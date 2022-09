Ioana Ginghină, interviu aniversar la 45 de ani: “Copiii au nevoie de noi, nu de banii noștri”

Ioana Ginghină, frumoasa actriță, ne dezvăluie astăzi, de ziua ei, ce a învățat de la fiica Ruxandra în cei 14 ani de când sunt împreună. Aflăm de ce are nevoie un copil cu adevărat și care sunt neînțelegerile pe care le poți avea cu un adolescent.

Dezvăluirile Ioanei Ginghină la 45 de ani: “Copiii sunt vulnerabili și au nevoie de timpul nostru”

Cunoscuta actriță Ioana Ginghină împlinește 45 de ani. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK.RO, frumoasa actriță își aduce aminte cum a îngropat toate bijueriile mamei ei în curtea blocului și cum era catalogată drept ‘oaia neagră’ la liceu dacă purta o fustă mai scurtă. Aflăm astăzi care este cel mai mare vis al vedetei, cum a cucerit-o Cristi Pitulice, jumătatea ei, și cât de greu este să lucrezi cu copiii. Ioana Ginghină își amintește când a câștigat primii bani și recunoaște că frumusețea ei a reprezentat, uneori, un atu. Ne spune când a trăit cel mai îngrozitor moment și aflăm care este motivul pentru care nu are niciun regret în viață.

ADVERTISEMENT

La mulți ani, Ioana! Cum te simți la 45 de ani?

-Sincer, mă simt foarte bine. Am ajuns la vârsta la care știu să mă bucur de tot ceea ce am și să apreciez prezentul.

Ioana Ginghină: “Aș fi ipocrită să spun ca n-am niște probleme fizice”

Apropo de vârstă, o simți sau reprezintă doar un număr?

-Normal că o simt, aș fi ipocrită să spun că nu au apărut diverse probleme fizice, cum ar fi un metabolism mai greoi și de aceea trebuie să am mare grijă la alimentație. Însă am destulă energie cât să fac tot ceea ce îmi place și bineînțeles să-mi duc proiectele cu brio la capăt.

ADVERTISEMENT

Ce-ți dorești cel mai mult de ziua ta? Ai vreun vis neîmplinit încă?

-Da, am mai multe și cred că mai apar. Unul dintre ele este să joc într-un musical.

Amintiri din copilărie cu Ioana Ginghină: “Am adunat bijuteriile părinților și le-am îngropat”

Te-ai născut la Copșa Mică. Cum a fost copilăria ta?

-M-am născut la Copșa dintr-o întâmplare, tatăl meu era profesor de sport acolo, însă copilăria mi-am petrecut-o în Sibiu. Toată familia mea este acolo. Da, am multe povești haioase din copilărie, pentru că pe acele vremuri stăteam multe ore și ne jucam afară în fața blocului.

Una este când le-am zis copiilor să meargă în casă să adune toate bijuteriile părinților să le îngropăm ca să facem comori. Nu vrei să știi ce a ieșit la final. Nici până azi nu știu dacă le-am găsit pe toate.

ADVERTISEMENT

Îți petreceai vacanțele la bunici?

-Nu prea îmi petreceam vacanțele la bunici singură. O pereche de bunici era la Sibiu, tot la bloc stăteau ca și noi, iar cealaltă era la Costinești, așa că mergeam doar cu ai mei două săptămâni pe an. Amintirile legate de bunicii de la Sibiu sunt mai mult de Crăciun, cântam colinde, primeam cadouri, o masă mare în familie. Iar amintirile de la Costinești sunt mai mult legate de mare, plajă, verii mei cu care țin și acum legătura.

Ioana Ginghină, recunoascătoare mamei: “Nu doar m-a susținut, a facut totul ca să se întâmple”

Cum a fost relația cu părinții tai?

-Am avut și am o relație foarte strânsă cu părinții mei și ambii m-au susținut în egală măsură. Însă acum, că sunt și eu mamă, îmi dau seama că ea făcea efortul cel mai mare și că nu doar m-a susținut, a făcut ca totul să se întâmple.

ADVERTISEMENT

Care este cel mai “rebel” lucru pe care l-ai făcut la liceu?

-Pe vremea aceea nu era greu să fii rebel, doar dacă veneai cu o fustă mai scurtă sau mai colorată erai etichetat drept “oaie neagră”. Am făcut liceul în anii ‘90, deci profesorii erau foarte severi. Din punctul meu de vedere eram cuminte, dar cred că dacă îmi întrebi anumiți profesori nu vor fi de aceeași părere.

ADVERTISEMENT

Cum a fost să te muți din liniștitul Sibiu în nebunia capitalei? Nu ți-a fost frică de necunoscut?

-Nu, nu am această frică nici acum. Cred că nu aș fi putut face meseria asta dacă nu era așa. La mine nicio săptămână nu e la fel, am proiecte noi mai tot timpul, deci necunoscutul mă înconjoară.

Rolul preferat jucat de Ioana Ginghină: “Când filmam la ‘Inimă de țigan’ eram toți ca o familie”

Ai vreun rol preferat, care a rămas in sufletul tau?

-Nu știu, cred ca Ștefana din serialul “Îngeri pierduți” mi-a plăcut cel mai mult. Iar pe locul doi, Zambila din “Inimă de țigan”.

Iți mai aduci aminte o întâmplare de la filmări, ceva ce n-ai putut să uiți niciodată?

-Am multe amintiri și mai toate frumoase. Ce nu pot să uit niciodată este perioada din “Inimă de țigan” când filmam ore în șir, în șatră, cu marii actori ai României. Eram tot timpul mulți pe platou acolo și chiar eram o familie.

Cand ai avut cele mai mari emoții din viața ta?

-Cred ca la examene în general, la admiterea în liceu, la bac, la facultate, cred ca acolo am avut cele mai mari emoții.

Ioana Ginghină, despre rolul de mamă: “Copiii au nevoie de noi, nu de banii noștri”

Cum este mama Ioana? Stiu ca ai avut niste mici neînțelegeri cu Ruxandra, legate de școală. Cum e situația acum?

-Nu au fost neînțelegeri, ci pur și simplu nu își găsea motivația pentru a învăța. Eu zic că mă descurc foarte bine ca mamă. Chiar am o relație strânsă cu fiica mea și ea este numărul unu pentru mine. Eu lucrez cu copii și credeți-mă că sunt atât de vulnerabili și au nevoie de noi, nu de banii noștri, de timpul nostru.

Ce lucruri esențiale ai învățat de la fiica ta in toți acești 14 ani?

-De la Ruxandra am învățat ce înseamnă iubirea necondiționată. Aud tot felul de prostii în ultimul timp, să te pui pe primul loc, ca pe doi e nu știu cine și abia pe trei e copilul. Păi când iubești cu toată ființa ta un om devine parte din tine și nu ai cum să mai faci acest clasament.

Asta nu înseamnă ca nu știu să mă bucur de viață și fără ea în preajmă dacă o știu fericită și în siguranță. Iubirea și atașamentul sunt două sentimente diferite. Mă rog, e mult de vorbit pe această temă.

Cum te-a convins Cristi că merită să-i dai inima ta?

-Prin felul lui de a fi. un bărbat pe care mă pot baza, un bărbat care de aproape trei ani îmi dă încredere că totul va fi bine.

Îți mai amintești când ai câștigat primii bani si ce-ai facut cu ei?

-Foarte devreme, la 14 ani îmi câștigam banii singură pentru tabere. Făceam teatru și mergeam la diverse concursuri de amatori pe care le și câștigam. Erau banii mei de buzunar în tabără.

Ce regrete are Ioana Ginghină? “Nu am greșeli de reparat”

Ai simțit vreodată că succesul iți “ia” mințile?

-Nu. Sunt o Fecioară cu picioarele foarte bine înfipte în pământ. Nu mă ia nici vântul și nici valul decât dacă vreau eu.

Cum era Ioana de acum 20 de ani in comparație cu cea de acum?

-Sincer iti spun, mare diferență nu e. Eram la fel de plină de dorințe, poate ceva mai energică și mai dornică de afirmare, dar în mare întotdeauna am știut ce am vrut și m-am ținut de plan.

Ai facut vreodata “uz” de frumusețea ta? Ai reușit sa “ deschizi” niște uși aparent închise?

-Nu neapărat. Sau nu știu, sincer. E clar că a contat în obținerea rolurilor, dar nu pot spune că am jucat doar frumoase, ca să zic că doar asta a fost important în cariera mea.

Ai vreun regret, în plan personal?

-Nu, chiar am avut o viață super interesantă, de ce aș regreta ceva? I-aș lua din fabuloasa poveste. Nu e cazul.

Momentul pe care Ioana Ginghină nu-l poate uita: “E de departe ce m-a afectat cel mai tare”

Care a fost cel mai îngrozitor moment din viața ta?

-Cu siguranță când am pierdut prima sarcina. E de departe ce m-a afectat cel mai tare.

Dacă ai putea, ce greșeli din trecut ai încerca să repari?

-Nu pot spune ca am greșeli de reparat. Sunt experiențele mele de viață, experiențe care m-au adus aici.

Ce nu ai face niciodată, nici pentru un milion de euro?

-Nu mi-aș călca pe principii. Nu cred că aș mai putea trăi cu mine.

Ai vreo destinație preferată de vacanță? Ai vreo înâmplare, vreo peripeție pe care nu ai uitat-o?

-Îmi place ca în perioadele în care îmi permite timpul să îmbin vacanțele dinamice cu cele relaxante. Așa am făcut și anul acesta. Am fost alături de Cristi și Ruxandra, 5 zile la Londra, orașul meu preferat, și 10 zile în Grecia. Londra este orașul în care obișnuiam să merg înainte de pandemie în fiecare an, la târgul de Crăciun.

Anul acesta am ales să mergem vara și am avut ghinion de caniculă, însă asta nu ne-a oprit să vizităm și să ne plimbăm. Apoi am plecat în Grecia, destinație în care mergem an de an și anul acesta am ales Hanioti, un sat de pe brațul Kassandra, Halkidiki.

Aici a fost pe relaxare, plajă și înot. Doar am vizitat Kavala cu ale ei cascade spectaculoase. Acum că a început școala, suntem cu bateriile încărcate și bineînțeles că mai plănuim escapade pentru toamnă, dar încă nu le-am stabilit.

Ce proiecte ai pentru anul 2022?

-Deja pregătesc noul an școlar la școala mea de actorie MiniArtShow by Ioana Ginghină, se întrevăd evenimente pentru copii de organizat anul acesta. La Teatrul ‘Ion Creangă’ începe o nouă stagiune și să nu uitam de un nou sezon din ‘Adela’ care a avut premiera joi, 25 august, la 20:30, la Antena 1. Abia așteptăm să reluam hashtagul #dacaejoieadela.