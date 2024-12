Ioana Ginghină recunoaște care e ”dependența” ei: ”Când merg în vacanțe e un chin”

Ioana Ginghină este una dintre cele mai apreciate actrițe din România. Aceasta a jucat în numeroase filme, dar și seriale consacrate. Totodată, ea este și o fire cât se poate de sinceră.

Ioana Ginghină recunoaște că e dependentă de cântar

Pentru . De altfel actrița recunoaște că e dependentă de cântar. Obișnuiește să se cântărească zilnic, iar când merge în vacanțe îi este foarte greu.

Într-un interviu acordat pentru ciao.ro, aceasta a dezvăluit că a preluat acest obicei din copilărie, de la tatăl său. Totodată, urcându-se zilnic pe cântar a reușit deja să își învețe corpul și știe ce are de făcut.

Astfel, în weekend vedeta ia în plus câte un kilogram. Când se urcă pe cântar știe ce are de făcut mai departe. Lucrurile se complică însă în momentul în care și nu are o astfel de posibilitate.

„Am 55 – 56 kg, adică alternez. Deci lunea am 56 kg, mă cântăresc zilnic. După weekend, când mănânc mai mult, am 56. Totdeauna pun un kilogram în weekend. Am cântarul în baie. Nu-i înțeleg pe aceia care nu se cântăresc. Mă cântăresc de ani de zile. Când merg în vacanțe, îți dai seama, e un chin pentru mine că nu pot să mă cântăresc. Deci am senzația că mor, dar na, asta este”, a declarat Ioana Ginghină, în exclusivitate pentru .

De la ce ar fi început totul

Cum a dezvoltat actrița această ”dependență”? Totul a pornit din copilărie, de la tatăl său. Mai exact, se pare că atunci când se întorcea dintr-o tabără, Ioana Ginghină era invitată să se urce direct pe cântar.

Tatăl ei era profesor de educație fizică și de asemenea era atent la ce mănâncă aceasta. El nu reacționa prea bine când vedeta acumula kilograme în plus. Totodată, dieta familiei era una cât se poate de strictă.

Mai exact, actrița povestește că seara membri familiei mâncau doar un iaurt și un fruct. Și chiar și acum, la peste 80 de ani, tatăl ei face în continuare mișcare și este și atent la ceea ce mănâncă.

„Am un tată care face și acum sport la 81 de ani și care are grijă ce mănâncă. A fost profesor de educație fizică și la începuturi și antrenor de box și da, eu eram genul de copil care era așteptat cu cântarul când veneam din tabără.

Și acum când venim din vacanțe: „Hai! Toată lumea pe cântar!” Pentru că nu știu, așa e tata! Crede-mă că dacă erau mai multe kilograme, nu erau reacțiile bune. Bine nu-ți imagina că era ceva dur, dar eram pusă la dietă. De când eram mică, noi mâncam seara un iaurt, un fruct. Așa eram toți”, a mai spus actrița, pentru sursa citată anterior.