Ioana Filimon, din nou singură. De ce s-a despărțit vedeta de iubit, deși vorbea de nuntă

Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil! Celebrities” este din nou o femeie singură. Șatena a dezvăluit și care sunt motivele pentru care a luat această decizie, punctând faptul că nu îl consideră vinovat numai pe fostul iubit.

Vedeta recunoaște că are și partea sa de vină. susține că această experiență, precum și multe altele prin care a trecut până la această vârstă nu sunt altceva decât niște lecții din care a avut de învățat.

În plus, fosta concurentă de la Ferma pare să nu sufere foarte mult după fostul partener de viață de care până de curând era extrem de îndrăgostită. Tânăra avea inclusiv planuri de nuntă și să aducă pe lume copii.

ADVERTISEMENT

Ioana Filimon, o femeie singură. Motivul pentru care s-a despărțit de iubit

„S-a rupt lanțul de iubire. În orice relație nu există doar un vinovat. Nu vreau o relație, încă mai am eu problemele mele.

Nu vreau să vorbesc, hai să fim veseli, să zâmbim. Vorbeam cu cineva ca fapt divers. Nu cred că trebuie să stai un an să suferi, să jelești pentru că e mult mai rău.

ADVERTISEMENT

Totuși trebuie să stai puțin să gândești unde ai greșit și ce ai greșit ca să știi pe viitor, să nu mai repeți sau măcar să conștiențizezi greșeala făcută.

Despărțiri, împăcări au tot fost, nu e ca și cum a început la mine și se termină la mine. Sper ca toate experiențele din viață să fi fost o lecție pentru mine și nu doar asta, de-a lungul vieții, toate greșelile pe care le-am făcut.

ADVERTISEMENT

Am făcut și eu greșeli, nu e om fără greșeală, aș fi ipocrită să spun asta, dar important e că știu ce am greșit și unde am greșit și sper să nu mai repet”, a dezvăluit Ioana Filimon în emisiunea moderată de Teo Trandafir, la .

Ioana Filimon, puternică după separarea de iubit. Cine o ajută

Frumoasa șatenă a trăit o mai bine de un an, după ce în trecut s-a iubit cu omul de afaceri milionar Cengiz Şıklaroğlu, care a avut o relație și cu Otilia Bilionera.

ADVERTISEMENT

După fiecare despărțire familia i-a fost alături, la fel și de această dată. Ioana Filimon încearcă să fie puternică și să treacă peste separare cu fruntea sus.

În plus, fosta concurentă de la „Bravo, ai stil! Celebrities” încearcă să fie bine și să nu vadă această perioadă ca una foarte grea. Vrea să fie o lecție pentru multe fete.