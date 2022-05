Ioana Marinescu, femeia acuzată că a vândut produse toxice pentru ten: ”Mi-am pierdut demnitatea. Eram criminalul nr. 1 al României”

Ioana Marinescu, fondatoarea Plush Bio, a tăcut timp de doi ani. Acum însă, cu nevinovăția dovedită și acceptată de procurorii care au clasat cazul după anchetă, vorbește, pentru prima oară, despre ce s-a întâmplat cu ea și cu compania pe care a fondat-o. În exclusivitate pentru FANATIK, printre lacrimi, cu actele care dovedesc că produsele ei sunt ”conforme” în mână, Ioana Marinescu nu a ocolit răspunsurile la niciuna dintre acuzațiile care i-au fost aduse. Și care au făcut-o să piardă enorm. Nu doar financiar.

Scandalul Plush BIO. Ce spune Ioana Marinescu după ce a fost acuzată că a distrus tenul mai multor cliente, cu cremele promovate de vedete ca Dorian Popa și Adelina Pestrițu

Acum doi ani, un scandal uriaș pornea după ce mai multe tinere o acuzau pe Ioana Marinescu că le-ar fi distrus tenul cu produsele Plush Bio pe care le-a recomandat. Scandalul era preluat de Nioleta Dragne, o fostă ispită de la Insula Iubirii și căpăta o amploare uriașă. Acuzațiile au ajuns în sfera penalului, iar procurorii au început o anchetă extinsă. I s-au verificat fabricile, actele, contabilitatea și, evident, fiecare produs scos pe piață.

Acum, după doi ani de anchete, de interogatorii și de declarații, procurorii au decis să claseze dosarul. La toate capetele de acuzare: infracțiunea de exercitare a unei profesii fără drept, înșelăciune sau vătămare corporală din culpă.

Cu un dosar de sute de pagini în mână, cu decizia de 35 de pagini de clasare a dosarelor sale, Ioana Marinescu a vorbit, pentru prima oară, în exclusivitate pentru FANATIK, despre situația sa. Și despre business-ul care, în 2020, în anul scandalului, a avut o cifră de afaceri de peste 3 milioane de euro, un profit de 500.000 de euro și ocupa primul loc în topul firmelor din România în domeniul industriei cosmetice.

Ioana Marinescu: ”Nu sunt medic”

De ce le-au ieșit coșurile, totuși, acelor domnișoare?

Sunt o persoană care a avut acnee de la 16 la 32 de ani. A fost experiența cea mai frustrantă din viața mea, aveam o formă severă. Am fost tratată și de somități din domeniu, am luat inclusiv Roaccutane. Deci eu chiar știu ce înseamnă acneea și frustrările unui tânăr sau adult care suferă de așa ceva.

În timp, pentru că nu a fost nicio rezolvare, am și studiat. Și am ajuns la formula care mie mi-a făcut foarte bine. E o formulă cosmetică, nu medicală și care are la bază câteva extracte de plante și alte ingrediente active. Formula este însoțită de o rutină care înseamnă o curățare în fiecare dimineață și în fiecare seară, o cremă și, de două ori pe săptămână, o cremă cu retinil.

Fetele acelea spuneau că le-ați consultat. Iar dumneavoastră nu aveți dreptul acesta, ca farmacist.

Inclusiv în rezultatul rechizitoriului care a stat la baza clasării acuzațiilor care mi-au fost aduse, niciuna dintre domnișoarele acelea nu a spus că m-aș fi prezentat ca medic, ba chiar dimpotrivă. Eu nu sunt medic. Cu tot respectul pentru profesia de medic, în momentul în care am ales să fac farmacia, eu am urmat cursurile Facultății de Medicină și Farmacie (la Timișoara, n. red.), la stat. Puteam să aleg să fac medicina, am intrat al 16-a la stat.

”Vă amintesc totuși că pe prospectele medicale scrie `A se lua la recomandarea medicului sau farmacistului`”

Dar pot, totuși, să fac anumite recomandări. Nu medicale, evident. Pasiunea vieții mele nu este medicina, este farmacia, pe partea de preparare. Dacă făceam medicina, nu primeam autorizația să fac o fabrică care e făcută pe diploma de farmacist. Eu sunt farmacist preparator, am specializare în analiza produselor dermato-cosmetice și formularea acestora. Asta fac eu, prepar…

Și vă amintesc totuși că pe prospectele medicale ale medicamentelor, de exemplu, scrie ”A se lua la recomandarea medicului sau farmacistului”.

Ați fost numită, în presă, ca fals dermatolog…

Da… (plânge, n. red.). În doi ani nu m-a întrebat nimeni, nu m-a sunat nimeni despre asta. Am fost însă hărțuită. Nu mi-am arogat niciodată calitatea de dermatolog. Într-o emisiune la Teo, când am intrat, puseseră pe burtieră că sunt doctor. Le-am specificat să nu mai scrie asta, să scrie farmacist. Teo mi-a spus ”dna. doctor” și i-am zis, clar, că nu sunt medic, că sunt farmacist, că am un doctorat început în preparare în produse cosmetice, nu medicale. Am spus în direct. Dar lumea a presupus că sunt medic, că cine tratează pielea?

”Le-am și trimis la endocrinolog, la analize, la ginecolog, la dermatolog”

Dar de ce le-ați dat sfaturi, de ce nu le-ați trimis la doctor?

Am și mesajele cu doamnele respective. Fiind persoane cu acnee, așa cum am și dovezile, ele îmi spuneau, explicit: ”Am fost la toți medicii, la toți dermatologii, am făcut tot ce se poate și vreau altceva”. Erau cazuri la care le-am și trimis la endocrinolog, la analize, la ginecolog, la dermatolog. Dar în momentul în care cineva îmi spune că a fost peste tot, îmi ziceau că vor să încerce. Iar rezultatele cu cremele mele, sunt fabuloase, am mii de dovezi. Am avut 11 plângeri.

Și câți clienți/pacienți ați avut?

Clienți unici am avut 150.000, în 2020. Pe site și în cabinet.

Este posibil ca un produs să nu funcționeze la toată lumea. Dar asta nu înseamnă că ea generează acnee. Pielea umană este unică, fiecare avem un ADN unic. Am avut însă norocul ca produsele să funcționeze în marea, mare majoritate. Iar pentru mine asta este satisfacția profesională. Asta e și lucrul care mă face să merg mai departe.

Care au fost cremele care au provocat scandalul

Cremele anti-acnee pe bază de retinol sunt cele care au provocat necazul? Cum funcționează retinoizii? Științific vorbind.

Retinoizii sunt ”standardul de aur” în ceea ce înseamnă vindecarea, refacerea în acnee. Dar în orice tratat de specialitate, în orice carte scrisă de cineva care știe despre ce vorbește este specificat că retinoizii sunt activul care fac întâi mai mult rău, înainte de a face bine. O să o spun popular.

Retinoizii provoacă ”bube” înainte de a te vindeca. Apoi pielea rămâne superbă, curată… Iar în prospect scrie tot… Și cum trebuie aplicată crema, ca să nu te iriți, să nu ai explozii… Felul în care sunt aplicate produsele cosmetice acasă nu pate fi controlat de mine. Eu recomand, dar dacă nu se respectă indicațiile, pot apărea explozii, să fie agresiv, la început. Nu înseamnă dacă îl aplicăm de cinci ori te vei vindeca de 5 ori mai repede.

”Am fost înțepenită de frică”

Cât de mult ați pierdut?

Cel mai mult am pierdut ca om. Mi-am pierdut demnitatea… (plânge, n.red). Eram criminalul nr 1 al României, iar ura care a fost…. Primeam telefoane, cel puțin în primele șase luni îmi era frică de absolut orice. Am fost înțepenită de frică, eram urmărită.

Într-o benzinărie, aici, în București, pe bulevardul Călărași, a venit o mașină după mie, care mă urmărea, și, sub camere, un domn a început să dea cu picioarele în mașina mea și să îmi zică că mă omoară. Mi-au amenințat copilul, mă trimiteau să mor în pușcărie. Pierderile nu sunt de nivel financiar, banii vin și pleacă… În schimb (plânge și nu mai poate vorbi, n.red).

Stăteam în pat, noaptea, și mă rugam la Dumnezeu să nu mă mai trezesc, să mor. Punctual, vă spun în număr de angajați, ca pierderi. Aveam atunci 37 de angajați, mai am 9 angajați.

Dar aveați alături influenceri, publicitate masivă, o campanie uriașă…

La început nu am avut niciun fel de publicitate, afacerea a crescut încet, progresiv… Am lucrat cu 150 de influenceri dintre care o mică parte, până în 10, pe bani. Restul voiau creme. Lucrau cu mine că le plăceau cremele.

Ce spune Ioana Marinescu despre influencerii cu care a lucrat

Mai este vreun influencer lângă dumneavoastră?

Da, dar câțiva. Giulia Anghelescu, Larisa Udilă, care a fost și prima care a încercat să îmi explice cu influenceri, ea mi-a făcut și Instagramul, eu nu știam. Dorian Popa a fost vehement în a ne apăra, Nicoleta Nucă, care e o fată minunată.

Adelina Pestrițu?

Nu doresc să comentez despre ea. Ea este o persoană foarte mișto, are un brand puternic pentru România. Probabil însă că atunci când ești atacat reacționezi într-un mod pe care îl regreți, poate, după. Unele vedete au fost amenințate cu mesaje despre copii, le erau blestemați copiii pentru că foloseau produsele mele.

Veți reîncepe campaniile?

O să îmi selectez foarte bine personale e cu care voi colabora de acum înainte. Voi lansa un proiect la începutul lui septembrie în Marea Britanie. Pentru România, voi lucra în continuare cu clientele care m-au rămas alături și cărora le mulțumesc. Foarte puține, dar au rămas… În toată perioada asta am avut colaborări în străinătate. În Elveția, în Statele Unite, la New York, în Soho. Sunt cliente care cumpără produsele mele, sub alt brand, se vând pachete.

”Și dacă rebranduiesc, Ioana Marinescu este numele meu”

Faceți rebranding?

Doi ani am tot fost sfătuită să rebranduiesc. Am spus, clar, că nu vreau, pentru că nu am făcut nimic rău. Am încercat doar să fac bine. Și dacă rebranduiesc, Ioana Marinescu este numele meu, ce să fac? Este la fel de afectat ca numele firmei.

Îi veți da în judecată pe cei care v-au terfelit numele?

Aș vrea să nu îmi puneți întrebarea asta.

Eu aș vrea totuși să o pun…

Momentan vreau să mă liniștesc, o să analizez. Merit scuze publice, cred că aș merita. Da!

Spune că i-a fost amenințată fiica în mijlocul scandalului: ”Ne-am pierdut una pe alta”

Spuneați că fiica v-a fost amenințată. Cum a reacționat?

Ea e un copil mare, e adolescentă. Nici nu știu dacă a înțeles exact situația în care am fost. Un copil rebel. Probabil că asta a fost una dintre pierderile mele cele mai mari, pentru că eu eram o fantomă, nu se putea discuta cu mine, și ne-am pierdut una pe alta, dar cred că ne vom regăsi.

Mergeți la psiholog?

Nu (plânge, n. red.). Am încercat, nu am rezonat.

Ce vă doriți acum?

Să fiu acolo unde merit. Să fie produsele mele pe rafturile unor persoane care au nevoie de ele.

Anchetatorii i-au ascultat telefonul Ioanei Marinescu

Conform referatului de clasare, Ioanei Marinescu i s-a interceptat telefonul timp de o lună. Concluzia? ”Nu au rezultat date de interes operativ pentru prezenta cauză”. De asemenea, au fost nenumărate percheziții la fabrică, acasă și, de fiecare dată, anchetatorii au fost în situația de a nu găsi ceva compromițător pentru Ioana Marinescu.

În referatul de clasare al dosarelor care i-au fost deschise Ioanei Marinescu se arată, negru pe alb, că toate verificările la care a fost supusă au dovedit că produsele ei corespund parametrilor legali. Analizele produselor sale au fost făcute, conform actelor oficiale, la Institutul Național de Expertize Criminalistice.

”A respectat integral rețeta de fabricație din ”Master Formula” ceea ce indică onestitatea și bina credință”, se arată în concluzia raportului Institutului care a făcut analizele, precizându-se, totodată, că produsele cosmetice nu puteau provoca efectele adverse de care au fost acuzate decât dacă nu au fost folosite conform recomandărilor.

Cazul Ioana Marinescu, discutat la Bruxelles

Acum trei săptămâni, cazul Ioana Marinescu, după ce procurorii au decis clasarea, a fost subiectul unei dezbateri ale Clubului de Presă de la Bruxelles, cazul fiind descris relevant, în titlu, ”Cum să distrugi o companie folosind social-media”.



”S-au sesizat niște jurnaliști belgieni în acest scandal. Au văzut analizele chimice ale produselor și au făcut o conferință despre cum este distrus un investitor. A fost sesizată și Comisia Europeană. Nici nu îi cunosc pe oamenii aceia, dar cred că e relevant”, ne-a dezvăluit Ioana Marinescu.

Ce au decis procurorii de la Parchetul de lângă Judecătoria Sectorului 1 din București

Conform referatului de clasare, devenit definitiv, procurorii au luat în calcul toate dovezile depuse de părți la dosar. ”Analizând argumentele de fapt și de drept în cuprinsul referatului cu propunere de clasare, motivat de faptul că în cauză intervin impedimentele prevăzute de art. 16 alin. 1 lit. a și b (…)

Dispun: 1. Clasarea cauzei sub aspectul săvârșirii de către numita Matei (fostă Marinescu) Ioana-Lavinia a infracțiunii de exercitare fără drept a unie profesii sau activități (…).

2. Clasarea cauzei sub aspectul săvârșirii de către numita Matei (fostă Marinescu) Ioana-Lavinia a infracțiunilor de înșelăciune”, se arată în dosarul întocmit de procurori.