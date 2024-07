Ioana Năstase, prima reacție după ce s-a vehiculat că divorțează de Ilie Năstase: ”Sunt obișnuită cu astfel de lucruri”

Ioana Năstase, prima reacție după ce s-a vehiculat că de Ilie Năstase. Cunoscuta femeie de afaceri din Constanța a punctat faptul că este obișnuită cu lucrurile pe care le face adesea partenerul de viață.

Ioana Năstase, prima după ce s-a aflat că este la un pas de separare de Ilie Năstase. Ce a dezvăluit bruneta despre mariajul cu fostul jucător de tenis și despre faptul că a plecat singură în vacanță, în Turcia.

Femeia de afaceri recunoaște că nu mai locuiește în aceeași casă cu soțul său cu care s-a căsătorit religios în anul 2020, deși depusese actele de divorț. Povestea de dragoste dintre cei doi a fost zbuciumată încă de la bun început.

Cu toate acestea frumoasa brunetă a trecut cu vederea foarte multe lucruri. Mai mult decât atât, a dezvăluit că a fost victima violenței conjugale, închizând ochii de mai multe ori în fața faptelor fostului mare tenismen.

În momentul de față, lucrurile par din nou că se răcesc între Ioana și Ilie Năstase, care au plecat separat în vacanțe. Afaceristul nici măcar nu a informat-o pe soția sa că plănuiește să călătorească până în Cehia.

„Sunt în drum spre Piatra Neamț, acum mă aflu în țară. Da, am fost în Turcia. Ilie a venit după mine, dar nu ca să mă prindă sau să mă verifice. El știe ce fel de om sunt, nu se pune problema.

E adevărat și că el a plecat în Cehia fără să mă anunțe. Dar eu nu m-am supărat, eu sunt obișnuită cu astfel de lucruri. Eu mi-am sunat nora și am rugat-o să-mi ia bilete pentru o vacanță de câteva zile în Turcia.

Am acolo și o prietenă. El știa, i-a luat apoi și lui bilet. A venit, am stat două zile, după care ne-am întors acasă. Fiecare la casa lui”, a mărturisit Ioana Năstase pentru publicația .

Ioana Năstase, despre despărțirea de Ilie Năstase

Soția lui Ilie Năstase se bucură de o perioadă foarte bună în viața sa și spune că are nevoie de foarte multă liniște. Femeia de afaceri consideră că a luat decizia corectă și bună pentru sine, fără a se grăbi în vreau fel.

Crede că mai târziu nu îi va părea rău pentru hotărârile de acum. Ioana Năstase a mai dat de înțeles că sunt anumite dezvăluiri pe care le va face la momentul potrivit, dar până atunci se gândește doar la băiatul său.

„Eu știu ce copil am crescut, el știe ce mamă are. Mă respect, vreau să fiu liniștită pentru a lua cea mai bună decizie. Vreau ca oamenii să mă iubească pentru ceea ce sunt eu. Nu vreau să mă afirm pe spatele nimănui, pentru că și eu am clădit ceva în viața asta.

Și înainte și împreună cu el. Am plecat la Piatra Neamț și să mă încarc sufletește pozitiv. Am aici un loc al meu care mă liniștește. Sunt un om echilibrat, care-și vede de viața lui. O să stau vreo două zile”, a completat soția lui Ilie Năstase, pentru sursa citată.