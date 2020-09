Ioana Filimon, dezvăluire șocantă. Fosta concurentă de la Ferma, agresată fizic de iubit 

Ioana Filimon a vorbit despre una dintre perioade neplăcute prin care a trecut de-a lungul anilor. Fosta concurentă de la Ferma a mărturisit că a fost victima violenței domestice, fiind agresată fizic și verbal de un fost partener de viață.

Frumoasa șatenă nu a dezvăluit despre cine este vorba, declarând că atitudinea bărbatului nu avea niciun motiv pentru faptele sale. Tânăra a dezvăluit într-o emisiune TV că fostul iubit recurgea la violență, fără a avea fapte întemeiate pe care să se bazeze.

Fosta iubită a milionarului turc Cengiz Şıklaroğlu este de părere că nicio femeie nu merită un asemenea tratament pentru că doi oameni aflați într-o relație trebuie să discute despre problemele lor înainte de a ajunge la jigniri sau impulsuri violente.

Ioana Filimon, agresată și înșelată de un fost partener de viață

„Nu accept ca un bărbat să agreseze o femeie, dar și eu am avut parte de asta. Eu nu am reacționat că nu am conștientizat că mi se întâmplă mie. El nu a avut niciodată un motiv întemeiat. O femeie nu merită să fie bătută sau agresată verbal.

Trebuie să discutăm frumos și să înțelegem ce vom face. L-am iertat, dar nu va mai continua o relație pentru că tot timpul o să-ți amintești”, a declarat fosta concurentă a show-ului Ferma de la Pro TV, notează spynews.ro.

Ioana Filimon a povestit că a fost pusă într-o situație uimitoare. Mai exact, fosta Miss România a declarat că a fost așezată la aceeași masă cu o femeie, despre care ulterior a aflat că este chiar amanta partenerului ei de viață.

„Pe lângă că mă înșela, m-a pus și cu acea femeie la masa. Eu nu știam”, a completat șatena, mai arată sursa menționată mai sus.

Vedeta a ținut recent prima pagină a ziarelor după ce s-a scris că a fost bătută și sechestrată în Turcia de bărbatul care a avut o relație și cu artista Otilia Bilionera. Ulterior, Ioana Filimon a lămurit situația și a precizat că nu a fost nimic adevărat.