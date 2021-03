Ioana Ginghină a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, cu care formează un cuplu de aproape un an și jumătate. Actrița a divorțat în 2019 de Alexandru Papadopol după o căsnicie de 13 ani și acum are gânduri serioase cu noul partener.

Vedeta a mai vorbit despre căsătorie și înainte, însă acum este hotărâtă să facă acest pas împreună cu iubitul ei. Relația lor merge din ce în ce mai bine, astfel că un astfel de moment era inevitabil.

În cadrul unui interviu, Ioana Ginghină a vorbit despre cum a petrecut alături de partenerul ei de Ziua Îndrăgostiților și cum a reușit să treacă peste divorțul de actorul Alexandru Papadopol.

Ioana Ginghină a fost cerută în căsătorie. Ce spune actrița despre un al doilea copil

Ioana Ginghină a demonstrat, a doua oară, că există viață după divorț. Vedeta a încheiat mariajul cu Daniel Tudorică în 2004, iar în 2006 a ajuns în fața altarului cu Alexandru Papadopol. Căsnicia lor a ajuns la final după 13 ani și au împreună o fiică, Ruxandra.

În acest moment, actrița trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Cristi Pitulice și deja au planuri de nuntă. Întrebată dacă iubitul ei i-a oferit inelul, a cerut-o în mod oficial și dacă s-au concretizat planurile, Ioana Ginghină a răspuns afirmativ: „Da, da, da”, a declarat aceasta pentru VIVA.

Mai mult, actrița din serialul „Adela” a abordat subiectul și cu fiica ei, iar aceasta o susține fără ezitare. În plus, Ruxandra a fost prima care a aflat această veste, fiind foarte apropiată de mama ei. „Da, normal. Ea este cea mai importantă pentru mine, deci la ea vin prima dată veștile bune”, a mai spus vedeta.

Ioana Ginghină mai vrea un copil

Ioana Ginghină a declarat că nu ar respinge ideea unui al doilea copil și s-a declarat încântată de o astfel de posibilitate. „Ar fi cel mai frumos lucru care mi s-ar putea întâmpla. Îmi doresc mult să mai am un copil. Întotdeauna mi-am dorit să am doi copii. Deci, suntem deschiși dacă e să se întâmple. Noi lucrăm la asta”, a continuat frumoasa brunetă.

Ioana Ginghină și iubitul ei locuiesc de un an împreună, dar sunt împreună din octombrie 2019. Actrișa a recunoscut că pandemia a grăbit lucrurile între ei, dar nu este deranjată de acest aspect, mai ales că totul a evoluat așa cum trebuie.

„În această perioadă aniversăm un an de când stăm împreună, am aniversat un an de relație în octombrie, anul trecut. A fost primul an și cum putea să fie decât minunat. Pandemia ne-a grăbit puțin relația, dar s-a dovedit a fi o idee bună. Cine știe când am fi făcut pasul în condiții normale”, a mai menționat actrița.

Întrebată cum este ca iubită, vedeta a spus că nu poate fi rece și că întotdeauna dă totul, indiferent dacă este vorba despre viața persoanlă sau profesională. „N-am cum să fiu rece, nu îmi stă în fire. La mine tot timpul este sărbătoare. La mine este totul sau nimic. Așa sunt în toate domeniile”, a răspuns Ioana Ginghină.