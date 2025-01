Ioana Ginghină, vacanță doar cu soțul. Ce siluetă are actrița la 47 de ani. “De sărbători am cam sărit calul, am mâncat. 2 kilograme pe cântar”. Exclusiv

Ioana Ginghină a plecat în vacanță cu soțul ei, Cristi, în Malaezia, ca doi porumbei. În această vacanță, fiica Ioanei, Ruxandra, nu i-a însoțit.

De obicei, tânăra mergea cu ei în vacanțe, însă, se pare că a ajuns la vârsta la care își dorește plecări alături de prietenii ei.

“Sunt în Langkawi – Malaezia doar cu soțul, pentru că Ruxi nu a mai venit cu noi. E prima vacanță în care o las acasă. Am mai fost fără ea, dar nu o lăsăm acasă, ea era în tabere. Nu mi-a fost ușor dar na… vine vremea când prietenii sunt mai distractivi decât mama și Cristi”, a declarat Ioana, pentru FANATIK.

Ioana Ginghină: “In vacanță, mănânc ușor, pește, fructe de mare, nu fac excese. Și înot câte o oră pe zi”

Actrița s-a bucurat de câteva zile de soare, căldură, și plajă, și și-a etalat cu mândrie silueta. La 47 de ani, Ioana Ginghină reușește să se mențină în formă, fiind însă foarte atentă la alimentație și nu numai. De ani buni, vedeta este adepta unui stil de viață sănătos, are o alimentație echilibrată și face multă mișcare.

De Crăciun, însă, actrița a dat iama în preparatele tradiționale și bucatele delicioase, așa că s-a trezit cu 2 kilograme în plus. Practic, în 5 zile, vedeta a pus a luat 2 kilograme în greutate. , bazată pe legume și pește, fără vreun exces.

“De sărbători am cam sărit calul, am mâncat în stil românesc de pe 24 până pe 28 decembrie. Piftie, salată de boeuf, tobă, caltaboș, sarmale, friptură, cozonac și tot felul de dulciuri… 2 kilograme pe cântar. Din 28 am lăsat-o mai ușor până în seara de revelion în care iar am mâncat mult. Și apoi, aici, în vacanță, mănânc ușor, pește, fructe de mare, nu fac excese. Și înot câte o oră pe zi”, ne-a mai declarat Ioana Ginghină.

Ioana Ginghină, rutină de beauty acasă, dimineața și seara

Când va reveni acasă, actrița este decisă să-și înceapă și orele de mișcare, ca la carte, și să-și reia ritualurile de beauty și întreținere. “După vacanță o să revin la programul meu, evident. Alimentație echilibrată, mișcare și tratamente corporale și faciale. În afară de rutina mea de beauty, pe care o fac zilnic acasă, atât dimineața, cât și seara, merg lunar și la clinică, la doamna dr. Daniela Diveică, unde îmi fac tot soiul de proceduri. Fac tratamente corporale pe bază de radiofrecvență, electrostimulare, unde acustice, drenaj limfatic care combat celulita.

De asemenea, apelez, din când în când, și la lipoliză. La tratamente faciale, lunar fac curățare și proceduri bazate pe radiofrecvență fracționată care stimulează producția de colagen. În funcție de ce decide doamna doctor că am nevoie, mai fac și alte tratamente. Recent am făcut un tratament care conține acid poli-L-lactic, destinat restaurării volumului facial pierdut. Botox fac de două ori pe an”, mai spune actrița.

Ioana Ginghină adoră și măștile făcute acasă, cu care s-a obișnuit încă de când era adolescentă.

“Sunt un manual de informații pentru că am grijă de mine de când mă știu. De la 10 ani am știut că vreau să fiu actriță și am avut tot felul de ritualuri pentru a mă întreține. În tabere, la mare, făceam respirații și alergam la 7 dimineața chiar dacă stăteam în discotecă până la 4.

deci am experimentat o grămadă pe tenul și pielea mea. În prezent, am 3‑4 rutine de beauty seara pe care le alternez și vreo 2 rutine dimineața. Apoi nu mă abat de la dietă și mișcare. E un stil de viață creat în timp pe care cu drag îl împărtășesc când mi se cere asta”, spunea ea, pentru FANATIK, recent.