Ioana Maria Moldovan, despre cariera de prezentator TV și norocul de a avea un iubit înțelegător: ”Din șapte seri, patru nu sunt mamă”

Ioana Maria Moldovan, prezentatoarea care, de ani buni, aduce știrile serii de la Prima TV a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre viața de vedetă TV. Și, sinceră din cale afară, a recunoscut că, deși își iubește enorm meseria, a avut probleme în a se obișnui cu idea că serile nu le petrece alături de băiețelul ei.

Vedeta Prima TV, Ioana Maria Moldovan, dezvăluiri despre carieră și familie

Ioana Maria Moldovan , prezentatoarea Tv având opt ani petrecuți în televiziune, din care șase în care este nelipsită de pe micile ecrane, seara, la Focus 23. Mama a unui băiat, recunoaște că nu are o ”misiune” tocmai ușoară serile, dar, precizează Ioana Maria Moldovan, a avut norocul de a avea un iubit care reușește, cu success, să îi suplinească absența la ora de culcare a copilului.

În altă ordine de idei, a mai precizat vedeta, cei 20 de ani de când face televiziune au trecut, pentru ea, ca o clipă, iar pasiunea și ”mirajul sticlei” nu au dispărut. Ajunsă la 40 de ani, mai precizează ea, și-a găsit sursa de inspirație în filosofia lui Seneca și vorbele regretatului actor Adrian Pintea.

Ioana Maria Moldovan: ”Ca mamă este greu”

– Lucrezi de foarte multă vreme la PRIMA TV. Care este amintirea cea mai dragă care te leagă de FOCUS 23 și de Prima TV?

Anul acesta am împlinit opt ani de când sunt în echipa Prima și șase ani de când seară de seară, de luni până joi, de la ora 23:00, prezint sinteza știrilor zilei. Mulți, puțini?! Pentru mine sunt ani importanți din viața mea.

Lucrez de la 20 de ani în televiziune, anul acesta am împlinit chiar 20 de ani de când sunt în câmpul muncii, iar Prima este a treia familie media din care fac parte. Am trăit și trăiesc aici multe povești alături de oameni minunați cu care am făcut mereu echipă… echipă care este esențială în televiziune. Ne-am contrazis constructiv, am râs și am plâns, ne-am implicat în fiecare știre, am trecut prin multe împreună, dar mereu am rămas o echipă.

Am tolba plină de amintiri… închid ochii și multe dintre ele le retrăiesc. Focus 23 pentru mine este un proiect de suflet, drag mie, iar echipa… sunt mândră că fac parte din ea. Din echipă fac parte și telespectatorii, cărora le mulțumesc că după 20 de ani încă mă primesc în casele lor.

– Este greu ca mamă să ajungi acasă aproape în miez de noapte?

Ca mamă este greu. Din șapte seri, patru nu sunt mamă pentru că am serviciu de noapte, vorba lui Andrei. Dar minunea are noroc de un tată minunat care-i face serile de poveste.

– Consideri că iubitul tau îți înțelege programul?

Cred că între doi oameni, dacă există respect și înțelegere, atunci și “serviciile” pe care le au se completează.

Vedeta Prima TV: ”Televiziunea rămâne pe locul întâi”

– Ca om de televiziune cu o experiență îndelungată, crezi că vei obosi sau vei dori să faci și altceva în viață? Dacă da, ce anume?

20 de ani în televiziune și nu am obosit! Televiziunea rămâne pe locul întâi, chiar dacă în paralel am și alte proiecte tot în sfera comunicării.

– Anul acesta ai împlinit 40 de ani. Ai petrecut câteva ore singură, oferindu-ți puțin timp ție însăți. A fost un fel de bilanț al jumătății vieții tale (ai spus că la 95 de ani dai mega party). Care ar fi top 3 concluzii la care ai ajuns legat de viața ta de până acum?

Nu trag concluzii. Însă de fiecare dată când mă gândesc la viață, îmi vin în minte două citate. Primul al regretatului actor Adrian Pintea… „Trăiţi, bă, trăiţi, că de murit nu-i nicio scofală”. Și al doilea îi aparține filosofului și scriitorului, Seneca: “Ca o piesă de teatru, așa este viața: nu interesează cât de mult a ținut, ci cât de frumos s-a desfășurat”. Așadar, spun doar că viața este un dar și trebuie trăită.

– În ianuarie, din cauza unei laringite, nu ai mai avut voce. Care a fost primul gând care te-a speriat cel mai tare în acel moment?

S-a întâmplat chiar de ziua lui Andrei, fix pe 13 ianuarie. Deși am rămas stăpână pe situație, recunosc că m-am speriat, nu-mi venea să cred prin ce trec, a fost o lecție extrem de importantă pe care am primit-o de la viață. Însă, cu ajutorul medicilor, am reușit să-mi recapăt vocea, atât de importantă pentru fiecare dintre noi, dar cu atât mai mult în meseria mea.

Ioana Maria Moldovan: ”Totul se întâmplă cu un scop”

– De la Ionuț al lui tati, la Ioana lui mami, de la fotbalist sau doctor la sacoul de știri. Ai debutat în televiziune chiar de ziua ta de naștere. Crezi că a fost soarta? Crezi că există o forță acolo Sus sau ești mai degrabă adepta lui ”destinul ni-l facem singuri”?

Viața mi-a demonstrat de nenumărate ori că nimic nu e întâmplător. Că totul se întâmplă cu un scop, că lecțiile pe care le primim mai devreme sau mai târziu le vom învăța, că oamenii pe care îi întâlnim în drumul nostru pot să fie minunați sau nu.

Simt că acolo Sus cineva mă iubește și de fiecare dată îmi arată calea, chiar dacă până acolo e cale lungă.

– Anul trecut, cu ocazia împlinirii celor 5 ani de când prezinți Focus Prima TV de seară, ai fost copilot la Raliul Moldovei. Îți place adrenalina sau îți este frică de senzațiile tari ? Mai ales că se spune că, odată cu sosirea unui copil, părinții devin mai precauți cu ei înșiși din motive lesne de înțeles…

Sunt un om mereu cu picioarele pe pământ, însă uneori e minunat să fii cu capul în nori… cum a fost raliul Moldovei în care am jucat rolul copilotului. O altfel de experiență, greu de povestit în cuvinte, pe care mă bucur însă că am simțit s-o trăiesc.