muzeu Amália Rodrigues, dar pe urmă, mărturisesc, mi-a fost teamă să nu se întâmple ceva la transport”, a povestit Ioana Dichiseanu.

Evenimentul a avut loc în Grădina Casei-Muzeului Amália Rodrigues și au participat personalități portugheze și române – Vicente Rodrigues, președintele Fundației Amália Rodriguez Casa-Museu, Leonidio Paulo Ferreira, vicepreședintele Ziarului de Știri, Helena Buescu, doctor și profesor universitar, Joana Machado, istoric, Daniel Perdigão, universitate profesor, Fernando Couto și Santos, eseist și narator literar.

”Noi avem doina, care este un cântec asemănător cu fado”

După o interpretare apreciată unanim, Ioana Dichiseanu a fost întreabată și ce simte atunci când cântă fado, cu atât mai mult cu cât, surprinzător nu vorbește portugheza. Fado – cuvânt tradus în mod obișnuit ca destin sau soartă, conform cuvântului din latină fatum – este numele unui gen muzical interpretativ și melodic care a originat în Lisabona începutului secolului al 19-lea, dar foarte probabil are origini mult mai timpurii.

ADVERTISEMENT

”Pentru mine este foarte ușor să înțeleg cuvintele, versurile pieselor. Nu vorbesc portugheza, dar înțeleg majoritatea cuvintelor, deoarece cele două limbi sunt latine și au anumite asemănări. Noi avem doina, care este un cântec asemănător cu fado. Și cred că în fond suntem foarte asemănători, două popoare cu suflet latin, foarte sentimentale. Trăim mult pe baza emoțiilor, spre deosebire de alte culturi.

Cântam când eram mică. Dar când am devenit mamă, am făcut o pauză lungă în carieră. Când i-am spus soțului meu că începe să-mi fie dor să cânt, el m-a provocat să cânt fado, dar la început am ezitat, pentru că fado este foarte dificil. Nu este o muzică ușor de interpretat, pentru că nu este suficient să o cânți, trebuie să o simți. Dar acum am simțit-o și de aceea și cânt”, a mai spus Ioana Dichiseanu în timpul interviului din ziarul portughez..

”Fadoul meu preferat este «Os meus Olhos São Dois Círios»”

Firește, Ioana Dichiseanu a fost întrebată și care este melodia fado pe care o preferă, iar răspunsul a fost simplu: ”Os meus Olhos São Dois Círios” (”Ochii mei Sunt Două Lumânări”). Artista spune că această melodie îi este foarte aproape de suflet și se bucură fiindcă intersul pentru acest gen muzical cu totul deosebit crește și în România.

”Există dorința de a asculta muzică fado în România, iar faptul că românii au auzit fado cântat de o româncă, cu o nouă energie, a determinat un nou interes. O ador pe cântăreața Ana Moura și, de asemenea, îmi place foarte mult să o ascult pe Mariza. Pentru noi, Maria Tănase este ca Amália pentru portughezi. Sunt două voci total diferite, dar felul în care ajungeau la publicul lor este același”, încheie, emoționată, Ioana Dichiseanu.