Ioana Ginghină, pe listele PNL pentru Camera Deputaților. “Suntem familie de liberali din 1990”. Ce vrea să schimbe actrița. Exclusiv

Ioana Ginghină candidează din partea PNL București pentru un loc în Parlamentul României. Ea va candida la Camera Deputaților, pe o listă deschisă de Sebastian Burduja, șeful organizației.

Surpriză de proporții pentru fanii actriței Ioana Ginghină, care se află pe pentru pentru alegerile parlamentare programate în această iarnă. Dacă planurile liberalilor nu se schimbă, Ginghină ar trebui să candideaze pentru un loc eligibil la București. Actrița este membru PNL din anul 2009, astfel că politica nu este chiar o noutate pentru ea. Contactată telefonic de reporterii FANATIK, Ioana Ginghină ne-a transmis ce își dorește prin această schimbare.

“Eu sunt în PNL din 2019, nu e o noutate politica pentru mine. Într-adevăr a fost o onoare pentru mine să mă aflu pe această listă. Pentru că pot, pe nișa mea de educație, artă, cultură, să aduc îmbunătățiri. Apoi mi-aș dori să promovez femeile să fie într-un număr cât mai mare în funcții de conducere. Din punctul meu de vedere e nevoie de echilibru în acest sens.

Cel care m-a îndrumat, și pentru care am un respect deosebit, și încredere, este primarul de la sectorul 1 George Cristian Tută. L-am susținut în campanie, sunt video-uri cu el pe Instagramul meu. Am mare încredere că va face tot ceea ce a promis”, a declarat Ioana Ginghină pentru FANATIK.

“Ruxandra este unul dintre motivele pentru care mi-aș dori să pot schimba traiectoria tineretului în România”

Întrebată dacă aspiră și dacă are în plan să candideze la o funcție publică de conducere, Ioana ne-a asigurat că încă nu se gândește atât de departe: “Mai am multe de învățat în acest sens ca să am curaj să mă gândesc la asta”, spune ea. Familia o susține, de la mic la mare, asta pentru că și membrii acesteia sunt susținători al PNL: “La mine în familie suntem liberali din 1990. E tradiție”, ne-a mai spus ea.

Actrița Ioana Ginghină își dorește să vadă o schimbare și în viețile tinerilor din România. Și-ar dori să îi facă să nu mai părăsească țară pentru a pleca la studii sau la muncă în străinătate, pentru ca ulterior să se stabilească acolo.

“Am susținerea familiei, ei știu fiecare pas pe care vreau să-l fac. pentru care mi-aș dori să pot schimba traiectoria tineretului în România, pentru că toți să nu mai plece din țară”, ne-a mai spus Ioana Ginghină.

Ioana Ginghină este marea surpriză de pe lista PNL București pentru alegerile parlamentare, care vor avea loc la data de 1 decembrie 2024. Potrivit News.ro, pe lista candidaţilor filialei se află actuali parlamentari, precum foştii miniştri ai Educaţiei Sorin Cîmpeanu şi Monica Anisie, fostul premier şi ministrul de Finanţe Florin Cîţu, liderii filialelor PNL Sector 3, 4 şi 5, Andrei Baciu, Ionuţ Stroe şi Dan Meran, Cristina Trăilă, Ozmen Oana Marciana.

De asemenea, din partea PNL București vor mai candida actualul şef CNAIR, Cristian Pistol, Mihai Voicu, Vlad Nistor, secretarii de stat Daniela Nicolescu şi Diana Băciună, precum și fostul lider al tineretului PNL, Octavian Oprea. Lista este deschisă de Sebastian Burduja, președintele filialei PNL București.