Ioana Maria Vlas, ”mama FNI”, se reinventează la bătrânețe! ”S-a apucat serios de pescuit!”

Povestea de viață a Ioanei Maria Vlas, care va împlini 77 de ani luna viitoare, a devenit o problemă națională în 1999, când Fondul Național de Investiții (FNI), condus de firma Ioanei Maria Vlas, a intrat în faliment. Cu sute de mii de investitori pe urmele ei și în lacrimi după ce pierduseră aproape tot, femeia a luat decizia logică, fugind din țară în Israel.

Dată în urmărire generală, ”mama FNI” s-a predat până la urmă autorităților române, în martie 2003. Condamnată doi ani mai târziu la 20 de ani de detenție, a fost eliberată din închisoare în primăvara lui 2008.

Ioana Maria Vlas: ”Nu am vrut să mor cu eticheta de hoață!”

“M-am întors pentru că din câte am aflat eu, pe parcursul celor trei ani, toată lumea mă învinuia că m-am umplut de bani de pe urma FNI-ului. Și hai să spunem ca la țară, nu am vrut să mor cu eticheta de hoață. Eu nu am luat din FNI absolut niciun leu”, așa a sunat mereu apărarea femeii din spatele FNI.

În 2009, însă, femeia care orchestrase o inginerie financiară grandioasă a primit o nouă lovitură din partea judecătorilor, magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție trimițând-o definitiv la alți 10 ani în spatele gratiilor.

Cum se întâmplă de multe ori în justiția autohtonă, ”definitivul” s-a dovedit relativ și în cazul Ioanei Maria Vlas, care a respirat din nou aerul libertății în octombrie 2010. Hotărâtă să uite de tot și de toate, femeia s-a stabilit apoi într-un sat de la poalele munților Făgăraș, în care și astăzi locuiește singură.

”Mama FNI” e ajutată de o nepoată și de vecini

Satul în care Ioana Maria Vlas se simte ca acasă se numește Nou Român și face parte din comuna Arpașu de Jos (județul Sibiu). Bine definită printre cele 300 de suflete ale satului, ”mama FNI” a fost privită la început ca o curiozitate urbană, după care s-a integrat încet-încet în peisaj, devenind ”tanti Ioana”.

”E o femeie muncitoare, se gospodărește singură, chiar dacă uneori o mai vizitează câte-o nepoată și-o mai ajută la diverse treburi casnice. Crește găini, are grijă de o livadă, de câini, s-a împrietenit și cu o vecină, se sprijină reciproc, ca la țară”, a declarat pentru FANATIK primarul comunei, Constantin Văcariu.

Tot edilul comunei a dezvăluit și noua pasiune a Ioanei Maria Vlas. ”Stă mereu pe malul Oltului și trage la pește, s-a apucat serios de pescuit. Cu sănătatea nu știu să aibă alte probleme decât cele specifice vârstei, că aș fi aflat primul, vă dați seama”, a povestit Constantin Văcariu.

Ioana Maria Vlas își conduce singură mașina

În ciuda celor 77 de ani pe care îi va împlini pe 16 septembrie, Ioana Maria Vlas își conduce în continuare mașina. ”Am văzut-o chiar acum două zile în trafic, n-are probleme, iese mereu la cumpărături sau prin împrejurimi”, a încheiat primarul comunei.

Personajul negativ al dramei FNI, care a frânt mii de destine pe roata vieții și-a nenorocului, Ioana Maria Vlas nu mai caută astăzi răspunsuri, pentru că nu mai are cine să-i pună întrebări. Femeia puternică de pe vremuri, care avea pe mână conturi și lipici la banii altora, nu mai pescuiește în ape tulburi, ci doar pe malul curat al Oltului. În ciuda vârstei și în așteptarea trofeului, femeia de aproape 77 de ani încă mai știe să pună momeala potrivită.