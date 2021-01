Ioana Năstase, adevărul despre gelozia lui Ilie. Ce spune despre împăcarea cu fostul tenismen

Ioana Năstase a avut prima apariție publică după scandalul în care a fost implicată cu fostul jucător de tenis, Ilie Năstase, bruneta spunând care este adevărul despre gelozia acestuia, dar și dacă urmează să se împace.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bruneta a mărturisit că nu înțelege nici în momentul de față de la ce a plecat disputa dintre ea și omul de afaceri, din 8 ianuarie 2021. Constănțeanca susține că fostul număr mondial în tenis i-a oferit un cadou prețios pentru a-l ierta, însă asta nu dovedește că o iubește.

Cea de-a cincea soție a lui Ilie Năstase a punctat faptul că nu are nevoie de cadouri și atenții scumpe, ci doar să schimbe gelozia pe care o are în suflet afaceristul. Din păcate, Ioana Simion nu poate face nimic în acest sens, dovadă că încă nu a luat decizia de a se împăca cu sportivul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ioana Năstase, declarații despre gelozia și gesturile lui Ilie

„În postura de amantă eu nu prea stau. Fără regrete. Ilie mi-a oferit un cadou, o mașină de 250.000 de euro. O mare bucurie a fost. Nu cred ca e suficient să dovedești iubirea cuiva oferind cadouri.

Simt că mă iubește în momentele în care vine să mă împace. Dacă aș avea o baghetă magică, aș vrea să pot schimba gelozia lui Ilie.

ADVERTISEMENT

Eu consider că sunt ok, știu ce trebuie să fac. Având experiență cu o căsnicie de 20 de ani, știu cum să procedez”, a declarat Ioana Năstase în emisiunea lui Teo Trandafir de la Kanal D.

Frumoasa brunetă a vorbit și despre momentul în care a apelat serviciul de urgență 112, mărturisind că regretă că a recurs la acest gest. Ioana Năstase a mai spus că nu avea de gând să depună plângere, ci doar să scape de gelozia fostului jucător de tenis.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În momentul de față vedeta nu știe dacă este dispusă să treacă peste incidentul neplăcut de acum aproximativ 2 săptămâni, însă este conștientă că are nevoie de liniște.

„Femeile să nu accepte agresiunea fizică. Nu știu de ce s-a ajuns aici, nici acum nu realizez ce s-a întâmplat. Eram foarte relaxată. Nu pot să spun că nu sunt dispusă să trec peste asta, peste episodul cu Ilie. Mă mai gândesc.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Regret că am sunat la 112. Nu am depus plângere și nu aveam de gând. Eu știu mai bine ce a fost acolo și am considerat că așa e mai bine pentru mine. Tot ce îmi doresc este liniște”, a completat Ioana Năstase la „Teo Show”.