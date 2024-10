Ioana Ginghină, viață nouă după a treia nuntă: cum își răsfață soțul și fata adolescentă. Actorii despre care vedeta susține că sunt ”proști pe scenă”

Ioana Ginghină a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre cum își răsfață soțul și fiica adolescentă, pe Ruxandra, recunoscând că primul an și o lună de la cea de-a treia căsătorie și-a pus amprenta într-un mod frumos asupra ei.

Ioana Ginghină, confesiuni despre viața de familie și actorie

mărturisește că s-au mai schimbat lucrurile în dinamica relației ci soțul ei, Cristi Pitulice, deși a trecut doar un an. FANATIK a discutat cu și despre declarațiile făcute în urmă cu câteva săptămâni în emisiunea lui Măruță, în care a vorbit despre lupta cu bătrânețea și cum se pot transforma anumite complimente în ofense.

Totodată, și care sunt, din punctul ei de vedere, actorii „proști pe scenă”, dar și cu ce proiecte se mai laudă. Pregătește o surpriză de zile mari pentru doamnele care caută… fericirea!

47 de ani și multe lecții de viață. Ioana nu acoperă ce scrie în buletin: „Energia este ca la 30”

Pornind de la interviul de la Măruță de acum câteva săptămâni, vreau să te întreb ce vârstă crezi că are spiritul tău?

Ioana Ginghină: – Nu cred în vârsta spiritului și vârsta biologică. Spiritul meu are o vârstă biologică de 47 de ani, din care și-a luat lecțiile de viață, experiența, deci nu se poate preface că e mai tânăr. Dar energia este ca la 30 de ani. Nu s-a schimbat nimic.

Povesteai în emisiunea lui Măruță despre complimentele de tipul „îți doresc să rămâi la fel de tânără și frumoasă mereu”, despre care ai punctat foarte bine și ai vorbit cu naturalețe despre firescul trecerii anilor. Ce alte tipuri de complimente sau observații te-au deranjat de-a lungul timpului sau crezi că pot deranja o femeie?

– În general, deranjează complimentele sau urările care vin cu o presiune. În principiu, când dorim ceva aproapelui nostru ar trebui să fie dorința noastră aliniată cu dorința lui. Ori noi, în egoismul personal, îi dorim ceea ce credem noi că i-ar trebui.

„La mare, alergam la 7 dimineața chiar dacă stăteam în discotecă până la 4”

Tot în acea emisiune ziceai că te-ai săturat să depui anumite eforturi pentru a fi mereu în formă, dar asta oricum e în felul tău de a fi. Ce fel de ritualuri de beauty ai? Ce creme folosești? În ce constă îngrijirea ta zilnică? La ce ești sensibilă?

– Aici ne trebuie timp și răbdare ca să cuprindem toate ritualurile mele de beauty. Sunt un manual de informații pentru că am grijă de mine de când mă știu. De la 10 ani am știut ca vreau sa fiu actriță și am avut tot felul de ritualuri pentru a mă întreține. În tabere, la mare, făceam respirații și alergam la 7 dimineața chiar dacă stăteam în discotecă până la 4.

Măști naturale îmi fac de la vârsta de 16 ani, deci am experimentat o grămadă pe tenul și pielea mea. În prezent, am 3-4 rutine de beauty seara pe care le alternez și vreo 2 rutine dimineața. Apoi nu mă abat de la dietă și mișcare. E un stil de viață creat în timp pe care cu drag îl împărtășesc când mi se cere asta.

Îți mai amintești cum era Ioana Ginghină la 17 ani versus cea de la 47? Ce crezuri aveai atunci? Ce ți s-a confirmat și infirmat despre viață în toți acești ani?

– Între cele două Ioane nu e mare diferență. Doar fizic. Și, bineînțeles, la 47 de ani am învățat niște lecții de viață, dar numărul dorințelor e la fel de mare. Energia și plăcerea de a fi în viață e aceeași. M-am mai relaxat cu părerea oamenilor. Știu clar acum că e doar părerea lor, nu e adevărul suprem.

Viața mea este și a fost până acum interesantă. Dacă mă uit la filmul vieții mele nu mă plictisesc, așa că… concluzia e că nu am nimic de obiectat. Nu aveam așteptări în general decât de la mine. Nu pot spune că mi s-a infirmat ceva. Mi s-a confirmat, însă, ca dacă ești serios și consecvent în ceea ce faci vei reuși.

Ruxandra îi seamănă tot mai mult Ioanei: „I-am arătat care sunt regulile vieții”. Cu ce îi răsfață Ginghină pe soțul și fata ei

Ce ți-ai dorit să moștenească fiica ta de la tine? În ce consideri că îți seamănă acum, la adolescență?

– Ruxandra seamănă cu mine, dar are drumul ei. Cred că i-am arătat prin puterea exemplului care sunt regulile vieții. Așa că am mare încredere că va face alegerile corecte.

Vreau să știu dacă te pricepi la gătit și, în caz că ai fi invitată, de pidă, la MasterChef, ce preparat ai prezenta în fața juraților? Care e mâncarea ta preferată?

Ioana Ginghină: – Mă pricep la gătit, dar nu de MasterChef, ci de ținut o familie pe mâncare caldă și făcută în casă. Acum de curând mi-am luat și o oală “minune” care chiar face minuni pentru mine.

„Actorii care joacă în viața reală sunt proști pe scenă”. Ioana Ginghină, despre relația cu soțul la un an de la căsătorie: „Fiecare pune osul la treabă”

Se spune că actorii uneori joacă și în viața reală. Îți amintești care a fost ultima dată când ai jucat un rol în viața de zi cu zi și cu ce scop?

– Actorii care joacă în viața reală sunt proști pe scenă. Unde mai e adevărul din care se inspiră actorul? Nu joc nimic în viața reală, mai ales la vârsta asta. Autenticitatea este ceea ce mă caracterizează.

E ceva diferit de când ai devenit soție în acte în căsnicia ta? Cum vă împărțiți sarcinile tu și Cristi în casă? Care e punctul forte al fiecăruia la acest capitol?

– Da, viața noastră s-a modificat de când ne-am căsătorit, planurile sunt pe termen lung și lucrăm împreună la tot felul de proiecte. Nu avem sarcini anume, fiecare pune osul la treabă când poate și cum poate. Noi avem o viață foarte ușoară acasă, cât să ne permitem ca sarcinile care nu ne plac să le dăm la alții. Asta vine la pachet cu vârsta de +40 de ani.

Actrița muncește din plin la proiectele sale: „Scoatem un spectacol nou de Crăciun”

La ce proiecte lucrezi din punct de vedere artistic? Cum decurge treaba cu picii de la Ion Creangă?

Ioana Ginghină: – La Teatrul Ion Creangă lucrurile sunt foarte serioase. Lucrez cu colegii mei, actori profesioniști și acum scoatem un spectacol nou de Crăciun cu care îi vom încânta și pe cei mici, dar și pe cei mari. Stagiunea a început, deci mă găsiți în spectacolele “ O mie și una de nopți” și “Călătorii prin galaxii”.

La Miniartshow by Ioana Ginghină lucrez cu cei mici în cadrul școlii de actorie si ne pregătim de evenimentele pentru Crăciun. Avem o ofertă foarte generoasă. Si ce e nou, pregătesc un workshop pentru doamnele care vor să știe care este secretul Fericirii, un workshop, în care sper să le molipsesc cu bucuria de a trăi chiar și în momentele grele.