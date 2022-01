De ce nu mai apare Ioana Maria Moldovan la Prima TV. Ce s-a întâmplat cu prezentatoarea

Ioana Maria Moldovan (44 de ani), una dintre prezentatoarele știrilor Focus de la Prima TV, a dispărut de pe micile ecrane de câteva zile.

Vedeta a fost nevoită să rămână acasă din cauza unei afecțiuni care i-a afectat vocea. Prezentatoarea are laringită și nu poate apărea la știri până nu se vindecă complet.

Aceasta a făcut și două teste COVID-19, dar ambele au avut rezultat negativ. Pe lângă medicamentele și vitaminele pe care trebuie să le ia în această perioadă, vedeta trebuie să vorbească cât mai puțin.

ADVERTISEMENT

De ce nu mai apare Ioana Maria Moldovan la Prima TV

Ioana Maria Moldovan prezintă , însă de câteva zile nu a mai apărut pe micile ecrane. Din cauza unei laringite, prezentatoarea este nevoită să rămână acasă.

Totul s-a întâmplat la ziua fiului ei, atunci când și-a dat seama că nu mai are glas. Fără voce nu poate prezenta știrile, așa că medicii i-au prescris vitamine și medicamente, dar și repaus vocal total.

ADVERTISEMENT

Pe 13 ianuarie, atunci când fiul ei a împlinit patru ani, Ioana Maria Moldovan a început să aibă probleme. Seara, vedeta nu mai putea vorbi deloc, așa că a cerut ajutorul medicilor.

“Lipsesc motivat de câteva zile de la jurnalul de știri Focus de la ora 23:00. Mai pe scurt: nu am voce … voce extrem de importantă în meseria de prezentator. (…)

ADVERTISEMENT

Am simțit încă de dimineață că nu am glas, dar am miros, am gust, n-am temperatură, am două teste pentru Covid negative, deci sincer nu mi-am făcut multe griji.

Însă spre seară, când n-am mai putut scoate un sunet, m-am cam panicat. Eram perfectă, dar fără voce. Evident că am apelat la specialiști, n-am luat după capul meu nimic.

ADVERTISEMENT

Verdictul: laringită, una urâtă! Tratament: medicamente, vitamine, siropuri și repaus vocal total. Asta cu repausul e ceva foarte greu pentru un om care vorbește mult.”, a declarat Ioana Maria Moldovan pentru .

În plus, faptul că are laringită este de neînțeles pentru fiul ei, care o întreabă constant de ce nu poate vorbi. Micuțul a văzut oameni care vorbeau prin semne, așa că s-a întrebat dacă și mama lui va proceda la fel.

ADVERTISEMENT

Când va reveni pe micile ecrane

Medicii i-au recomandat vedetei să stea o perioadă acasă, fără să vorbească, însă tratamentele au dat roade și a început să vorbească din nou.

Ioana Maria Moldovan a ajuns la o înțelegere cu medicii. Se poate întoarce săptămâna viitoare pe micile ecrane, cu condiția să vorbească doar la , de la 23:00 la 00:00.

“Medicii vor să mai stau o perioadă pe silence (n.r. tăcere). Dar tot împreună am căzut la o înțelegere, asta pentru că tratamentele își fac efectul și am început să prind ușor glas, să mă întorc săptămâna viitoare, cu o condiție însă… vorbesc doar la jurnal, fix o oră de la 23:00 la 00:00.”, a adăugat prezentatoarea.

Vedeta nu s-a mai confruntat cu o astfel de situație în 19 ani de presă. Ioana Maria Moldovan a realizat că lucrurile se pot schimba foarte rapid, oricând.

“În 19 ani de presă nu mi s-a întâmplat așa ceva niciodată. E o lecție importantă și foarte grea pe care am primit-o de la viață, care mi-a arătat din nou că totul se poate schimba într-o secundă.”, a mai spus aceasta.