Ioana Ginghină, mămică din nou? Fosta lui Papadopol a făcut anunțul

Ioana Ginghină are o fetiță minunată pe nume Ruxandra, rod al relației pe care a avut-o cu Alexandru Papadopol, însă actriței îi stă acum mintea la un al doilea copil.

Ioana Ginghină nu ar spune nu unui nou copil

Vedeta este cuprinsă de nostalgie de fiecare dată când se uită peste albumul cu pozele Ruxandrei de când era mică și în acele momente se gândește cât se poate de serios să mai facă un copil.

„Deci când văd poze din astea cu Rux’ mică nu îmi vine in cap decât un singur lucru: “gata, mai fac un copil” 😂😂😂 Nu ca e a mea, dar uita-te puțin cât de dulce e!”, a scris Ioana în mediul online.

Fanii actriței au reacționat la cele scrise de ea și i-au împărtășit dorințele și gândurile.

„Nu sunteți singura cu ideea asta/ Multa sănătate și multă fericire in familia ta ,stimata doamna/ Pai, ce astepti,Ioana? Timpul nu are rabdare la capitolul acesta./ De ce nu, vârsta o mai ai. Mai târziu pe la 50 de ani îți pare rău că nu ai făcut”, sunt câteva dintre comentariile internauților.

Și-a refăcut viața după divorț alături de un alt bărbat

A trecut ceva timp de la despărțirea de Papi, iar acum Ioana trăiește o poveste frumoasă de iubire alături de un alt bărbat. Cine știe, poate că în curând ne va da marea veste, că este însărcinată.

Despre noul ei iubit, vedeta a vorbit cu naturalețe într-un interviu recent.

„Sunt fericită, sunt îndrăgostită. Nu vreau să dau mai multe detalii, că e vorba de Ruxy, vreau să o menajez de toate aceste informații. Experiența prin care am trecut mă face să știu clar că mai rău de atât nu se poate. Am trecut printr-o chestie, e ok, ne despărțim. Ce poate să se mai întâmple?”, a declarat Ioana la 7 luni de la divorțul de Papadopol la Teo Show.

