Ioana Ginghină este mai fericită ca oricând alături de actualul ei iubitul, iar actrița a anunțat că a primit inelul de la acesta. În plus, vedeta a mărturisit că cei doi au discutat și despre căsătorie.

Ioana Ginghină este una dintre cele mai apreciate actrițe din România. În vârstă de 43 de ani, frumoasa artistă a mai fost căsătorită de 2 ori. Ioana a divorțat de actorul Daniel Tudorică în 2004, iar în 2019 s-a despărțit de Alexandru Papadopol, după 13 ani de căsnicie.

De mai mult de un an, vedeta are o nouă relație și, se pare că are gânduri serioase cu partenerul ei. Fiind învitată în platoul unei emisiuni TV, Ioana Ginghină a oferit detalii picante despre actualul ei iubit.

Ioana Ginghină, în culmea fericirii! Se pregătește de nuntă alături de noul său iubit

De-a lungul timpului, Ioana Ginghină s-a confruntat cu diverse dezamăgiri pe plan sentimental. Cu toate acestea, se pare că norocul este de partea ei, de vreme ce frumoasa actriță trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de actualul ei iubit. Recent, aceasta a spus la o emisiune TV că a primit un cadou de suflet din partea partenerului său, cu ocazia zilei ei de naștere.

„Am primit un inel, dar nu e ăla care trebuie. Nu a fost cu oferta, doar cadou așa, cadou de ziua mea. E unul pe auriu. Pentru mine căsătoria mi se pare importantă atunci când construiești alături de cineva, chiar dacă nu duce până într-un final, ai ceva. Ca să tragi la aceeași căruță trebuie să ai contractul ăla. De asta aș mai îmbrăca rochia de mireasă. Aș mai vrea, de ce nu?”, a spus Ioana Ginghină.

De asemenea, actrița a mai făcut o dezvăluire surprinzătoare. Ioana Ginghină a mărturisit că este pregătită să îmbrace iar rochia de mireasă și să pășească în fața altarului alături de iubitul ei. În plus, vedeta a mai declarat că ea și actualul ei partener și-au cunoscut iubitul, viitorii cuscri urmând să se cunoască.

„Am vorbit despre căsătorie că probabil că acolo se vor duce lucrurile, dar nu poți nici să te grăbești, e și pandemia asta, nu poți să faci nuntă. Avem noaptea nunții în fiecare noapte. Vreau să mă duc de Sărbători și la părinții lui și la părinții mei. Ai noștri nu s-au cunoscut reciproc. M-a întrebat mama mea ce părere am de mama lui. Chiar e drăguță”, a adăugat ea.

