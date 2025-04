Ioana Ginghină, revoltată de gestul lui Alexandru Papadopol față de fiica lor! Actrița dezvăluie totul: „Nu mai pot să îl văd”

Ioana Ginghină este ”fiartă” pe Alexandru Papadopol, după ce fostul ei soț i-a ascuns fiicei sale că se însoară, deși Ruxandra a cunoscut-o pe soția actorului, căci a fost la ei doi în vizită.

Ioana Ginghină nu-l mai poate vedea pe Alexandru Papadopol în fața ochilor

Colaboratoarea de la emisiunea „La Măruță” a fost invitată în unde a vorbit despre relația ei dificilă cu Papi, dar și de ce suferă foarte mult fiica lor, Ruxi. Așa cum FANATIK , încă înainte să se producă cununia civilă, Papadopol a ajuns din nou în fața ofițerului de stare civilă, anul acesta, pe 14 februarie, chiar de Ziua Îndrăgostiților.

a spus „Da” în fața partenerei sale, actriță și ea, pe nume Cristiana Luca. În podcastul lui Teo, Ioana a spus că e în continuare supărată pe comportamentul lui Papadopol față de fiica lor. Artista de la Teatrul Ion Creangă din București a mărturisit că fata ei este foarte furioasă pe Alex.

„Eu în continuare sunt foarte supărată. La mine nu mai există cale de dialog. Ruxi e mare, e alegerea ei, nu mai am nevoie de ce să fiu intermediar. Are foarte multă furie, n-am văzut așa. Se liniștise. De vara trecută s-a liniștit. Ea a fost la el… Eu am fost plecată cu Cristi în Malaezia. Ea a stat cu ei acolo și nu i-au zis că vor să se căsătorească. Cumva, asta a fost supărarea, a stat cu ei… Puteau să îi spună sau măcar că se gândesc să vadă reacția. M-a chemat psiholoaga ei și mi-a zis că e foarte furioasă și că trebuie rezolvat.

M-a întrebat dacă au mai fost și alte probleme. Acuma depinde de ei amândoi să își rezolve. Acuma, să nu vorbești de rău persoana. Pe mine nu mă mai interesează. I-am zis că mă doare când o văd și stăteam în diagonală și o vedeam cum cade. Pentru mine Ruxi… Mi-aș da viața pentru ea. E cumplit să îți vezi copilul cum suferă și nu poți să faci nimic. Acum nu puteam să fac nimic, îi ziceam doar că îi pare rău, că el așa a fost tot timpul, că sunt sigură că o iubește, din astea, știi, din cărți”, a dezvăluit Ioana Ginghină.

„Eu am o naivitate și o să o am și la 80 de ani”

Apoi, interpreta personajului Ildiko din telenovela în care a jucat și Papadopol a mai spus că divorțul prin care a trecut i-a afectat destul de serios încrederea în sine.

„Cum să treacă șase ani de când a plecat de acasă și să nu ți se pară așa grav ca acum? Nu mai pot să îl văd. Nu a fost ușor divorțul. Nu e ușor din toate punctele de vedere. Îți dă la încredere rău de tot. Te gândești ce ai greșit. Eu am crezut că eram bine și deodată m-am trezit rău.

Eu am o naivitate și o să o am și la 80 de ani, și tata o are la 82. Cumva, eu credeam că dacă nu se plânge omul înseamnă că totul e bine. De certat nu ne certam. Eu eram cu casa, cu copilul și aveam senzația că, mna… Mergeam în vacanțe doar noi, nu aveam senzația că ne ascundem. Și te trezești că nu e fericit, mi-a zis pe gură. A zis că nu putem face cam nimic”, a completat Ioana Ginghină.

Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol s-au căsătorit în anul 2007, iar în 2019, 12 ani după, cei doi au anunțat divorțul.