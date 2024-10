cu iubitul afacerist din Cluj. Au dat nas în nas cu o vedetă de la Hollywood chiar la recepția hotelului unde s-au cazat.

Ioana Grama și iubitul, vacanță de neuitat într-o destinație de vis. S-au întâlnit cu un star internațional chiar la recepția hotelului

Ioana Grama și iubitul ei, Gabriel, au ales să meargă în Munții Dolomiți, unde multe persoane celebre obișnuiesc să își petreacă vacanțele. Cei doi îndrăgostiți și-au luat o cameră cu vedere spectaculoasă spre munți, de unde pot admira peisajele în toată splendoarea lor. Surpriza a venit când, la recepția hotelui, s-au întâlnit cu un actor cunoscut, îndrăgit de milioane de fani.

În timpul sejurului lor, Ioana și Gabriel au făcut mai multe drumeții prin zonă și au explorat împrejurimile. Într-una din zile, au decis să închirieze biciclete din localitatea Ortisei și au făcut un traseu recomandat de localnicii.

Influencerița a împărtășit cu fanii frumusețea locurilor prin câteva fotografii superbe postate pe rețelele sociale.

„Astăzi am închiriat biciclete din Ortisei și am favut un traseu la recomandarea unor localnici. Nu are rost să vă descriu ce ne-a fost dat sa vedem, de fapt nici nu am cum.

Las pozele să vorbească, deși realitatea a fost mult mai impresionantă”, a scris Ioana Grama în mediul online, conform

Dar surpriza cea mare a venit când s-a întâlnit, chiar în holul hotelului unde erau cazați, cu actorul Paul Wesley. Pentru cine nu știe, Paul Wesley este celebru pentru rolul său din serialul “Jurnalele Vampirilor”, unde l-a interpretat pe Stefan Salvatore.

Entuziasmată, influencerița nu a ratat ocazia și i-a cerut să facă o poză împreună. Paul Wesley a acceptat cu plăcere, iar fotografia a ajuns imediat pe rețelele sociale ale Ioanei.

Paul Wesley, care are acum 41 de ani, s-a născut în New Jersey și a devenit cunoscut în lumea întreagă datorită rolurilor sale din televiziune și film. Se pare că și el își petrece câteva zile de vacanță în același hotel ca Ioana și iubitul ei, Gabriel.