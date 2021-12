Cum se înțelege Ioana Ginghină cu fiica sa adolescentă. Ruxi are 14 ani și un stil vestimentar aparte: ”Se vede latura rebelă”

Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol s-au iubit ani la rând, însă în 2019 cei doi și-au spus ”adio”, fiind în continuare legați de fiica lor de 14 ani.

Deși nu mai formează un cuplu, pentru a o crește așa cum trebuie pe Ruxi, adolescenta care a rămas alături de mama sa după divorț.

Ruxi, o adelescentă rebelă: ”Vestimentația este pe negru, cu boncanci, inele și lanțuri la gât”

Actrița de la Antena 1 se mândrește cu fiica sa, dar recunoaște că acum Ruxi este în perioada transformărilor. Fiind la vârsta schimbărilor de tot felul și descoperirilor, Ruxi a adoptat pentru un stil vestimentar mai aparte, însă care nu o deranjează deloc pe mama sa.

Ioana Ginghină mărturisește că fiica sa îi calcă pe urme și asta pentru că, deși , latura rebelă a copilei a început să iasă la suprafață, însă nimic nu este dus la extrm. Vedeta spune că exact ca fiica sa era și ea la 14 ani.

Cele două nu se aseamănă atunci când vine vorba de alegerile vestimentare, vedeta optând pentru ținutele mai elegante sau colorate, în timp ce Ruxi preferă o garderobă neagră și foarte practică.

”Vestimentația este mai mult pe negru, cu boncanci, cu multe inele, cu multe lanțuri la gât, dar cam atât. Aici se vede această latură mai rebelă. E un copil cu care mă înțeleg extraordinar de bine, nu pot să spun că avem probleme sau că ne certăm.

Ea este un copil foarte bun, de un an și ceva chiar pot să spun că ne înțelegem perfect. Chiar este un copil foarte bun și sper din tot sufletul să fie așa toată adolescența”,a spusIoanaGinghină,conform

Ioana Ginghină, mândră de fiica sa: ”Fac cursuri de actorie cu ea”

Deși stilul vestimentar nu le leagă, la o singură privire ai putea spune că cele două sunt surori. Ruxi s-a transformat într-o adevărată domnișoară, este înaltă cât mama ei și se pare că vrea să îi calce pe urme la capitolul profesie.

De ceva vreme, fiica Ioanei și a lui Alexandru Papadopol a ales să își petreacă și mai mult timp în compania celei care a adus-o pe lume. Zi de zi, tânăra își însoțește mama la cursurile de actorie pe care le susține, implicându-se în totalitate în această activitate, lucru care nu poate decât să o bucure pe Ioana Ginghină.

”Am făcut acum cursuri de actori pentru copii, pe vară. Nu făcusem până acum vara, deși am școala de actorie de 9 ani. Anul acesta mi-am luat inima în dinți și am zis să fac și a venit și Ruxi, are 2 săptămâni de când se trezește dimineața și vine cu mine, nu a obligat-o nimeni, a fost pur și simplu dorința ei.

Eu fac aceste cursuri de actorie cu ea de când este mică, îi place și mă bucur foarte mult că vine și că lasă telefonul măcar pe perioada asta cât stă cu mine la cursuri și se concentrează pe ceea ce are de făcut”, a mai adăugat actrița din serialul ”Adela”.