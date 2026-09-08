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Care este, de fapt, motivul principal pentru care Ilie Năstase s-a certat încă o dată cu soția sa, Ioana. Ce i-a cerut bruneta fostului jucător de tenis și l-a înfuriat peste măsură. Cu siguranță, puține persoane au luat în calcul acest lucru.

Cauza conflictului dintre Ilie Năstase și Ioana

Ilie Năstase și partenera sa de viață, Ioana, formează un cuplu de 8 ani. Cei doi au avut numeroase scandaluri de-a lungul timpului, cel mai recent având loc pe 6 septembrie, pe raza județului Constanța. Fostul jucător de tenis , după ce s-a vehiculat că are un ordin de protecție pe numele său.

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A infirmat acest lucru, subliniind că nu este deloc o persoană violentă, în ciuda faptului că bruneta a spus în repetate rânduri acest lucru în mod public. Fostul sportiv a fost , afacerista fiind cea care a depus de fiecare dată actele de separare. Vedeta și-a retras de două ori cererea până în prezent.

Românul, care a fost primul lider din istoria clasamentului ATP, nu a vorbit despre motivul conflictului, însă acesta s-a aflat în cele din urmă. Discuția aprinsă ar fi pornit de la faptul că nu mai locuiesc în aceeași casă de mai multă vreme. Ambii ar locui cu chirie acum în imobile diferite, dar și pe litoralul românesc.

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La Constanța fiecare deține câte un apartament. Potrivit surselor citate de , Ioana i-ar fi solicitat lui Ilie Năstase bani, însă fostul tenismen i-a spus că nu dispune de suma respectivă, în condițiile în care suportă deja mai multe cheltuieli. Printre acestea s-ar afla inclusiv chiria locuinței din Otopeni în care stă bruneta.

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Ce venituri are Ilie Năstase

Situația financiară a fostului jucător ar fi una complicată în momentul de față. Veniturile lui Ilie Năstase ar proveni dintr-un singur contract de imagine cu o companie din industria jocurilor de noroc. În plus, primește o pensie militară de 1.435 de lei pe lună de la Ministerul Apărării Naționale, având gradul de locotenent-colonel.

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De asemenea, încasează lunar o rentă viageră sportivă, în valoare de 6.240 de lei. Aceasta îi este acordată de către statul român pentru rezultatele din sport. În acest context, discuțiile despre latura materială ar fi devenit un subiect sensibil între cei doi soți. Mai mult decât atât, viața separată a cuplului este o altă situație conflictuală.

„Sunt în drum spre Piatra Neamț, acum mă aflu în țară. Da, am fost în Turcia. Ilie a venit după mine, dar nu ca să mă prindă sau să mă verifice. El știe ce fel de om sunt, nu se pune problema. E adevărat și că el a plecat în Cehia fără să mă anunțe. Dar eu nu m-am supărat, eu sunt obișnuită cu astfel de lucruri.

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Eu mi-am sunat nora și am rugat-o să-mi ia bilete pentru o vacanță de câteva zile în Turcia. Am acolo și o prietenă. El știa, i-a luat apoi și lui bilet. A venit, am stat două zile, după care ne-am întors acasă. Fiecare la casa lui”, a mărturisit Ioana Năstase, în urmă cu 2 ani, pentru sursa menționată anterior.