Ioana Francia, unul dintre cele mai admirate fotomodele din România, a debutat spectaculos ca designer la Bukarest Fashion Week

Surpriză în lumea modei din România: Ioana Francia, unul din fotomodelele de succes ale țării noastre, a revenit în lumina reflectoarelor într-o ipostază cu totul inedită, cea de designer vestimentar.

Ioana Francia, debut în designul vestimentar. Fosta câștigătoare Top Model România a strălucit la Bukarest Fashion Week 2025

Câștigătoare a titlului Top Model România 1997, una din cele mai apreciate manechine ale anilor 2000, a fost prezentă la Bukarest Fashion Week, unde a debutat în calitate de creatoare de modă, spre surprinderea și încântarea publicului.

Experiența acumulată de-a lungul anilor ca model, în sute de prezentări pentru branduri de renume mondial, i-a fost de mare folos în noul ei început. De acum, Ioana Francia va deveni un adevărat mentor pentru tinerele care vor să țintească sus, dar și o sursă de inspirație pentru designerii care vor să realizeze lucruri mărețe în industrie.

Eleganță și rafinament, by Francia

Ioana a transformat podiumul într-un univers construit în jurul eleganței feminine și a detaliilor rafinate. Colecția cu care a ieșit în evidență este caracterizată prin linii curate, croiuri impecabile și o estetică sofisticată, primită cu aplauze îndelungate de cei prezenți la evenimentul lansării.

Pentru Francia, acest pas este unul absolut firesc după o carieră de top-model care a purtat-o în capitalele lumii, pe cele mai cunoscute pasarele. Născută la Bistrița, Ioana a absolvit „Liceul Corneliu Baba”, iar apoi s-a mutat la București, unde a urmat cursurile Universității Dimitrie Cantemir. Premiul obținut în 1997 la concursul Top Model România i-a deschis ușile către marile case de modă din lume: Chanel, Cavalli, Armani, Paco Rabanne, Rocco Barocco sau Gai Mattiolo.

Ioana Francia a fost imaginea Jolidon

În țara noastră, Ioana a fost imaginea brandului de lenjerie intimă Jolidon, iar creatori celebri de la noi precum Zina Dumitrescu, sau Laura Olteanu au dorit-o de foarte multe ori în prezentările lor. De-a lungul carierei, Ioana Francia și-a consolidat imaginea emblematică în moda românească, iar la doar 34 de ani era deja considerată una din cele mai vizibile și admirate apariții din lumea mondenă, fiind supranumită adesea „Regina Bistriței”.

Ioana Francia nu a fost apreciată doar în 1997 pentru calitățile sale de model. La cinci ani după prima distincție importantă din cariera de manechin. de azi a primit titulatura „Modelului Anului în România” în 2002.

De ce sunt speciale creațiile Ioanei Francia

Cât despre colecția pe care tocmai a lansat-o, remarcăm rochii pe care doamnele și domnișoarele le pot purta la ocazii speciale, la evenimente cu ștaif. Hainele realizate cu atenție și rafinament avantajează mai multe tipuri de siluetă, căci Ioana a încercat (și chiar a reușit) să fie aducă versatilitate: ideile pe care le-a pus în practică nu pot fi regăsite oriunde. Reprezentantele sexului frumos au de unde alege, colecția fiind una generoasă!

Pe scurt, ținutele care au furat ochii privitorilor în cadrul galei Bukarest Fashion Week 2025 exprimă strălucire (la propriu – unele creații abundând în perle și pietre prețioase), îndrăzneală (mai ales dacă analizăm decupajele pentru care creatoarea a optat – nici prea clasice, dar nici exagerate) și frumusețe. Fiecare rochie sau costum în parte, by Ioana Francia, este o poveste în sine, o emoție care își poate pune amprenta asupra oricărei femei, într-o lume în care feminitatea pare să nu mai fie la modă. Ioana dovedește contrariul.