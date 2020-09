Ioana Ginghină, în costum de baie și fără photoshop la 43 de ani: „O poză cu mine și imperfecțiunile mele, fără filtre”

Iar m-a surprins muza mea, exemplul meu in materie de beauty si feminitate, @danasota ,a inceput o campanie pe blogul ei, “Manifest pentru feminitate” si a facut un pictorial atat de frumos, iar ea este extraordinara. Lecție de feminitate și frumusețe la… 57 de ani. Intrați si vedeți, este o lecție pentru noi toate indiferent de vârsta. Și pentru ca peste doua zile împlinesc și eu vârsta de 43 de ani, zic sa am îndrăzneala sa pun o poza cu mine și imperfecțiunile mele, fără filtre și Photoshop . Sunt mândra ca port aceste semne ale experienței mele de femeie, mama, iubita, prietena, fiica. Trebuie sa ne iubim așa cum suntem! . . . #feminitate #fericire #beauty

