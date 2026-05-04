Ioana Năstase, nemiloasă în divorțul de Ilie Năstase. Ce nu-i poate ierta frumoasa brunetă fostului tenismen

În urmă cu aproape 8 Ilie Năstase și actuala soție, Ioana, se întâlneau pentru prima oară. Acum vedeta dorește să fie o femeie singură și a decis să fie nemiloasă în divorțul de fostul tenismen. A spus ce nu-i poate ierta, de fapt, acestuia.

Ioana Năstase, totul despre despărțirea de Ilie Năstase

Ioana Năstase (49 ani) își . Bruneta a vorbit despre relația actuală pe care o are cu Ilie Năstase (79 ani) de care a decis să divorțeze. Din păcate, în momentul de față în calea acestui proces a intervenit o mică piedică din partea avocatului fostului jucător de tenis.

Decizia vine după ce au petrecut sărbătorile pascale împreună și toată lumea spera la o împăcare. Se pare că femeia de afaceri nu vrea acest lucru, precizând că nu poate trece peste comportamentul soțului său. Cu toate acestea, a lăsat o portiță deschisă în speranța că va observa mici schimbări în atitudinea acestuia.

„Am avut termen în procesul de divorț. Avocatul lui Ilie a cerut amânarea pentru ca Ilie să-și schimbe comportamentul. Ilie și-a recunoscut greșeala și a mai cerut un termen pentru a își revizui atitudinea. Acum rămâne să văd dacă se va adeveri asta sau nu.

Nu am discutat absolut nimic, doar și-a recunoscut greșelile. Următorul termen va avea loc pe 15 octombrie. Eu îmi doresc mult să se încheie și să fie ok de acum încolo. Vreau să îl văd că are un comportament frumos, că se comportă cum trebuie. Procesul va continua pentru că astfel de ieșiri cum a avut nu le pot șterge cu buretele.

A avut ocazia de multe ori să își revizuiască atitudinea”, a declarat Ioana Năstase, pentru . În schimb, Ilie Năstase a preferat să fie discret, într-un interviu recent lăsând impresia că . Mai mult, a transmis că nu se prezintă la nicio înfățișare de la tribunal.

Ilie și Ioana Năstase, o relație cu suișuri și coborâșuri

Ilie Năstase și-a cunoscut a cincea soție în vara lui 2018, la mare. Fostul jucător de tenis avea să facă cununia civilă un an mai târziu cu frumoasa brunetă. Cununia religioasă urma să aibă loc în aceeași zi, însă planurile lor au fost date peste cap de neînțelegeri.

Până acum femeia de afaceri originară din Constanța a depus de mai multe ori actele de divorț. Prima oară a făcut acest pas chiar înainte de unirea destinelor în fața lui Dumnezeu. Femeia a invocat în repetate rânduri certuri și discuții aprinse în cuplu, însă a decis să-i fie aproape mereu fostului sportiv.

În 2020, cei doi au ajuns la altar în mare secret. Fostul tenismen a întors-o din drum pe actuala soție de nenumărate ori, bruneta dorind să-i fie bine. Acesta este unul dintre motivele pentru care Ioana și Ilie Năstase nu au semnat până acum actele de divorț.

În altă ordine de idei, fostul sportiv a fost însurat până acum cu Dominique Grazia, Alexandra King, Amalia Teodorescu şi Brigitte Sfăt. Are 5 copii cu fostele partenere de viață, dintre care doi dintre aceștia sunt adoptați.