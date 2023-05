Ioana Hododi, model, jucătoare în naționala de volei a României și actriță în noul clip al lui Smiley: „E bine să vadă lumea și altă față decât cea a sportivului”

Ioana Hododi din România și luptă pentru calificarea la Jocurile Olimpice. Pasionată și de modelling a devenit virală după ce a apărut în noua producție video a lui Smiley.

Ioana Hododi, fotomodelul din echipa națională a României de volei pe plajă: „E foarte populară”

Ioana Hododi vor lupta la Cupa Națiunilor pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024. Ea are doar și 17 ani și dacă nu va face performanță în sport va reuși cu siguranță o carieră de succes în modelling.

Tânăra a apărut în videoclipul piesei lui Smiley, „Aia e”, însă visează să participe la Olimpiadă: „A fost o experiență foarte frumoasă. Ne-am simțit foarte bine toți și Smiley a fost super-ok, a fost super. A durat 12 ore filmarea. Am avut emoții, dar după ce am filmat de câteva ori nu am mai avut probleme”.

Faima Ioanei Hododi s-a răspândit și printre „tricolore”, iar colega Ioana Miu, se bucură că are o coechipieră celebră și speră ca ea să atragă ca un magnet și fanii la meciuri: „Ioana e o coechipieră foarte populară și îi apreciez toată munca și efortul pe care îl face”.

FANATIK SUPERLIGA

Ioana Hododi: „E greu să fii și fotomodel și voleibalistă”

Voleibalista se simte însă mai în largul ei la antrenament sau la meciuri, decât pe podium la prezentări și concursuri de modă: „E greu să fii și fotomodel și voleibalistă. Mă duc la antrenamente în fiecare zi și dacă am cum să mă duc și la modeling, mă duc. Acolo se fac repetiții de mers pe tocuri, de shooting-uri.

Am emoții mult mai mari pe podium. Se uită multă lume și se observă fiecare greșeală. Anul trecut în vară am învățat să merg pe tocuri. E destul de greu, chiar dacă pare ușor, nu e. Trebuie să mergi corect, mai elegant, e destul de greuț. Mă machiez de doi ani. Acum în 20 de minute sunt gata, un sfert de oră. Visul meu în modelling este să apar la cât mai multe prezentări, la cât mai multe shooting-uri”, a mai spus ea.

Antrenorul Răzvan Ifrim nu are nimic împotriva prezentărilor de modă: „În general voleibalistele sunt frumoase, sunt atrăgătoare”

Antrenorul lotului feminin al României de volei pe plajă care a descoperit-o pe Ioana, e de părere că sportiva poate face performanță în ambele domenii: „Știam că a mai participat la ședințe foto, a mai avut astfel de experiențe. În general voleibalistele sunt frumoase, sunt atrăgătoare și e bine să vadă lumea și altă față decât cea a sportivului care trage la lotul național. Deocamdată e foarte bine. Să sperăm că va ajunge foarte sus”.

Răzvan Ifrim s-ar bucura ca Smiley să cânte pe scenă la un turneu de volei pe plajă organizat în România: „Dacă-l chemăm să cânte la un turneu, cu siguranță vom umple și tribunele”.

România va juca în weekend la Cupa Națiunilor, competiție care e prima etapă de calificare la Jocurile Olimpice de la Paris. Această competiție deschide un sezon extrem de încărcat pentru voleiul pe plajă. „Tricolorele” vor juca la Bratislava, alături de Elveția, Ucraina, Lituania și Slovacia: „Mi-aș dori să trecem de această fază. La ediția precedentă România s-a aflat în faza a doua, a trecut un tur. Mi-as dori pentru acești copii, ar fi o premieră și o performanță care le-ar da mai mult curaj și încredere.

Altfel, ne așteaptă un sezon încărcat. Avem în România cinci etape de seniori, avem Campionate Europene, Balcanice la toate categ de vârstă. Nu știu câți kilometri vom face în 2023, dar anul trecut am făcut undeva la 35.000 – 40.000 de kilometri într-o vară”, a mai spus selecționerul.

România luptă pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris

România va fi reprezentată la Cupa Națiunilor de două echipe, formate din perechile Ioana Miu/ Ioana Hododi și Bianca Pup/ Ioana Mănăilă: „E a doua vară când joc pentru lotul național. Am început acest sport în urmă cu 3 ani. Am puține emoții, dar sunt emoții constructive. În acest sezon avem multe turnee cu miză destul de mare. În afara medaliilor pe care le doresc de la Balcaniade sau de la Campionatele Naționale, visez la o calificare pe tabloul principal la Campionatul Mondial din toamnă”, a mai declarat Ioana Miu.

Bianca Pup e de asemenea nerăbdătoare: „Sunt zile pline de emoții, dar încerc să rămân pozitivă, să țin capul sus, să mă antrenez cât de mult pot și să ajung la un nivel cel mai bun. Abia aștept să înceapă sezonul și sper să obțin rezultatele la care visez”.

„Suntem decise să luptăm pentru fiecare punct și sper să reușim acest lucru. Vreau să contribui la victoriile României și să ne jucăm șansa până la capăt. Eu joc și în voleiul de sală, iar adaptarea la nisip a fost destul de ușoară, așa că sper să am, alături de Bianca, o vară minunată”, a mai completat și Ioana Mănăilă.